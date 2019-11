¿Por qué un obsequio no siempre es una buena idea?

Cuando empecé con esto del Made in Spain, hace muchos años, antes incluso de que me diera por darlo a conocer en el blog, de las primeras cosas que busqué fueron unos jeans, una prenda básica como se la denomina ahora en el entorno del postureo. Así es como encontré los Capitán Denim (antes MRC Jeans y antes Mercajeans). Sin embargo, a medida que fui profundizando, descubrí Trousersland, esencialmente la web desde la que venden online Confecciones Vargas. No sólo eran algo más baratos, sino que me parecieron de mejor calidad y más duraderos. Mi favorito fue desde que lo descubrí el Trousersland Broad Peak o el Tirachinas Ranger en la denominación de Covartex / Confecciones Vargas.

El caso es que desde entonces, igual que las J’hayber Olimpo o las camisetas Ferrys se han convertido en un clásico para mi. Compras que voy repitiendo a medida que se dañan, y que son «mi fondo de armario».

En una de esas situaciones, realicé un nuevo pedido a Trousersland, que para mi sorpresa vino acompañado de un par de agradables detalles: Dos siempre útiles bolígrafos.







Pero… ¿Seguro que fue agradable? Pues lo cierto es que no, y el motivo es muy sencillo. Supongo que la mayoría o todos los que acudimos a Confecciones Vargas o a Trousersland lo hacemos porque creemos en el Fabricado en España, en la calidad, y en la sostenibilidad. No nos importa pagar un poco más, porque sus cualidades nos compensan. Así que cuando el obsequio son un par de bolígrafos baratos chinos, uno se da cuenta que parece que ellos mismos no prediquen con el ejemplo.

Además, se trata de apoyar a empresas que lo hacen bien, pero que están precisamente asfixiadas por la industria, normalmente de basura asiática como es el caso de Confecciones Vargas. Es verdad que no quedan muchos fabricantes de bolígrafos en nuestros país, pero haberlos haylos, y creo que cualquiera habría preferido un boli de más calidad y español que dos de esos de bajo coste y sin marca.

Ciertamente si con ese tipo de acción promocional querían promover su web, tenían opciones mucho mejores. Porque es que esos dos bolígrafos simbolizan justo lo contrario de lo que ellos venden, no es promocional, sino ¡despromocional! Y ojo que en lo que a pantalones se refiere, mi opinión es excelente, lo expliqué en la reseña de jeans TCH, pero es que cuando hacen ese tipo de cosas, parece que sólo pretendan tirarse piedras sobre su propio tejado. Una cosa es que se hundan como Victoria o Yumas porque sus productos sean malos, otra bien distinta es que teniendo una calidad indiscutible, cometan estos errores de principiante. Quiero creer que solamente por estar mal aconsejados, y que no han hecho ni un análisis DAFO del producto, ni saben quién es su target.