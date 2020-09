Procedente de un cambio, me hice con un Casio G-Shock G-2000 hace casi ya un año. Un reloj digital lanzado en el año 2000 con el propósito de conmemorar el nuevo milenio, de ahí también la denominación de G2000.

Esta unidad en concreto fue restaurada por Adan, quien al mismo tiempo habló bastante de él. Para no repetirme, me limitaré a la información que no está disponible en la red.

Su módulo es el 2161 que con una pila de botón CR-2016 ofrece una más bien escasa autonomía de 2 años y una precisión de +/- 15 segundos/mes.

Aunque el manual lo podéis descargar desde https://support.casio.com/en/manual/009/qw2161.pdf, temo que acabe sin estar disponible, así que lo tenéis copiado aquí (118 KB. en formato PDF).

























Ficha técnica

Género Hombres Caja Roscada de acero inoxidable. 49,8mm de diámetro Botones 4 de acero inoxidable Esfera LCD Bisel Resina reemplazable Cristal Mineral Iluminación EL (Electroluminescente) Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Resina. Cierre con hebilla de acero Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo, temporizador, alarma y señal horaria Resistencia al agua 20 ATM Peso 89g Módulo Casio 2161 Complicaciones Calendario programado hasta 2099 Prestaciones 2 años de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Made in Malasia Garantía 2 años PVP N/D Distribuidor Casio