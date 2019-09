AVI-8 Hawker Hurricane

Parece que estemos en la época de las micromarcas. Hace unos días tuve la oportunidad de reseñar el Kronhauser Silver Opaline, y hoy vuelvo a la carga con otros independientes, si bien no tan pequeños y con mayor trayectoria: AVI-8; una marca que en los últimos años hemos visto consolidarse, al menos en los círculos más aficionados a la relojería.

La historia comienza cuando los londinenses de Dartmouth Brands Ltd, deciden firmar la firma relojera AVI-8 en 2005, actualmente convive con otras enseñas como Ballast Time Instrument (Ballast), Deutsche Uhrenfabrik Thüringen (DUFA), Thomas Earnshaw (Earnshaw), Fjord Timepieces (Fjord), James McCabe Watches (JAS. Mc. Cabe) o Spinnaker Watches (Spinnaker). Cada una tiene su propia personalidad, e incluso usualmente, nacionalidades diferentes. Lo que posiciona de un modo distinto a los ingleses de AVI-8, es su enfoque aeronáutico, que apuesta por el mundo de la aviación.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L pavonado. 45mm de diámetro sin contar la corona. 12mm de alto Corona A presión de acero pavonado Esfera Crema Bisel Fijo de acero pavonado Cristal Mineral endurecido Lumen Sí Trasera Roscada de acero inoxidable Correa Piel en color beige de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, cronógrafo con contador de décimas de segundo Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento SII VD57 Complicaciones Parada de segundero Prestaciones -10/+20 segundos/mes. 25 meses de autonomía con una pila SR616SW Origen Reíno Unido Garantía 2 años PVP 185£ (205€ al cambio) Distribuidor AVI-8 Timepieces

Presentación

AVI-8 Timepieces nos entrega el reloj con un embalaje de cartón blanco, es completamente anodino, sin ningún identificativo de la marca, aunque nos depara una sorpresa.







Al retirarlo nos encontramos con una bonita caja de cartón de color negro, que con caracteres en blanco hace mención de la marca, y una felicitación en diferentes idiomas «With compliments»/»Con cumplidos».







La caja se abre con solapas laterales, muy original dentro de su sencillez, y con un círculo concéntrico a reproduciendo la bandera o escarapela de los aviones de caza de británicos. Nos insta también a que descarguemos su manual de instrucciones desde www.avi-8.co.uk/pages/instruction-manual o que obtengamos más información directamente en la sección de prensa de www.avi-8.co.uk/pages/press-release. Las instrucciones son solamente dos páginas, habría valido la pena incluirlas en formato papel, y quizás añadir una tercera con las especificaciones del reloj y de su movimiento.







Una vez abierta la solapa, directamente el reloj. Éste viene protegido con papel blanco tipo cebolla, no es lo más elegante, pero me gusta por sus sostenibilidad en vez de los habituales plásticos.







Sin material impreso alguno, la dotación es nula si exceptuamos la usual etiqueta plástica.







Diseño y construcción

En vez de entrar analizando el reloj en sí mismo, creo que merece la pena explicar a quién rinde tributo este AVI-8 Hawker Hurricane. Hawker, o Hawker Aviation Company (luego Hawker Aircraft Limited) fue un fabricante de aviación inglés. Estuvo en activo desde 1920 hasta 1963, pero que entre 1937 y 1944 produjo un avión legendario, el Hurricane. Era un caza que tuvo un papel bastante importante en la Batalla de Inglaterra (Battle of Britain) de 1940. Fue además una aeronave exitosa, llegándose a producir cerca de 15.000 unidades. Pero como una imagen vale más que 1.000 palabras, aquí lo tenéis:







Realmente Hawker Hurricane corresponde a un modelo con referencia AV-40xx, dentro de la cual, tenemos versiones sólo hora o con cronógrafo, y tanto de cuarzo como automáticas. El modelo elegido es el AV-4011 en su variante de esfera color crema, la AV-4011-0C. Seguro que os sorprende que mi preferencia monte un calibre de cuarzo en vez de mecánico, y su explicación es que entre las 10 combinaciones de color del 4011, ésta en beige o crema, captó mi atención desde el principio, más adelante os lo explicaré.







La apariencia del reloj es sólida, pero no tan masivo como su caja de 45mm de diámetro y 12mm de altura podría hacernos pensar. Tal vez el motivo sea el bonito acabado pavonado que en AVI-8 le han puesto, y que lo hace visualmente más compacto. En todo caso, ese aspecto encaja muy bien con su filosofía, muy aeronáutico y táctico. Pero lo que más llama la atención es su esfera de color crema. Incluye una escala taquimétrica en el bisel interno, y las subesferas son negras, como si fuera tipo panda. Sin embargo, destaca el contador de minutos a las 9, con círculos concéntricos en blanco, azul y amarillo que nos vuelven a recordar la escarapela de los Hurricanes. Además de la marca y el modelo, muestra la silueta de un Kawker Hurricane. Va cubierta por un cristal mineral endurecido plano, que se ve muy bien, pero que no acaba de ser excusa para que los ingleses de AVI8 no hayan optado por uno de zafiro. La corona es a presión, llevando grabada también los círculos concéntricos. Tanto ésta como los pulsadores son también pavonados.







