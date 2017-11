AYSERCO cuenta con entre otras marcas Toro Watch, Valor y casta, Marines, Waldorf, Mariner, Lancaster, Strumento marino, Infrared, Rusia imperial, Giovine, Triumph, Gai Mattiolo, las joyas Miss España o la que nos ocupa: Aviador. Siempre he sido bastante reticente a Grupo AYSERCO, en primer lugar por lo opacos que me parecen, y en segundo lugar, porque cuanto menos, son demasiado grandilocuentes.

AYSERCO Asesoramiento Integral A Empresas SL, o Grupo AYSERCO SL como ellos prefieren hacerse llamar, se definen en sus comunicados de prensa de este modo: Grupo AYSERCO es líder del sector relojería de moda en España con marcas como Aviador Watch, SmarT Time y RBF by Aviador

Ciertamente decir que se es líder en el sector de la relojería de moda en España, es mucho decir. Tenemos por ejemplo a Duward que sea probablemente más líder que ellos, pero es que además, tenemos al líder indiscutible en cuanto a relojes de moda: Festina-Lotus. Como en estas cosas no valen opiniones subjetivas, si nos atenemos a la cifra de facturación de Ayserco el pasado ejercicio, la situamos entre 0,6 y 1,5 millones de euros. Pero si vemos a Festina, la cifra supera los 30 millones de euros. Esto no trata de opiniones subjetivas, sino de cifras constatables. Grupo Ayserco no puede ser líder en el sector de los relojes de moda en España, cuando hay otro grupo industrial que es 50 veces más grande que ellos.

Independientemente de que mientan, o exageren un poco bastante sobre su posicionamiento, vi en su catálogo el Aviador SmarTTime, un reloj inteligente, con una pila de un año de duración. Como entusiasta de los relojes españoles, y a su vez de los digitales, no pude evitar ponerme en contacto con ellos para escribir una reseña, como hiciera con Thermidor.

Tanto desde AYSERCO como desde la agencia que les lleva la comunicación (OAK POWER Comunicación) se mostraron entusiasmados con la propuesta. Entonces les hice llegar mis datos, para que pudieran cederme la unidad para la prueba. Todos sabemos que escribir sobre algo de oídas, nunca es buena idea.

A partir de ese momento, las tres personas con las que hablaba, entraron en modo silencio administrativo. No diré sus nombres, pero una era de AYSERCO, y las otras dos de OAK POWER. Me parece un gesto de poca educación, si cambiaron de opinión y el análisis de pronto dejó de interesarles, o simplemente preferían no complicarse la vida gestionando envíos como sí que hacen los que se implican, eran muy libres de hacerlo, y hubiera sido suficiente con que así me lo indicaran. Les insistí un par de veces más, pero sin ninguna respuesta.

Decidí profundizar un poco más al respecto del SmarTTime. Al fin y al cabo, son minoría las reviews que hago sobre productos que me ceden, la mayoría son artículos que me gustan, y que no sólo me encargo de difundir, sino que además, los pago de mi propio bolsillo.

Las características del AYSERCO SmarTTime me gustaban. Una pila de botón CR-2450 que da hasta un año de autonomía, IP68, Bluetooth 4.0LE, sensor UV, barómetro, termómetro, podómetro, y con funciones de notificaciones desde apps, control remoto de la cámara, alarma, monitor de sueño y consumo de calorías. El precio eran 145€, pero estaba rebajado hasta 95€, lo cual estaba bastante bien.

Sigo informándome, y veo que su web está llena de buenas opiniones, todas de 5 estrellas, salvo una de cuatro estrellas. Ahí empiezo a sospechar un poco, porque es que ni en Amazon ocurre algo así, siempre hay el típico a que el paquete le llega con retraso y puntúa con una estrella.

Presto más atención, y me doy cuenta que el producto tiene 6 opiniones, todas de 5 estrellas, pero un cartel me indica que estará disponible en noviembre (el post lo escribí a principios de ese mes), y que todavía no puedo comprarlo. Si aún no se puede comprar, nadie lo ha podido recibir. ¿Entonces como han dado su opinión?

