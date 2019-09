¿Cómo envejecen unas zapatillas Victoria?

Hoy voy a repetir el enfoque de cómo envejecen, en este caso con unas zapatillas Victoria. Si la experiencia fue admirable con las J’hayber Olimpo o las camisetas Ferry’s, la experiencia ha sido deplorable con las Victoria Basket.

Ya de un inicio se veían los graves problemas de control de calidad que tenían, pero no me imaginaba que además, eso afectara a otros puntos de su diseño y construcción, resultando incluso peores que las Yumas Malta, que ya es decir. A uno se le le quitan las ganas de comprar cosas de aquí, por muy Made in Spain que sean.

Si recordáis, lo primero que advertí fue que los refuerzos metálicos de los ojales, que debían estar lacados en color blanco, mostraban óxido en su parte interna, llegando incluso a manchar los cordones. Era algo perceptible, puesto que las zapatillas son totalmente blancas. Tras una limpieza concienzuda, y algo de aceite de silicona para protegerlos en lo sucesivo, y prevenir la corrosión, pensé que el problema estaría solucionado.

En efecto así fue, y para mi sorpresa, el óxido no fue a mas. Sin embargo, a día de hoy, un año y medio después en el que habré calzado las Victoria Basket un máximo de 15 o 20 veces, he empezado a percibir como la suela se va despegando de la puntera.













No sólo eso, sino que además de estar despegándose la suela de goma de la horma de piel, esa goma se está desintegrando, faltándole ya trozos. Podéis pensar que me he dedicado a jugar a fútbol americano con ellas, pero nada de eso. No han recibido ninguna patada ni ningún raspón. Se puede constatar que el resto del calzado está en muy buen estado, confirmando el uso cómodo que ha tenido, y el fallo de construcción del artículo que envejece prematuramente en esa zona, terminando por hacer de las Victoria Basket un sneaker inutilizable.













El fallo de calidad y de materiales se aprecia incluso estando a distancia y en posición estática. Imaginaros lo que se abre esa zona cuando flexionamos un poco el pié… El problema es que las Victoria Basket Piel siguen a la venta, en diferentes colores, y tanto para chico como para chica y niños (modelo 125105). Piden por ellas la nada despreciable cantidad de 49,90€, o al menos ese es su precio de venta al público (PVP), y claro, si en Calzados Nuevo Milenio saben que no aguanta ni 20 puestas, están engañando al consumidor, o bien aprovechándose de él para vender más. Afortunadamente, no somos tan tontos, y dudo que alguien que ha sentido esa decepción con Calzados Victoria vuelva a repetir compra con ellos. No será un usuario fiel de la marca.

En cierta forma me apena que Victoria esté así. Es una marca que no es precisamente asequible, pero que a cambio, supuestamente, nos ofrece calidad y durabilidad Made in Spain… Pero no es así. No es la forma de hacer las cosas, de formarse una buena reputación, ni de fidelizar a los consumidores.