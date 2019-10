Entrevista a Jose Maria Ramos Amatriain, director de ventas en 38 países y miembro de la familia RAYMOND WEIL

Hace un par de meses estuvimos con Matthew Cule de CuleM Watches, un galés afincado en Alicante, y que desarrollaba su actividad empresarial en nuestro país. Hoy estamos con José María Ramos Amatriain, un madrileño que desempeña uno de los cargos de máxima responsabilidad en la firma de alta relojería suiza RAYMOND WEIL.







«Nuestro ADN de música, familia y tiempo se proyecta en la nueva era digital»







Muchas gracias por su tiempo señor Ramos Amatriain. Supongo que está al corriente de las entrevistas a relojeras españolas, de manera que me encanta poderla completar con una marca de la talla de RAYMOND WEIL, pero que a su vez, cuenta con usted uno de sus máximos responsables, con un español. Actualmente es usted el responsable de ventas de la marca para Sudamérica y EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Un total de 38 países, una gran responsabilidad. ¿No es cierto?

Sin duda lo es, porque se trata de mercados muy diferentes, con sus propias características y complexidades sociales, culturales, políticas y económicas. Mi trabajo consiste en ir al encuentro de todos estos países para visualizar y difundir la marca en estos mercados, establecer nuevas alianzas con artistas de renombre, afianzar la red de distribución comercial y consolidar estrategias en la nueva era digital.

La historia de RAYMOND WEIL es bastante diferente a la de la mayoría de relojeras suizas. Es una marca relativamente reciente, de 1976 en plena crisis del cuarzo azotando a la industria del país. En aquel momento, el señor Raymond Weil pone en marcha la marca. En 1982 Olivier Bernheim, se casa con la hija del fundador, pasando a ser el CEO de la compañía. Desde 2014, el hijo de Olivier, Elie Bernheim, le sucede en la presidencia. ¿El nacimiento de RW durante la crisis les ha aportado mayor resiliencia ante la coyuntura actual?

Crear una marca relojera de la nada y en medio de una profunda crisis del sector, es algo admirable y de gran valentía. Todos los miembros de la familia RAYMOND WEIL, tenemos muy presente el esfuerzo y la lucha de nuestro fundador el Sr. Raymond Weil para que su idea fuera posible y que su proyecto se convirtiera en lo que es hoy. Por ello más que el haber nacido durante una crisis, el ejemplo de nuestro fundador es lo que nos motiva a seguir trabajando y dar nuestro 100% sean cuales sean las circunstancias.

Otra curiosidad interesante a ese respecto es que usted se incorporó a la firma a raíz de su enlace matrimonial con Noemi, la nieta del fundador. Estoy seguro que su experiencia en Louis Vuitton debio ser tremendamente rica para el puesto que desempeña hoy en dia. ¿Qué opina de que se repita la historia con consortes en puestos de responsabilidad?

Mi suegro Olivier Bernheim se unió a la compañía en el año 1982, y bajo las riendas de su yerno y fundador, el Sr. Raymond Weil, fomentaron una expansión internacional que logró alcanzar un nivel de distribución en 95 países. 35 años más tarde, repetimos la misma historia con mi reciente adhesión y el compromiso familiar de mantener nuestra cuota de mercado. Actualmente, bajo la tutela de mi cuñado Elie Bernheim, CEO de RAYMOND WEIL y nieto del fundador, damos continuidad al legado familiar con el proyecto consolidar nuestro ADN de música, familia y tiempo en la nueva era digital.

Trabajar con la familia es muy gratificante, ya que supone estar mano a mano con personas de gran confianza y con las que además compartes la misma ilusión, pasión por la historia de la marca, los objetivos y ganas de seguir avanzando. También es toda una gran responsabilidad, porque en nuestras manos y en las decisiones que tomemos, está conservar un legado y seguir impulsando un proyecto, en el que mi familia lleva más de 40 años trabajando y que deseas que continúe por muchísimos años más en el futuro.

Desde sus orígenes RAYMOND WEIL ha sido una empresa familiar. Vuelve a ser algo que les hace diferentes, puesto que junto a Bremont, Bovet o Mondaine es de las pocas que continúan manteniendo su independencia al margen de grandes grupos industriales o financieros. ¿En qué se traduce eso?