Leo más en detalle la descripción del producto, y entonces me doy cuenta de una pequeña trampa. El reloj no lleva sensores como tal, es decir, las funciones de barómetro/altímetro, termómetro y rayos UVA, así como el monitor de sueño, dependen de la aplicación para el móvil, no es algo que dependa del reloj.

Teniendo la experiencia de la Xiaomi Mi Band, se lo importante que es el software en un wearable, ya sea smartwatch como smartband. En este caso más aún, pues está disponible para iOS y Android. Así que le echo un vistazo al enlace de la aplicación que necesita el reloj para funcionar en Google Play.

Me sorprendo, porque me lleva a una aplicación llamada Fundo Bracelet y desarrollada por Shenzhen Fen Yun Technology Co. Ltd. No aparece Ayserco ni Relojes Aviador por ningún lado. De hecho, ni siquiera la descripción de la aplicación está en castellano. La cosa pinta mal, con una valoración media de solamente 2,1 puntos sobre 5.

La mayoría de funciones en FunDoBracelet no requieren el reloj. De hecho esta captura de pantalla que veis aquí, la he hecho usando un super inteligente reloj Bulova Accu Swiss, que ni siquiera tiene Bluetooth. Me está mostrando justamente eso. La presión atmosférica, la altura, la temperatura, y el índice de rayos UV.

Mirando que relojes inteligentes usan la Fundo Bracelet, y descubro el No. 1 F2, un smartwatch chino (No. 1 es la marca y F2 el modelo), que se vende a unos 15€. 10 veces menos que el Ayserco SmartTime, y 6 veces menos que ese mismo reloj con el precio promocional actual de 95€.

Externamente los veo iguales, perdonadme si he omitido algún detalle. Y a nivel de características también ofrecen exactamente lo mismo. Para que lo vierais, me hubiera gustado mostraros la gama de Aviador Smart Time comparada con el No 1 F2 en alta resolución, y con todas sus combinaciones de colores disponibles, pero me he topado que las fotografías en alta resolución de Ayserco, requieren un permiso de ellos para usarse: Diseño y propiedad de DYME y Grupo Ayserco. Queda prohibida su publicación, difusión o reproducción sin autorización expresa por escrito. Así que me he conformado con estas donde aunque se aprecian menos detalles, deberían ser suficientes, y que las tienen alojadas en un Google Drive. Todo para que los chicos de DYME no se enfaden conmigo.

Entonces me vienen a la mente otras de las frases en las notas de prensa de Ayserco: Los relojes inteligentes SmarT Time de Aviador son diseñados, producidos y comercializados por Grupo AYSERCO, líder español del sector relojero. No entiendo porque hasta ellos mismos dudan del reloj, a veces lo escriben como SmarTTime otras Smart Time y otras SmarT Time. Bueno, supongo que por lo mismo que hasta dudan de su empresa, llamándola ora Ayserco y otrora AYSERCO. También escriben a veces AviadoR, otras Aviador, Relojes Aviador, Aviador Watch, y las diferentes posibles combinaciones.

En su comunicado, remarcan: Los relojes inteligentes SmarT Time de Aviador Watch están diseñados y producidos por maestros relojeros españoles y su desarrollo ha supuesto una inversión de 350.000 euros. En dicha cantidad se incluye la adquisición y puesta a punto de la maquinaria necesaria para personalizar cada pieza con los distintivos correspondientes a los diferentes Cuerpos de Seguridad.

Ante esa declaración de ser relojes diseñados, y producidos por maestros relojeros españoles, sólo veo dos explicaciones:

1) Grupo Ayserco miente, y simplemente son relojes F2 que han remarcado para ellos como Aviador, incluyendo los detallitos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Ertzaintza o de la Aviación Naval. De este modo, a cambio de engañar a sus compradores, obtienen un margen de beneficios excelente. Siendo este el caso, me gustaría mucho saber esos 350.000 euros invertidos en qué se han gastado. Si sólo ha sido en las máquinas para aplicar la decoración, no han hecho un buen negocio.

