Stoic World The Pilots Watch

Hablábamos hace unos días de Kronhauser, la pequeña firma relojera que nos traía el Silver Opaline, continuamos con las micromarcas, dando a conocer algunas que aunque puedan resultar desconocidas para la mayoría, tratan de ofrecernos algo especial.

Este es el caso de Stoic World, una compañía hongkonesa que impulsa sus relojes de una manera filosófica. No en vano Stoic es Estoico, es decir, perteneciente a la escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en el 301 a. C., hace más de 2000 años. A ella pertenecieron entre muchos otros: Diógenes de Babilonia, Cicerón, Catón el Joven, Séneca e incluso Marco Aurelio. Para repasar un poco conceptos, el estoicismo básicamente abogaba por dominar las pasiones y los hechos que nos perturban en la vida, desarrollando nuestras capacidades humanas: la razón y la valentía; llevándonos por tanto a la felicidad y la sabiduría.

A la empresa Stoic World Ltd, le sigue Stoic watches, realmente la división relojera y la única que de momento existe dentro de Stoic World. A los mandos de ambas está su fundador: Peter Speake-Marin, un prolífico relojero que en el año 2000 fundó la firma de alta relojería Speake-Marin, los relojes que lleva Pierce Brosnan. Entre su notable currículum se cuenta que ha colaborado con Christophe Claret, Harry Winston, Roger Dubuis y Maximilian Busser and Friends (MB&F).

Sin embargo en 2017 cuando redescubrió el estoicismo, decidió emprender un cambio radical en su trayectoria profesional, abandonó la compañía e inició el proyecto The Naked Watch Maker con el objetivo de dar a conocer la relojería, y fundó Stoic World Watches, efectivamente, la marca que nos trae al protagonista de hoy, el The Pilots Watch (referencia MP1), en donde la filosofía no es sólo palabrería, sino también hechos.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 38mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona A presión de acero inoxidable Esfera Chocolate Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro con antireflejos Lumen Sí Trasera Roscada de exhibición con cristal de zafiro Correa Piel en color marrón oscuro de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Movimiento Seiko SII NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Hong Kong, Inglaterra, París Garantía 2 años PVP 390$ (347€ al cambio) Distribuidor Stoic World Ltd (Stoic Watches)

Presentación

Cuando lo recibimos, su empaquetado no nos impresiona, una discreta y anodina caja de cartón de color negro sin ningún identificador de la marca.







Las cosas mejoran mucho, porque su interior contiene un estuche de color negro, que esta vez si que está firmado por Stoic. Usa un cierre de cremallera, asemejándose a una funda de gafas. No acaban ahí las novedades, puesto que la marca nos hace entrega de una resistente bolsa de tela de color negro, y una tarjeta de agradecimiento.







Ésta va encabezada por la frase de Séneca: «Nada nos pertenece salvo el tiempo», agradece que hayamos elegido la marca, y nos justifica la bolsa de tela que denominan «première édition». Como muestra del cuidado con el que tratan a los clientes, va firmada a mano por el mismo Peter Speake-Marin.







El interior del estucho, notablemente acolchado y muy agradable, nos da acceso al The Pilots Watch. Habiendo quedado con buenas sensaciones, quizás esperaba algo más en su interior, al menos un manual de instrucciones o de especificaciones técnicas.







La dotación se contempla por tanto solamente con la etiqueta de material plástico. Da que pensar que el símbolo escogido sea una letra «S», en efecto la inicial de Stoic World, pero puede que también la de Séneca el Joven (Lucius Annaeus Seneca).







Diseño y construcción

El concepto por el que apuestan desde Stoic Watches con este modelo, es el de un diseño atemporal, que ya haya sobrepasado la prueba de los años, y que por tanto nunca pase de moda. Por medio de la filosofía de los estoicos defienden un concepto de vida en el que los objetos no perturben nuestra vida, sino que la hagan mejor. Así que el Stoic World The Pilots Watch parte del concepto de reloj militar de la década de 1940, piezas fiables y fáciles de leer.







La caja es de acero inoxidable grado 316L, de 38mm de diámetro sin contar la corona, y en acabado pulido. Tiene 13mm de altura, justificados puesto que ofrece una estanqueidad de 10 ATM o 100M. La marca no habla del peso que tiene el reloj, con la correa son 75g según mis mediciones. Es un reloj de tamaño compacto, algo más pequeño de lo habitual, pero que gracias a lo fino que es su bisel fijo, parece más grande, prueba de ello es que ofrece 32mm de luz. La corona es a presión y firmada con la característica «S».







