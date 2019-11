Un Made in Spain donde menos te lo esperas

A medida que pasa el tiempo, el hábito, la curiosidad, o si queréis la obsesión por el Made in Spain, se convierte un poco en una forma de vida. Algo que cambia nuestros pequeños detalles diarios. Desde buscar en el super mercado dónde está fabricado un producto, a preguntar en una tienda al dependiente, y hasta pasar los ratos de ocio en busca de marcas desconocidas.

Igual que siento indignación cuando veo que Las empresas de ropa deportiva de España no responden emails, o que Trousersland no es consecuente, también me encuentro con gratas sorpresas, que por supuesto me encanta compartir con vosotros. Cuando buscaba una cubertería Made in Spain me di cuenta que gran parte de mis cubiertos, los que había usado hasta ahora (antes de reemplazarlos por los Arcos Berlín), estaban fabricados en España, eran de Jay y Cuydesa.

Pues bien, estaban lavando los platos, y pasó por mis manos un porta-sandwiches que uso de vez en cuando. Aprovecha muy bien el espacio, así que me resulta muy cómodo. Recuerdo que me lo regalaron en algún sitio como promoción, no lo compré, y se nota que es un producto de esos baratos. Nada que ver con los que vende Tatay por ejemplo. Precisamente el producto de bajo coste que uno jamás pensaría que puede ser Made in Spain.













En la parte de atrás algo me llamó la atención, era un altorelieve que apenas se leía con luz artificial. Con la ayuda de una lupa para mi presbicia, esto fue lo que vi:







Justo, un «Made in Spain», y en un producto que uno pensaría que no puede ser. Tampoco es la primera vez que me ocurre, una escobilla para el WC que me costó unos pocos euros la escogí precisamente por estar hecha aquí.

De manera que si en España podemos hacer tanto productos de calidad como productos de buen precio, ¿por qué seguimos importando cosas de fuera? Es algo que debería incitarnos a pensar un poco. Tal vez cada vez que compramos un plástico hecho en China, contribuímos a que se despida personal y que se cierre una empresa…