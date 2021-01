Entrevista a Raul Moreno Castro de Fuga Watches

Poco a poco seguimos adentrándonos en la industria relojera española, y conociendo a más de sus protagonistas.

Aprovechando que Raúl Moreno Castro, el fundador de Fuga Watches, se encontraba de visita por Barcelona decidimos quedar y así conocernos en persona. Fue una charla centrada en relojes muy enriquecedora para ambas partes y unos contenidos que creo que os resultarán de mucho interés. Pudo presentarme su Viajero GMT, pero sobre todo, los detalles de cómo ha llegado hasta el punto donde está ahora.







Raúl, mi agradecimiento por partida doble. Tanto por haber viajado hasta aquí como por dedicarme el tiempo para conversar y llevar a cabo esta entrevista.

Al contrario. Soy yo el que te está muy agradecido por como siempre haces, interesarte por las iniciativas y marcas relojeras españolas. Es algo que valoro mucho y que es crucial para dar a conocer nuevos proyectos como éste.

Comencemos si te parece por ahí. ¿De dónde viene lo de Fuga Watches?

Es una combinación de varias cosas con las que me siento identificado. Tenemos el significado de evasión, esa sensación que todos los amantes de la relojería tenemos al mirar la esfera, ya sea para ver la hora, como para normalmente ver y apreciar el reloj. Un simple gesto que nos transporta por unos instantes a otros lugares. Esa sensación creo que la tenemos la mayoría de los que aprecian la buena relojería.

He viajado bastante. Por ese lado, un viaje representa también una fuga, un dejar las cosas atrás tanto de manera física como también intelectual y emocional.

Y por último, no sé si recuerdas que en la década de los 50 y 60 muchos libros y revistas, mayoritariamente de origen anglosajón eran traducidos al español en México, bueno y también en Argentina. Vi un manual de relojería traducido en México y allí denominan al “escape”, “fuga”. De nuevo vuelve a ser el espíritu de los viajes, la unión y el conocimiento de diferentes gentes y culturas.







Pero en la esfera aparece Fuga Automático y no Fuga Watches.

Me gustaría que Fuga Watches sea más adelante un ‘paraguas’ del que cuelguen futuros diseños e ideas diferentes, otras marcas o gamas de nicho muy especializadas. Esta primera creación, Fuga Automáticos, sólo realizará relojes con complicación GMT inspirados y pensados para los viajes, pero quiero explorar nuevas ideas en el futuro, probar con nuevos materiales en las cajas e incluso elaborar modelos con cuarzos de calidad.

¿Qué reloj llevas puesto ahora?

Llevo un Omega Seamaster Aqua Terra, con esfera blanca. Un diseño atemporal, clásico. Lo compré hace muchos años, creo que antes de los euros. Su precio entonces era de unas 200.000 pesetas, menos de 1.500 euros al cambio actual. Fue de los primeros con calibre coaxial, unos relojes que ahora no consigues por menos de 4.000€.

Me gusta que me hayas hecho esa pregunta porque es otra de las motivaciones que hay detrás del Fuga Automático Viajero y en general de Fuga Watches y mi idea de la relojería. Las firmas suizas, con todos mis respetos para ellas, son estupendas haciendo negocio. Eso explica porque las ventas se mantienen pese a que suben tarifas anualmente a dos dígitos. Lo llevan años haciendo. Y si me paro a pensar, no encuentro ningún otro producto que haya sufrido ese encarecimiento constante. Ahora son en su mayoría bienes de lujo, y se distancian cada vez más del público que no puede permitírselos. A mí me gustan los relojes buenos, bien construidos y pensados para durar, pero sin necesidad de que ello implique unas tarifas tan elevadas.

Estoy plenamente de acuerdo con lo que dices. Es una ética o si quieres una filosofía empresarial que no abunda. Muchos dicen aplicarla, es cierto, pero pocos lo hacen en realidad.

Me imagino que es una de las ventajas de las denominadas ‘micromarcas’, de ser un proyecto creativo que nace de una afición y se dirige a un público que tiene también a los relojes como hobby. Es por ello, que la gente como tú sois tan importantes, porque ofrecéis información y transparencia.