En una sociedad que funciona tan deprisa que es tan volátil, y en medio de una industria dominada por grandes grupos, una empresa familiar es un gran valor. De esta manera somos capaces de transmitir todo nuestro conocimiento y saber hacer relojero, de generación en generación. También, ser una empresa familiar, nos permite establecer relaciones más duraderas y de confianza con nuestros socios, lo que garantiza la continuidad y lealtad en cada uno de los mercados donde operamos. Además nos permite ser más flexibles y tener mayor capacidad de reacción, que otros grupos de la competencia. La principal ventaja es que podemos idear algo por la mañana y comenzar a ponerlo en marcha a las pocas horas, y es que toda la empresa está gestionada y operada por nosotros. Esto nos abre el camino para tener muchas oportunidades.

Se definen como una firma de alta relojería, si bien los precios están más cercanos a la relojería de lujo. ¿Diría que el diseño, la calidad y los materiales propios de la alta relojería con tarifas más asequibles es uno de los aspectos que buscan sus clientes? ¿Qué más considera que busca quién compra un RW?

Quien compra un RAYMOND WEIL obtiene diseño y calidad a un precio muy competitivo, pero además nuestros relojes son es el resultado de los siglos de experiencia y conocimiento de la relojería suiza y saber hacer relojero, transmitido durante generaciones. También modernidad y vinculación con la música y las artes. Garantía suiza a la que se suma un extraordinario servicio postventa.

Mundialmente venden más de 200.000 unidades al año, casi la mitad al público femenino (40% vs 60%). Un punto de equilibrio que no solemos ver en otras marcas. Volviendo un poco a lo anterior, ¿qué percepción cree que tienen de los relojes RAYMOND WEIL los diferentes sexos?

Nuestra marca brinda la oportunidad a todos los públicos de tener un contacto con un reloj SWISSMADE a un precio accesible. Nuestro segmente feminino ha sido históricamente para la marca un segmento nativo. Contamos con numerosas innovaciones, pero cabe destacar nuestro sistema patentado de intercambio de brazaletes en nuestra exlusiva colección Shine, donde el propio consumidor final es capaz de cambiar el look de su reloj en tan solo unos segundos.

¿Quién es el cliente tipo, que compra relojes RAYMOND WEIL?

Nuestro target radica en una clase social media–alta que se interesa por la relojería tradicional a un precio accesible. Nuestra gama de productos se posiciona entre los 650€ y 2.500€, con un fuerte dominio en los 1.150€.

¿Qué experiencia tienen los clientes una vez realizada la compra? ¿Son usuarios fieles que tiempo después repiten con su marca?

En RAYMOND WEIL contamos con unos servicios post-venta y de garantía internacional, que siempre es de gran ayuda para que los clientes quieran repetir con nuestra marca. Además hemos desarrollado el WEIL Club que es una página dedicada y reservada a los propietarios de relojes RAYMOND WEIL y que ofrece ventajas exclusivas reservadas solamente para los miembros de este club, y con las que recompensamos su lealtad (entradas para conciertos, paquetes de vacaciones, etc).

¿Cómo evolucionan las ventas globales? ¿Y en España? ¿Ve alguna diferencia entre nuestro mercado y el resto?

Nuestros principales mercados son Reino Unido y Estados Unidos. También estamos creciendo mucho últimamente en los mercados asiáticos. En España nuestra distribución alcanza más de 100 puntos de venta, repartidos por todo el territorio. De ellos, 60 corresponden a joyerías y alrededor de 40 están encuadrados dentro de El Corte Inglés. Con ellos acabamos de lanzar nuestro nuevo portal de ventas on-line (https://www.elcorteingles.es/raymond-weil/moda/) donde ofertamos un servicio personalizado de entrega a domicilio en Península y Baleares. Próximamente, también tenemos previsto lanzar nuestro propio portal e- commerce, para España.

RAYMOND WEIL experimenta un incremento a nivel internacional con un fuerte potencial en los nuevos canales de comunicación y distribución digital.

Casi la mitad del catálogo actual son relojes de cuarzo, aunque siguen apostando fuerte por los mecánicos, que como aficionado que soy, creo que son la esencia de la relojería tradicional. ¿Es una reminiscencia de 1976?

Nuestra esencia radica en la relojería mecánica a precios accesibles. Nos enorgullece tremendamente el lanzamiento de primer movimiento de diseño totalmente interno, que se ha realizado en colaboración con uno de nuestros socios de fabricación de movimientos: Sellita. El movimiento freelancer Calibre RW1212 representa la primera vez que diseñamos un movimiento desde cero, creado por nuestro equipo interno de investigación y desarrollo y específico para los requisitos de RAYMOND WEIL. Este es un avance significativo para nuestra compañía y es una indicación de hacia dónde estamos avanzando. Además es una manera de demostrar nuestra experiencia, conocimiento y saber hacer relojero, el cual ha sido transmitido de generación en generación. Estamos extremadamente orgullosos de nuestra historia y de las credenciales que supone ser parte del “Swiss-Made”y, como una de las últimas compañías con sede en Ginebra y propiedad de una familia, el freelancer Calibre RW1212 ciertamente ha marcado un hito en términos de nuestras ambiciones e intenciones futuras.