La esfera es probablemente el aspecto más trabajado de este reloj, es de color marrón oscuro o chocolate, pero con un efecto de pulido tornasolado que la hace verse entre gris-verdosa y casi negra. Los índices y los marcadores son de color blanco, mientras que las manecillas, con el clásico diseño de reloj de aviador son plateadas. Va cubierta por un cristal de zafiro plano, una buena elección, pero es que además, y esto si que nunca lo había visto antes, y menos en relojes de este precio, ¡tiene triple tratamiento antireflejante! De hecho eso es algo que iremos viendo en el resto de detalles del reloj, con características que no suelen ser habituales. Por ejemplo la tapa trasera es roscada y de exhibición, pero va protegida también por un cristal de zafiro en vez de un cristal mineral. Nos permite ver la maquinaria con el rotor de carga decorado con Côtes de Genève o damasquianos, y recordando la estoica frase de Séneca.







El fabricante no indica el tipo de lumen que han aplicado, aunque viendo lo bueno de su rendimiento, no me extrañaría que fuera también más de una capa, puesto que tanto por luminosidad como por duración, ofrece un rendimiento espectacular.







La correa es de piel italiana en color marrón, lleva cierre desplegable o deployante y tiene 20mm de ancho. Los pespuntes de las costuras en blanco y los remaches metálicos le dan un aspecto vintage que la verdad conjunta muy bien con el resto del reloj.







Movimiento

En el corazón del The Pilots Watch late un conocido calibre automático SII/TMI NH35A de origen Seiko, que en realidad es el mismo que la marca japonesa vende como 4R35. Es una maquinaria conocida, y que deriva de los antiguos 7S25 y 7S35, por lo que ha demostrado sobradamente su fiabilidad. Además ofrece parada de segundero y rotor de carga bidireccional. Cuenta con 24 rubís y late a 21.600 vph. Precisamente ese es su punto más débil, no es que vaya mal, pero no deja de ser el mismo que ya hemos visto en el mucho más económico Rhythm Eternity. Dispuestos a seguir con Seiko Hattori, un NE15 le habría proporcionado ese extra en cuanto a refinamiento. Si bien personalmente yo habría apostado por un Miyota 9015 un STP1-11, o incluso el reciente Ronda R150.

Sobre el papel sus prestaciones son bastante discretas, una reserva de marcha de 41 horas, y una precisión de -20/+40 segundos/día. Puedes descargar sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF). La diferencia la vuelven a marcar los relojeros de Stoic World, que han debido ajustar su maquinaria hasta lograr dar, al menos en mi unidad +4 segundos/día. Una cifra de otro nivel.







Sensaciones

Uno no puede evitar sentirse un poco como Peter Speake, que de los tres modelos que consta la colección, ha elegido también llevar el Pilots Watch #1. Cuando veo la esfera, cambiando de tonalidad en base a la incidencia de la luz, algo para lo que no hace falta forzar demasiado la muñeca, en gran medida entiendo su elección.







Los reflejos se acumulan y transforman la apariencia, y porqué no decirlo, la experiencia con el reloj.













El tamaño es demasiado comedido para mis gustos, aunque creo que debe ser intencionado, porque contribuye al valor estoico de poderlo llevar bien protegido en la muñeca, sin riesgos de golpes ni arañazos. Siguiendo con la comodidad, la correa es también muy cómoda, sin embargo el cierre desplegable tampoco forma parte de mis preferencias. Sería interesante ofrecer opcionalmente y sin incremento de precio una hebilla, o incluso dar al comprador la posibilidad de escogerlo con la práctica correa textil SPL-BC1 o con la elegante correa de cuero gris SPL-GLC1 de la marca.

La correa con sistema de cambio rápido, hace del Pilots Watch un reloj al que podamos vestir para cada ocasión, como por ejemplo con una Diloy.







Conclusiones

Stoic watches nos ofrece en el The Pilot Watch #1 un reloj de rasgos reconocibles, pero en el que se nota la mano de Peter Speake-Marin con materiales y acabados dignos de relojes de un nivel muy superior. El precio, lo pone cara a cara ante el Hamilton Khaki Mechanical, ante el cual deberemos decidir si queremos primar una marca establecida y una maquinaria suiza (Hamilton Khaki), o bien una micromarca con la experiencia de un maestro relojero detrás (Stoic Pilots).

No tengo dudas de que del catálogo de modelos actuales en Stoic: The Chronograph #1, The Sports Watch #1 y el The Pilots Watch #1, es éste último el más equilibrado de todos. Sin embargo, espero que lancen más variedades de color, con tal vez una esfera crema bautizada como #2.







▲ Más ▼ Menos Acabados y materiales de primera linea

Herencia de un Gran Maestro relojero Seiko NH35 se queda corto

Falta de variedad de modelos