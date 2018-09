// ----------------------------------------------------------------------------- #pragma hdrstop // ----------------------------------------------------------------------------- #include <stdio.h> #include <tchar.h> #include <windows.h> #include <intrin.h> #include <memory.h> #include <Shlwapi.h> // ----------------------------------------------------------------------------- #define KI_ITER 1000 #define KI_SIZE 64*1024*1024L // ----------------------------------------------------------------------------- int _tmain ( int argc, _TCHAR * argv [ ] ) { unsigned long lStart, lStop ; char * acBuffer = new char [ KI_SIZE + 16 ] ; //FillMemory lStart = GetTickCount ( ) ; for ( unsigned int iCount = 0 ; iCount < KI_ITER ; iCount ++ ) { FillMemory ( acBuffer, KI_SIZE, iCount ) ; } lStop = GetTickCount ( ) ; _tprintf ( _T ( "FillMemory(): %ld ms

" ) , lStop - lStart ) ; //memset lStart = GetTickCount ( ) ; for ( unsigned int iCount = 0 ; iCount < KI_ITER ; iCount ++ ) { memset ( acBuffer, iCount, KI_SIZE ) ; } lStop = GetTickCount ( ) ; _tprintf ( _T ( "memset(): %ld ms

" ) , lStop - lStart ) ; //__stosd lStart = GetTickCount ( ) ; for ( unsigned int iCount = 0 ; iCount < KI_ITER ; iCount ++ ) { __stosd ( ( unsigned long * ) acBuffer, iCount, KI_SIZE / 4 ) ; } lStop = GetTickCount ( ) ; _tprintf ( _T ( "__stosd(): %ld ms

" ) , lStop - lStart ) ; //C lStart = GetTickCount ( ) ; for ( unsigned int iCount = 0 ; iCount < KI_ITER ; iCount ++ ) { for ( unsigned int iC = 0 ; iC < KI_SIZE / 4 ; iC ++ ) { ( ( unsigned long * ) acBuffer ) [ iC ] = iCount ; } } lStop = GetTickCount ( ) ; _tprintf ( _T ( "C: %ld ms

" ) , lStop - lStart ) ; //asm lStart = GetTickCount ( ) ; _asm { mov edx, KI_ITER stosd_repeat : mov eax, edx mov ecx, KI_SIZE / 4 mov edi, acBuffer rep stosd dec edx jnz stosd_repeat } lStop = GetTickCount ( ) ; _tprintf ( _T ( "_asm: %ld ms

" ) , lStop - lStart ) ; delete [ ] acBuffer ; getchar ( ) ; return ( 0 ) ; } // -----------------------------------------------------------------------------