Es un concepto que hubiera sido impensable antes de internet, pero ahora, aunque sin ser nada fácil, es posible hacerlo. El número de ‘micromarcas’ no para de aumentar, y preveo que será una tendencia que seguirá aumentado, premaneciendo las que realmente ofrezcan algún valor añadido (por calidad, por diseño, por servicio, por simple proximidad…). Es algo que tú conoces mejor que yo, has probado infinidad de relojes de pequeñas firmas…Todos los aficionados a este mundo especulamos mucho acerca de cuál será el futuro de la relojería mecánica y realmente no tenemos respuestas.

Dicho esto, lo que es increíble es cómo el internet actual permite que alguien como yo, totalmente ajeno a este mundillo, pueda plasmar todo lo que tiene en la cabeza para transformarlo en un reloj. Eso es lo realmente apasionante.

Cuando yo tenía 30 años, no existían las micromarcas, así que si querías un reloj ibas a una tienda, o varias, y tenías que llevarte el reloj que tuvieran allí. Marcas establecidas que no daban nada demasiado diferente.

Sí. Así es. Aunque en muchos casos, son marcas efímeras. Hoy están aquí y al cabo de dos años, si me permites la metáfora viajera, han desaparecido del mapa.

Muchos incluso siguen fabricando nuevos modelos cambiando el nombre de la marca (risas) o lanzan campañas que son un fraude. Lógicamente, es algo que no comparto y que no te mencioné antes. Me gustaría, sin prisas, poco a poco ir desarrollando nuevas creaciones que tengo en mente y consolidar la idea inicial de producir relojes de calidad con materiales que evolucionen bien con el paso del tiempo. En esta actividad, creo que las prisas no tienen mucho sentido.

¿Dime con tus propias palabras cómo es el Fuga Automático Viajero GMT?

Lo definiría como lo que eran en su momento los Explorer, y cómo podrían ser si hubiera evolucionado. En esta categoría incluyo influencias de piezas que siempre me han encantado (las cajas de Tudor, los Seiko Alpinist o algún modelo de Sinn, Smiths, Rolex y también los Seamasters Aqua Terra). Yo los llamo ‘Expedition Watches’, pero no tengo claro que sea una categoría tan identificable para muchos.













Caja de acero inoxidable 316 en acabado cepillado con 40mm de diámetro.

Corona roscada de acero inoxidable y firmada.

Distancia entre asas de 49mm.

Ancho de las asas de 20mm.

Resistencia al agua de hasta 10 ATM.

Movimiento ETASA 2893-2 (GMT). Grado “elaboré” (Suiza).

Bisel fijo con bordes de chaflan (chamfered) de 10º de 39mm de diámetro. Grabado de 24h.

Cristales delantero y trasero de zafiro plano con tratamiento antirreflejante.

Esfera y agujas con índices con Super-LumiNova aplicada.

Diseñado en España. Ensamblado y mantenido por Cronoworld (España).

¿Quién es Raúl Moreno?

Empezaría diciendo que alguien muy ajeno a este mundillo, que siempre ha sentido admiración por la relojería como simple aficionado. Actualmente resido en Madrid, aunque nací en Sevilla hace 40 y muchos años, padre de 3 hijos y con una carrera profesional que me ha llevado a vivir en varios países durante años (Estados Unidos, Países Bajos, Honduras, Bélgica…). He tenido lo que para mí es el privilegio de conocer diferentes personas y diferentes culturas y en muchos de esos lugares he conocido parte de su propia historia a través de muchos aficionados a la relojería, que al final también se convirtieron en amigos y han ayudado bastante a desarrollar la idea del Viajero I GMT.

Soy aficionado a la relojería desde siempre, tengo una colección variada que incluye piezas clásicas y, cómo no, algunas ‘micromarcas’ muy interesantes. Como muchos de nosotros siempre he estado con la espinita de hacer mi propio reloj. Una pieza que representase los valores de los relojes de antes, pero con la técnica actual.

Y a ver tú… ¿Qué reloj llevas?

(Risas) ¿Sabes que es la primera vez que un entrevistado me hace esa pregunta a mí? Llevo este, el RUF500 ya sabes, un reloj genérico o private label que se vende con diferentes marcas y diferentes precios.

Está muy bien construido, eso es algo importante y que admiro. Obviamente has decidido centrarte en características por su precio, y menos en originalidad o exclusividad. Es lo que me fascina de este mundo, hay tantos gustos diferentes que siempre es posible hacer algo diferente. Y una cantidad casi infinita de marcas y modelos.

Te has traído una caja. Son Fuga Automáticos en diferentes estadios de evolución, ¿no? Es estupendo, porque así podemos hacer una especie de «making of».