Hablando de movimientos mecánicos, su última apuesta fue el RW1212, un calibre mecánico de carga automática y que es el primero de manufactura propia en RW. La maquinaria ha sido diseñada por ustedes, y construida por Sellita, con la que pienso que comparten valores. Un fabricante de ebauches suizo como ustedes, independiente de grandes grupos inversores a diferencia de STP o ETA, y con una importante parte española. Como sabe, su presidente es el español Miguel García. Visto todo ello, escoger a Sellita no debió resultar difícil. ¿Qué destacaría del 1212? ¿Qué fue lo más complicado de su desarrollo?

Además es una manera de demostrar nuestra experiencia, conocimiento y saber hacer relojero, el cual ha sido transmitido de generación en generación. Estamos extremadamente orgullosos de nuestra historia y de las credenciales que supone ser parte del “Swiss-Made” y, como una de las últimas compañías con sede en Ginebra y propiedad de una familia, el freelancer Calibre RW1212 ciertamente ha marcado un hito en términos de nuestras ambiciones e intenciones futuras.

En 2018, RAYMOND WEIL continúa en su camino de innovación desarrollando el movimiento interno conceptualizado. El nuevo y elegante esqueleto Calibre RW1212 es una prueba del logro en constante evolución de este movimiento interno.







RAYMOND WEIL presenta este modelo audaz y distintivo con una esfera abierta, que revela la mayor parte del movimiento sofisticado con un intrincado acabado perlado. La característica distintiva sigue siendo la posición del escape visible frontal de las 6 en punto. La esfera, sin embargo, se ha abierto, exponiendo la belleza de fabricación y resaltando la riqueza de la experiencia en relojería, mientras le infunde su distintiva actitud de “freelancer”. El Calibre autónomo RW1212 “Skeleton” es un modelo de dos agujas que proporciona una visualización discreta de las horas y los minutos.

Mientras ser trabajaba en el diseño inicial del Calibre RW1212, el equipo de I + D de RAYMOND WEIL rediseñó y redujo todos los elementos estrechamente relacionados con el exquisito mecanismo a fin de dotar a este exclusivo movimiento interno con aún más profundidad y carácter.













La apuesta por la música es clara en los modelos de la marca. De hecho me consta que usted es también un gran aficionado, al igual que lo fueron históricamente el resto de miembros de la marca. Llama la atención que una marca relojera apueste por el arte, cuando la mayoría suelen homenajear a sus raíces de aviación, automovilismo o buceo. Sin embargo llama la atención que musicalmente ustedes “toquen todos los palos”. Desde Verdi, hasta los Beatles o AC/DC. Sin embargo, ¿qué estilo musical definiría a RW?

No sería posible asociar la marca a un estilo concreto, porque nosotros entendemos la música como un arte en su conjunto, como una fuente de inspiración, independientemente de su clase o estilo. La música forma parte del ADN de RAYMOND WEIL desde sus inicios. Nuestro fundador, el Sr. Raymond Weil, era un apasionado de la música y el arte, y eso es algo que se ha ido heredando en la familia.

En los inicios, decidió poner el nombre de sus óperas favoritas (Parsifal, Nabucco, Othello) a sus primeras colecciones. Con la llegada de la tercera generación y mi cuñado Elie Bernheim a los mandos del legado familiar, hemos querido dotar de un enfoque más contemporáneo vinculando RAYMOND WEIL con los artistas internacionales más prestigiosos del momento, tales como Frank Sinatra, Gibson Brands, The Beatles, Buddy Holly, David Bowie, AC/DC o Bob Marley entre muchos otros…

En España, cabe destacar nuestra implicación en la mayor gala musical de Europa los MTV EMA que tuvo lugar el año pasado en Bilbao. RAYMOND WEIL tuvo el placer de contar con la actriz Nadia de Santiago como embajadora, una de las protagonistas en la exitosa serie Las chicas del Cable que triunfa actualmente en televisión. La actriz eligió un modelo en acero de la nueva colección freelancer Ladies que resalta el espíritu de mujer dinámica y moderna en caja de 34mm y con esfera rosa.

