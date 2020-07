Z Factory Pelagos 25600TB V3

Tras las buenas sensaciones del Tudol Pelagos (STRYVE Pelagos), ya mencionaba que me quedaba con las ganas de tener una copia de alta calidad, un high-grade o 1:1. El precio era mucho más elevado, y quería probar primero con la imitación más económica. Desgraciadamente DTime01.co y Merrick me robaron el dinero, así que opté por comprarla a un vendedor de confianza, escogiendo la que es considerada la mejor falsificación del Tudor Pelagos 25600TB, la Best Edition Blue Dial Titanium Case & Bracelet A.2824 que produce la Z Factory (ZF) en China.

Podéis pensar que si esa era la versión que quería, y que se vende a unos 300€, comprar la anterior, la STRYVE Pelagos, era tirar el dinero. Pero no es así, seguid leyendo y sabréis porqué.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Titanio. 42mm de diámetro sin contar la corona. 13,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Titanio de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM Peso 150g Movimiento Asian 2824-2. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones N/D Origen China Garantía 1 año PVP 352€ Distribuidor Aliexpress

Presentación

Estamos ante una falsificación o fake, de modo que dependiendo del vendedor el empaquetado es de un tipo o de otro. Algunos reproducen la caja de la marca, mientras que otros recurren a una bolsa de plástico.







Claro que en seguida notamos algunas diferencias. No es un empaquetado plástico genérico, sino el oficial que ofrece la manufactura Z Factory, y que se identifica con su logotipo. Al abrirlo nos damos cuenta que el reloj viene con la etiqueta de la fábrica.







Asimismo entre su dotación se incluye una herramienta cambio de correas, y una correa de silicona que reproduce la oficial de Tudor.







Que la fábrica le pone cuidado a este producto es algo que queda claro a tenor de la cantidad de adhesivos con efecto holográfico de control de calidad (QC) que vemos. En el cristal frontal, pero también en la trasera.













Introducción

Os decía al principio que comprar primero el STRYVE Pelagos no era tirar el dinero. El motivo es muy sencillo, en casi todo el mundo las falsificaciones de cualquier artículo, incluyendo los relojes, son ilegales. Eso quiere decir que no es legal fabricarlos, ni venderlos, pero tampoco importarlos. De manera que hay un riesgo, y ese riesgo es que la mercancía pase por aduanas. No me refiero solamente a tener que abonar los correspondientes impuestos, sino a que la mercancía puede ser requisada o incautada, y entonces nos quedamos sin reloj. Era algo que quería probar con la copia más barata, a fin de cuentas si esa superó la criba, y se enviaba por los mecanismos normales de Aliexpress Standard Shipping, con este nuevo pedido que usaba Aliexpress Premium Shipping, es decir, DHL, debería ser mucho más seguro. Ciertamente así fue, en 10 días lo tenía y sin mayores problemas.







La ZFactory es la empresa china más reputada en cuanto a falsificaciones, imitaciones, copias o réplicas de Tudor, pareciendo que se hayan especializado en esa marca, y según se dice, resultando superiores a XF Factory o V6F Factory. De hecho esta edición del Tudor Pelagos es ya la versión 3 o V3, en donde la fábrica ha ido mejorando y puliendo detalles de cara a mejorar su fidelidad sobre el original, y a aumentar su calidad. Ese es el motivo por el que su denominación completa es Tudor Pelagos 25600TB ZF 1:1 Best Edition Blue Dial Titanium Case & Bracelet A.2824. A día de hoy ha aparecido la V4, de la que desconozco los cambios sobre ésta.

Diseño y construcción

La caja está construida en titanio terminada en un acabado cepillado mate. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona, y 13,5mm de alto. No se aprecian fallos de mecanizado que era algo que me preocupaba al principio.

La corona está firmada como en el modelo genuino, y va roscada, algo que técnicamente no tendría porque ser necesario con una resistencia al agua de 10 ATM o 100M, y que está ahí por motivos estéticos.







El bisel es verdadero material cerámico, reproduciendo esta vez el color de la esfera, y ofreciendo una buena alineación. La rotación unidireccional ofrece unas buenas sensaciones al deslizar sus 120 clics.

La esfera de color azul mate sorprende por lo sencilla que es, poco trabajada, aunque no es un defecto de esta réplica puesto que en el modelo original ya es así. Definitivamente no es lo que uno esperaría en un reloj de más de 4.000€. Esa sencillez se traslada afortunadamente en una estupenda legibilidad sin elementos que distraigan y con buen contraste. Los índices aplicados, y el bisel interno de color azul le aportan la sensación de profundidad que nos permite verlo fácilmente desde casi cualquier ángulo. A diferencia del STRYVE Pelagos, no hay marcador a las 3, una zona que la ocupa exclusivamente el fechador, al igual que ocurre con la pieza copiada.







