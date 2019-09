Con el título de inmigrantes, polémico donde los haya, voy a intentar eludir confrontaciones. No voy a entrar a dar mi opinión personal sobre el tema, pero si a comentar un hecho que llevo años observando. Yo soy de los que entra muy temprano a trabajar, en esas horas, los trabajadores que usan el transporte público son una mezcla de nacionales y extranjeros.

Sin embargo los días que salgo tarde, que también me ocurre de tanto en tanto, lo que veo es que la mayoría son inmigrantes. Es decir, si por la mañana los que viajan en metro, autobús, tranvía o tren están repartidos mitad y mitad, ¿por qué por la noche suelen ser extranjeros? Mi teoría es que son los únicos que aceptan tener un empleo con ese horario tan poco convencional. Tal como anunciaba al principio, no entraré si es que «ellos» nos quitan el trabajo a «nosotros», o bien es que simplemente ejercen un tipo de empleo que a los españoles ya no nos interesa.

Tampoco valoraré si las consecuencias de ello es que los empresarios, al encontrarse con una buena cantera de vacantes se aprovechen, reduciendo suelo y aumentando jornada, y por tanto precarizando el empleo, o bien es que los españoles nos hemos vuelto tan vagos y elitistas que se nos caen enseguida los anillos.

Lo que sí quería poner de manifiesto es que en España registramos la tercera tasa de natalidad más baja de toda la Unión Europea, y que por si fuera poco, ésta es la más baja que hemos tenido en los últimos 40 años. Sin nueva población, las cosas sólo pueden ir a peor, y además, recurriendo nuevamente a las estadísticas, la edad media de los inmigrantes es muy inferior a la de la población local. Por tanto, el gasto que suponen en pensiones (la mayor partida de gasto de los presupuestos del Estado) es comparativamente más reducido. Por la misma razón, hacen un uso muy inferior del sistema sanitario frente a los de aquí. La causa de que los hospitales no dan abasto tiene dos causas. De un lado, la falta de inversiones públicas, por el otro, el progresivo envejecimiento de la población nacida en España. Y naturalmente, ninguna de esas dos razones tiene que ver con los extranjeros.

Hay una larga documentación histórica de cómo los países o las regiones han crecido gracias a la inmigración. No ha mucho que nosotros fuimos inmigrantes, emigramos fuera del país a buscarnos la vida, a Francia, Alemania, a América Latina… Sólo unos pocos hicieron fortuna, aunque la mayoría lograron salir adelante, cosa que no conseguían en su propia tierra, y al tiempo, ayudar a la nación que los aceptó.

Sinceramente, estoy ya cansado de que los medios nos manipulen para que sólo veamos lo malo. No quiero decir que todo sea positivo, la inmigración tiene problemas, pero queda patente que nuestros problemas existen incluso sin inmigrantes.