Los MTV EMABILBAO acogieron a estrellas como Lindsay Lohan, Anitta, Debby Ryan, Jack & Jack, David Guettay Evan Ross. Camilla Bella reporto 4 premios y presenciamos actuaciones dePanic! At the Disco, Alessia Cara, Bastille, Anne-Marie, Marshmello, Nicki Minaj al frente de la fiesta. Estos artistas se suman a la lista de otros asistentes como Janet Jackson, Halsey, Rosalía, Jason De Rulo y, por supuesto, Hailee Steinfeld.

Nos enorgullece celebrar la colaboración con los MTV EMA y también de darle la bienvenida a Nadia de Santiago como amiga de la marca. Hay una sinergia y una relación, entre música y la relojería y para nosotros la música sigue siendo una parte significativa del ADN de RAYMOND WEIL.







Por último, cabe destacar el compromiso social de RAYMOND WEIL a través de numerosos proyectos humanitarios, donde apoyamos el desarrollo y talento musical en mayorías desfavorecidas a través de donaciones con el fin de que la música lidere la alegría en estos grupos.







El Freelancer es sin duda el modelo estrella en cuanto a éxito en el mercado. Y no me extraña, porque cada vez que veo el 7731-ST1-65421 (Freelancer Men’s Automatic Chronograph Silver Dial Watch, 42mm stainless steel bracelet, silver dial with indexes) me enamoro de su esfera plateada. ¿Cuál es su modelo preferido? ¿Qué reloj lleva ahora mismo puesto? ¿Qué otros relojes tiene y de qué marcas?

Desde luego nuestros cronógrafos de la colección Freelancer son un best-seller a nivel mundial. Mi reloj favorito es el nuevo Calibre RW1212 en caja de titanio que acabamos de lanzar, resulta una apuesta deportiva con un toque contractual muy interesante.

El Calibre RW1212 automático de cuerda automática late a una frecuencia de 28.800 vibraciones por hora y tiene una reserva de energía de 38 horas.

En el día de hoy llevo el nuevo Freelancer con una caja de 42mm, que cuenta con una sorprendente apertura de fecha con forma de media luna, colocada en el centro de esta obra maestra.

¿Hay alguna marca relojera que admire especialmente?

Patek Philippe, me identifico mucho con esta marca familiar y la excelencia de sus productos.

¿Qué planes de futuro nos puede revelar?

Desde hace años estamos buscando y llevando a cabo nuevas estrategias, que nos ayuden a estar más cerca de nuestros clientes finales. Por ello buscamos ser más proactivos, realizar lanzamientos en diferentes épocas del año. Entre nuestros objetivos siempre se encuentra educar a las nuevas generaciones hacia la marca, y crear una importante presencia y continuidad en los canales digitales. Tenemos previsto un relanzamiento histórico de una colección femenina en los próximos meses.

¿Qué piensa acerca del futuro de la relojería? ¿Seguiremos llevando reloj, o usaremos sólo el Smartphone? ¿Conquistarán los Smartwatches el mercado?

En RAYMOND WEIL somos muy conscientes de la evolución tecnológica y que estamos inmersos en un mundo cada vez más digitalizado. Pero consideramos que los relojes conectados y las piezas de alta relojería, son dos cosas muy distintas. Entendemos que los relojes conectados son piezas, que en ningún caso pueden competir con un reloj tradicional, automático o de cuarzo, como los que nosotros diseñamos, fabricamos y comercializamos. Para los hombres un reloj tradicional SWISS MADE es un símbolo de lujo, elegancia y distinción, es la joya más preciada que puede ponerse o que se le puede regalar. Para las mujeres, nuestros relojes más que un complemento son joyas muchos de ellos, pues van en muchos casos engarzados con diamantes. Evidentemente en ambos puedes consultar la hora, pero los relojes conectados son accesorios, que tienen otro tipo de funciones y utilidad, que se asemejan más a las que tendría un móvil.

¿En que invierte el tiempo libre una persona que vive por, para y del paso del tiempo?

Paso muchísimo tiempo viajando por motivos de trabajo, por lo que cuando estoy en casa, lo que más me gusta es disfrutar de mi familia y amigos, sobre todo en entornos de aire libre y la naturaleza. Soy un aficionado del esquí de montaña y de los caballos, actividades que tengo la gran suerte de poder compartir con ambas familias suizas y españolas. Admiro, que tengo debilidad por el polo, y siempre que puedo trato de escarparme a jugar con amigos apasionados de esta disciplina.







Ha sido un placer entrevistarle José María. En lo sucesivo, espero poder reseñar alguno de sus relojes.

Por supuesto Javier. Igualmente.