Las manecillas son naturalmente de tipo copo de nieve (snowflake), la principal característica diferencial de este reloj, y muy de color blanco.

El lumen sobrepasa nuestras expectativas, Super-LumiNova que tenemos en los números del bisel, los índices y las manecillas, superando a la de muchos otros relojes.







El conjunto se recubre con un cristal de zafiro plano con tratamiento antireflejos. Fiel al original, y además muy eficaz.







La tapa trasera es de titanio ciega y roscada. Las leyendas están bien grabadas.







El brazalete es también de titanio, así que el conjunto pesa menos de 150g. Tiene 22mm de ancho y cierre de seguridad. Resulta muy cómodo y muy ligero, reproduciendo el cierre autoajustable que ofrecen en Tudor, aunque no sé si ese mecanismo de autoajuste en base a la presión será funcional o solamente decorativo. En este sentido, la válvula de helio parece que sólo es ornamental. Está firmado tanto en el cierre como en el desplegable. La correa de silicona, imita también a la original, es bonita, pero su calidad no parece estar a la par con el resto del reloj.

























Movimiento

Estos Tudor Pelagos se ofrecen con una maquinaria mecánica de automática Asian/Shanghai 2824-2 clon chino del ETA 2824-2, y que reproduce las características de las versiones suizas: 25 rubís, 28.800 vph, rotor de carga automática bidireccional, parada de segundero y remonte manual.

Hay varios fabricantes chinos que ofrecen los A.2824-2, algunos reputados como el Sea-Gull ST2130, o el Peacock SL3000, y otros genéricos de los que poco se sabe. ETA tiene fábricas en China, así que han aprendido a construirlos. Copias que se pueden hacer legalmente puesto que la patente de los 2824 ya expiró. Se dice que sus materiales son algo peores, y que el control de calidad es inexistente, pero suelen ser buenas máquinas.

Sin abrir el reloj es imposible determinar el movimiento que la ZFactory ha montado. Puedo decir que las sensaciones no son comparables a las de un ETA. Tal vez a la hora de darle cuerda o de ponerlo en hora no se note demasiado. Sin embargo a la hora de cargar, se nota más perezoso, menos pulido. Las prestaciones obtenidas han sido discretas teniendo en cuenta sus especificaciones, he medido un desfase diario de +19 segundos/día. Como digo, no es exagerado puesto que maquinarias genuinas de ETA como la 2826 de mi Certina DS-1 venían peor ajustadas.

Aún así, me gusta que esté basado en el 2824 que es el que montaba la anterior generación de Pelagos (25500TN), antes de que incorporaran el calibre de manufactura MT5612. Me consta que la XFactory los ofrece con un Miyota 9015, más fiable, pero a su vez menos refinado.







Sensaciones

A diferencia del STRYVE Pelagos, no me siento como si llevase una baratija china, una falsificación. Sino más bien como si llevara un buen reloj del que me gusta su diseño, un homenaje. El titanio es cómodo, cálido y ligero, el diseño es maravilloso, y ciertamente, puede que lo hubiera preferido con otra marca que no fuera Tudor, pero como reloj, poco hay que objetarle.

La calidad que transmite, la legibilidad y lo eficaz de su lumen hacen del Z Factory Pelagos de un reloj de gran calidad. Su resistencia al agua tal vez impida usarlo con más tranquilidad, ni la maquinaria no va tan fina como uno podría esperar. Por otro lado los acabados, lo bien que funciona el bisel y el cierre y sus materiales hacen que pudiera rivalizar con muchos relojes originales.







Conclusiones

A nivel de calidad general no llega a la del RUF500, pero considero que está a la par con el Spinnaker Amalfi Diver, sobre el que añade mejores materiales (titanio), y un calibre superior. En ese contexto, el nuevo Spinnaker Teisei Titanium contruído también con ese metal ronda los 600€. Soy consciente que el mercado ilegal de las copias asume muchos riesgos, y que si en vez de una réplica llevase otra marca, su precio podría ser de casi la mitad, una compra que sería maestra a tenor de todo lo que nos ofrece.







▲ Más ▼ Menos Diseño probado

Caja y armis de titanio Calibre no tan afinado como un suizo

Resistencia al agua escasa