Las manecillas son de tipo flieger o de aviación, muy gruesas y con el contorno en negro para resultar fácilmente legibles. El problema es que no son todo lo largas que deberían, faltándoles unos 3mm tanto a la segundera como a la minutera. El conjunto se acompaña de unos numerales arábigos, con el 12 y el 6 cortados para dejar espacio a las subesferas, una concesión que a mi me agrada, pero se que tendrá detractores. El punto débil es su lumen, que tenemos aplicado solamente a las manecillas principales, en este sentido no es un gran fallo como el del Neckmarine Slim Sport, pero sí una limitación que hubiera sido fácil de corregir.







La trasera es de acero inoxidable roscada, de sobras para sus 50M de resistencia al agua, y que son suficientes para un uso normal sin sustos. Grabado con laser tenernos también la silueta de un Hurricane.







La correa es de piel genuina, en color verdoso, que el fabricante describe no obstante como beige, aunque yo lo veo más como oliva. Tiene 22mm de ancho con los pespuntes usando hilo del mismo color que la correa. Como novedad el reverso va firmado, no solamente con la marca, sino con el logotipo del modelo. La hebilla también pavonada lleva la marca de AVI-8.







Movimiento

La marca no especifica el módulo que han montado en este Hawker Hurricane, salvo que es un módulo de cuarzo japonés. Algunas páginas lo identifican como un Seiko VD51B/VD51, algo que indudablemente es erróneo, puesto que ese módulo no tiene contador de décimas de segundo. La maquinaria elegida no puede ser otra que un Hattori/Seiko Instruments Inc (SII) VD57, en particular su última revisión, la VD57C. Podéis descargar sus especificaciones (996 KB. en formato PDF).

Los de Seiko lo engloban en su gama Basic Chronograph, no tiene rubís, ofrece una precisión de +/- 20 segundos/mes, y su pila de botón SR920SW (371), le confiere una autonomía de al menos 3 años.







No obstante no es realmente tan básico como ellos quieren afirmar, y es que los de TMI/SII lo están haciendo muy bien últimamente, no hay más que ver los Meca-Quartz VK63 de la linea premium. El movimiento del AVI-8 Hawker Hurricane es una de sus partes más interesantes, porque es un cronógrafo, que tiene la capacidad de contabilizar décimas de segundo. La subesfera de las 12 es el totalizador de décimas hasta 1 segundo, el de las 6 es el totalizador de segundos hasta un minuto, y la de las 9 el de los minutos hasta una hora.

Sensaciones

Me he dado cuenta que no lo expliqué con el Orient Bambino, ni tampoco con los más militares Hamilton Khaki Field Auto y Seiko SNZG07; el color beige, tan de moda a raíz de la Operación Tormenta del desierto, es en realidad un color que se utiliza con profusión en el ámbito militar. En particular desde 1939 cuando el Joint Aircraft Committee formado por los británicos, los US Navy y los oficiales de la USAAF lo estandarizaron como ANA 616 (ahora FS30279), conocido también por «arena del desierto» («desert sand»). Por tanto una esfera de color crema, no sólo es clara como a mi me agrada, sino que además, es una de las preferidas, y por tanto estandarizadas de las fuerzas aéreas estadounidenses, nada más puro que eso en un reloj de corte aeronáutico. Todo el reloj está plagado de toques aeronáuticos, homenajes a Hawker y a su Hurricane.







Los pulsadores del crono son muy suaves y agradables, tan fáciles de pulsar que a veces podemos accionarlos accidentalmente. La correa mantiene esa esencia aeronáutica, tanto por su color externo, como por los grabados internos que sólo podremos disfrutar cuando nos quitamos el reloj. A diferencia de las más habituales correas textiles al ser de piel es muy suave en el interior, así que acaba resultando más cómoda.







Conclusiones

Por poner un par de ejemplos su precio se sitúa entre el Duward Aquastar Hockenheim y el Kronos Sport Q Racing Chronograph, a cambio nos da un módulo de cuarzo analógico muy interesante y que pocas marcas montan de momento, y lo envuelve en un diseño muy logrado y con buenos acabados. Con un cristal de zafiro ganaría algo de atractivo, sin embargo los británicos de AVI-8 deberían extender el lumen a los índices, indispensable en un reloj de tipo aviador.

Por lo demás nos ofrece unas calidades y unos detalles de primer nivel que agradarán no solamente a los amantes de la aviación clásica sino también a aquellos que busquen un reloj con ciertas reminiscencias militares, pero que vaya más allá del típico reloj táctico que siempre vemos.







▲ Más ▼ Menos Diseño flieger modernizado y atractivo

Módulo Seiko VD57 con totalizador de décimas de segundo Lúmen sólo en las manecillas principales

El precio justifica un cristal de zafiro