¡Me apunto a la idea! Hagamos la génesis del Fuga Automático Viajero de Fuga Watches.







Entonces vamos al principio. ¿Cómo empezaste con la idea?

Es muy complicado, Javier. Llevo unos 3 años desarrollando la idea. Ha sido un aprendizaje cada día, introducirse en el mundo de los diferentes proveedores, y sobre todo ensayo y error. Algo que tuve claro desde el principio, y fue una apuesta porque era consciente que aumentaría el coste notablemente, es que yo quería que todo fuera diseñado por mí. No quería ni cajas ni coronas ni correas genéricas. Ojo, que algunas son de estupenda calidad, pero entonces no sería ni mi reloj ni lo que yo pretendía conseguir.

Este es el primer prototipo, construido en resina. Lo trabajé con Gilberto Salas a quién sé que conoces. Me ayudó mucho y es realmente el que fue capaz de trasladar mis ideas a unos planos de diseño industrial (desarrollados con el software Fusion). Gilberto y todo el equipo de Wec Design son auténticos pioneros en España, conocen en profundidad las técnicas de producción y toda la ingeniería asociada a la relojería. Probablemente, creo que incomprendidos en nuestro país. A partir de ahí, introduje algunos pequeños cambios de diseño y luego comencé por mi cuenta a contactar con proveedores de medio mundo, pieza por pieza y así, con mucha paciencia, creo que he conseguido finalmente dar con la calidad y diseño que buscaba desde el principio.







Este siguiente es un dummy.

Efectivamente. Un reloj construido al completo pero sin maquinaria. El principal cambio es que es mucho más refinado. Fíjate en lo plano que es, le da mucha elegancia al conjunto y no fue fácil de trabajar. Un reloj automático tan fino se consigue primero gracias a las virtudes de su calibre, pero por otro porque hemos puesto mucho empeño tanto en la trasera como en las esfera para poder aprovechar el espacio lo mejor posible.







Durante las diferentes fases lo he hablado con amigos y conocidos. El punto de entrada era: “¿Cómo sería tu Explorer ideal?” De ahí me fueron saliendo ideas. Las que me encajaban las tomaba, y las que no las rechazaba: que tuviera una aguja original, que aunque recuerda a Tudor no es Tudor, o que tuviera un bisel original.

Si te pones a medir los ángulos de este reloj verás que todo se ha hecho a la contra de un Rolex Explorer o un Tudor, todo es mucho más plano y menos anguloso. La corona, inspirada en la del Omega Railmaster, pero sin ser una copia, o el brazalete que fuera más pronunciado, pero sin estrecharse tanto.

La correa es de piel tipo Cordovan de una firma americana mítica, la casa Horween (Chicago), por eso llevan todas su sello en la parte interior. Es una piel con un coste muy alto y un precio muy inestable que cada año aumenta. Pero el resultado final es insuperable. Tiene una resistencia a la humedad increíble. Tengo correas de Horween que tras 5 años siguen prácticamente como el primer día. Se producen en España, en Sevilla por Antonio Enrile, y ya ves el resultado, espectacular.

También tengo previsto usar piel vacuno de Saffiano, como la de los diseños clásicos de Prada y que para que te hagas una idea, es más barata que la de Horween.

Los armis de acero vendrán con sistema “quick-release”, pese a que es algo que dificulta mucho la fabricación y por tanto encarece el resultado.

Como lleva trasera vista, se me ha ido la mirada y veo que llevan un ETA 2893.

En relojes con complicación GMT automáticos, no hay muchas alternativas, es ETA o Sellita SW-330. Existen otras opciones como SOPROD, que también me gustaría probar con otros modelos en el futuro.

En mi caso, he adquirido un stock suficiente a través de distribuidores suizos independientes, algo habitual entre las micromarcas por la dificultad de acceder directamente a sus plataformas B2B.

Sí, no eres el primero que lo menciona. Justo al contrario que STP o Seiko… Y eso que el propietario de Sellita es también un español.

El tema de los calibres es, evidentemente, clave en un desarrollo de este tipo. En el futuro me gustaría probar con nuevos movimientos o realizar adaptaciones en España. Los Viajeros vendrán con un ETA 2893-2 en grado ‘elaboré’, unas maquinarias más que contrastadas y ajustadas en Madrid por Alberto Barba durante el proceso de ensamblaje en Cronoworld.

¿Y este es también un prototipo?