2) Grupo Ayserco ha decidido concebir en España un reloj inteligente de precio asequible, y el resultado ha sido idéntico al F2, tanto en apariencia, como en características. Se ha dado tal coincidencia, que incluso ambos utilizan la misma App de Shenzhen Fen Yun para funcionar. Aquí sería todavía peor, porque lo que han logrado, tras invertir esos 350.000 euros, es conseguir un reloj igual al F2, pero 10 veces más caro, y lanzarlo un año más tarde.

Podemos seguir descubriendo grandezas como Toda la línea relojera SmarT Time cuenta, además, con la certificación IP68, que confirma la resistencia de cada conjunto a cinco atmósferas de presión. En una palabra: estos “Smart Watches” pueden utilizarse sin problema en ejercicios acuáticos en superficie. Bueno si tengo bien entendida la norma IP, IP68, sólo indica que resisten inmersión completa y continuada durante 30 minutos, a al menos 1,5 metros de profundidad. Aproximadamente 1,5 ATM, y no 5 ATM de presión estática.

El manual de instrucciones y tarjeta de garantía (5 Mb. en formato PDF), y de solamente 2 páginas, no ayuda a mejorar las cosas. ¡Hasta el de un simple Casio F-91W es más completo.

Si nos fijamos en la trasera, percibimos otra tremanda coincidencia, los chinos de No.1 no saben escribir “Stainless Steel”, y lo ponen como “Stainless Stee”, mientras que los maestros relojeros españoles de Ayserco, lo escriben exactamente igual. Además, leyendo la inscripción del Made in China de ambos modelos, está claro que como mínimo los maestros relojeros españoles de Ayserco que construyen los Ayserco Aviador deben estar afincados en aquel país en vez de en este.

Mis dudas acerca de veracidad en las opiniones de los “compradores” de la web aumentan. Ninguna referencia al F2. Nada sobre el Made in China que salta a la vista.

Como amante de la relojería y de las empresas españolas me apena enormemente estas chapuzas. Palabrería y más palabrería con el objeto de capturar las buenas intenciones de los consumidores haciéndoles pagar 95€ por algo que se vende a 15€.

Os dejo con un par de vídeos de Youtube, el primero una review del No1 F2, y el segundo el vídeo promocional de AviadoR Watch SmarT Time para que podáis apreciar lo iguales que son. Para que no os confundáis, el de Aviador es el que lleva la marca de agua de www.relojesaviador.es.

Me gustaría terminar con una cita más de la nota de prensa de Aviador Watch. Una párrafo, que resume a la perfección toda la intención de este reloj: El Director General de Aviador Watch, Adolfo Arroyo, incide especialmente en este capítulo: “Queremos popularizar la Relojería Inteligente de Calidad, queremos que todo el mundo pueda disfrutar de la nueva forma de expresión relojera, que ha llegado para quedarse”. A lo que añade: “el esfuerzo económico de nuestra empresa ya está compensado con los miles de comentarios positivos de los miembros de los Cuerpos de Seguridad, que utilizan nuestros Smart Watches en todas sus tareas cotidianas”.

Si os interesa la nota de prensa al completo, la tenéis en Revista Relojes. Con todo esto, ya entiendo porque casi siempre que veo a un cuerpo de seguridad, lleva en su muñeca un Casio G-Shock.

Actualizado a jueves 9 de noviembre de 2017. 11:03:

Gracias a psico en Hablemos de Relojes se descubre también que el Skmei Style es exactamente el mismo reloj que el No1 F2 y que el Aviador/Ayserco SmarTTime. La diferencia, los dos primeros engañan diciendo estar fabricados por maestros relojeros españoles, y son mucho más baratos.

Las reacciones no se han hecho esperar. La cuenta @aviador_watch en Twitter acaba de bloquearme. Este gesto me lleva a pensar que efectivamente sí que tienen algo que ocultar. Que les molesta que se sepa que el Aviador Watch Smart Time es igual que el No.1 F2 que cuesta 10 veces menos.

Os pido vuestra colaboración para que ayudéis a difundirlo, y que todos sean consciente de la verdad sobre el SmartTime.