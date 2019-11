Project Lobster Papa Donald Silver

Después de las Persol PO3007V 1015 (Modelo 3007V), continúo con el tema de las gafas graduadas, hoy con la marca nacional Project Lobster que ya conocisteis en la prueba de las Project Lobster Cameron, si bien cambiando casi por completo de estilo, puesto que las Papa Donald son unas gafas metálicas y de tamaño tirando a grande, en contraposición a las Cameron que eran de acetato y de tamaño más pequeño. Las Papa Donald (50-21-145), son la versión agrandada de las Donald (47-21-145), y que al mismo tiempo están en formato más pequeño con las Baby Donald (48-19-145).







Lo que ya no sé decir es de donde viene el nombre del modelo, aunque pensando en lo de Donald, a mi me recuerdan un poco las gafas que llevaba Fergus McPato / Fergus McDuck, el personaje de la clásica serie de dibujos animados de Disney.







No quiero repetirme con lo que ya expuse en las Lobster Cameron, así que sólo recordaré lo más importante. Project Lobster es una reciente compañía española que data de 2018, y que desde entonces no ha parado de crecer. Ofrecen gafas, tanto graduadas como de sol diseñadas en Barcelona, y lo hacen a precios que parten de los 98€, incluyendo los cristales graduados, por supuesto. Desgined in Barcelona quiere decir dos cosas, la primera es que son una empresa nacional, con las ventajas que ello implica. En segundo lugar, sus diseños son originales y frescos, saliéndose de los refritos de las marcas de moda.

Se entregan en una caja de color blanco, es similar a las Cameron que me cogí hace más de un año, aunque ahora predomina el Lobster en tamaño grande, prescindiendo de la palabra Project, que supongo que podía causar cierta confusión.







En el interior nos encontramos una tarjeta de agradecimiento, un detalle que no cuesta casi nada, pero que aporta mucho valor.







El estuche de presentación ha cambiado, ahora algo más compacto, una gran mejora, y en color negro, más convencional si me permitís el término, pero que a mi modo de ver, pierde la frescura que tenía la anterior funda naranja.







La anterior gamuza en color blanco que venía ilustrada ha dado paso a una más sobria en color negro. Es más sufrida que la anterior, pero pierde ese toque de originalidad. Puestos a pedir, me agradaría que vinieran las dos, aunque ello implicara aumentar el precio de venta en 1€. La negra para uso diario, y la blanca para guardarla como recuerdo.







Como véis es la versión plateada, es decir, la Papa Donald Silver, si bien la encontramos también en dorado mate (matte gold); simil carey (hazelnut tortoise); y en simil carey claro (latte).







Todo el armazón es metálico de acero inoxidable, tanto la montura como las varillas. Como aprovecha la resistencia del metal, puede ser delgado, lo que le permite ser muy ligero. Contando los cristales orgánicos CR39 graduados que vienen de serie, he contabilizado solamente 20g, casi como las Eschenbach TITANFlex, así que se llevan muy cómodas sin presión de las plaquetas en la nariz ni de las patillas sobre las orejas.







Las gafas no visten tan grandes como podría pensarse, quiero decir, no resultan enormes. Debe ser porque el tamaño lo hace a base del puente (21mm) de ancho, mientras que el ancho de cada lente (50mm), es solamente ligeramente grande, de hecho casi idéntica a las Cameron.







La calidad aparente de construcción es buena, y el cromado no tiene defectos. Sin embargo al ser tan fina, parece endeble, como si fuera a romperse a la mínima. Creo que es solamente una sensación, porque si analizamos con detalle los puntos más frágiles, vemos una bisagras de aspecto fuerte, y unas plaquetas sostenidas sobre metal.







Estéticamente me gustan muchísimo, sus formas redondeadas que escapan al aspecto clásico, y que creo que sientan muy bien, diría que sobre cualquier facción de cara.







Sin embargo lo más interesante de Lobster es el vil metal, tienen un precio incluyendo la graduación super competitivo, lo que unido a la ventaja de comprar por internet, teniéndolas en casa en un par de días las hace muy apetecibles.







Si te interesa, puedes conseguir un 10% de descuento adicional en su tienda online, válido para cualquier modelo, tanto masculino como femenino (y de sol o prescipción). Simplemente haz tu pedido, y escoge usar el código promocional QX3W5MR8E987, en vez de 118€ pagarás solamente 106,2€ por tus Papa Donald. Si te gusta otro modelo, podrás tener tus gafas graduadas a partir de 88,2€.