Sí, también. Si observas este otro prototipo verás que la esfera no está perfectamente alineada, se ve fijándose en el círculo perimetral en comparación con el bisel.







No es un error de diseño ni de planos. La causa es la bata, la pieza que sujeta el calibre, pese a ser metálica, de acero, tiene una pequeña holgura. Es ínfima, apenas unas micras, pero suficiente como para que se acabe propagando y el efecto sea patente.

Algo que no vimos en el dummy porque no tenía maquinaria, es que en mi empeño por hacerlo tan plano, la aguja GMT rozaba con los índices. Eran demasiado gruesos, estaban demasiado elevados, y fue otro aspecto a corregir.

¿Pero entonces, tus proveedores no controlan nada?

Como la mayoría de marcas independientes, algunos de los componentes vienen de Asia. En mi caso, los calibres son suizos y los elementos mecanizados han sido todos concebidos y diseñados por nosotros, con especificaciones de calidades muy controladas por inspecciones físicas en destino. No hay ningún otro reloj que los lleve, al menos de momento (risas). Como bien sabes, Javier, la propiedad intelectual industrial vinculada a este tipo de proyectos es muy difícil de garantizar. En todo caso, he seleccionado proveedores pequeños bastante respetuosos tanto con el proyecto como con los materiales y calidades que demandamos.

Una vez construidas, esas piezas viajan hasta España, al taller de la familia Barba (Cronoworld) en Madrid, y ahí es donde ensamblamos el reloj, incluyendo la maquinaria de origen suizo. Es un lugar de absoluta garantía, dos generaciones de relojeros que durante décadas se han ganado una más que merecida reputación en toda España.

El proyecto también tiene mucho de eso, de apoyar la producción local, pero sin volvernos locos, aprovechando aquellos procesos en donde verdaderamente tenemos algo que aportar.

Al final acabas teniendo una red de proveedores en los que confiar y con los que a nivel personal te entiendes. Todo el proceso de diseño, fabricación y ensamblaje lo controlo directamente.

¿Este es ya una versión final?

Sí, este será muy cercado a la versión final. Digamos que es la versión final del prototipo.







Le hemos hecho la prueba de hermeticidad llegando hasta las 15 ATM sin ningún daño, así que eso nos da margen para certificar la versión final como 10 ATM, aunque sin embargo tendremos que hacer una nueva prueba de hermetismo. Todas las unidades vendrán con un certificado propio que certifique individualmente su hermeticidad en el momento del ensamblaje final.

Algo que no hemos comentado. ¿Cuál será el precio del Viajero?

Tengo claro que va a venir con una dotación completa. Es decir, brazalete de acero, correa a medida en Cordovan y una textil tipo NATO. Como entusiasta no me gusta cuando compras un reloj con correa y luego la marca ya no tiene armis disponibles o los tiene a un precio excesivo. La versión final incluirá un packaging propio con caja de madera y capacidad suficiente para los accesorios.

Un reloj con excelentes materiales, el mejor acero 316L, zafiros de la máxima calidad y con acabados para que sea una pieza duradera y robusta. Sé que es lo que todos dicen, que son relojes construidos para durar. Es algo que sólo te das cuenta cuando lo tienes en la mano.

Al final todo dependerá mucho de algunos aspectos fiscales, pero mi objetivo es que sea inferior a 900€ impuestos incluidos, o incluso menos. Un reloj así con una maquinaria suiza ETA 2893 y estos materiales, si llevara otra marca costaría al menos el doble de eso.

También ocurre que como en general la industria va aumentando precios, ojo, no hablando de ‘micromarcas’, pues cada vez quedan menos relojes para elegir en esa franja de menos de 1000€. Así que cualquier esfuerzo que pueda hacer por reducirlo lo haré, eso sí, sin recortar ni en calidades ni en materiales.

Este reloj encaja bien en la idea de lujo asequible, algo con lo que me identifico y que creo que, en España, con su enorme capacidad turística puede desarrollarse aún más. Te das cuenta de que la gente viene aquí, por ejemplo, a Barcelona y se lleva una influencia de su cultura, de sus diseños o de la moda que ve en sus calles.

Como tú, también he pasado de relojes muy caros a relojes de precio medio que ofrecen algo diferente y un servicio cercano. Valoro cada vez más eso.







Has conseguido un equilibrio entre un reloj elegante y deportivo al mismo tiempo que está muy bien… A mí me gusta mucho el concepto, aunque otro tema es que a la gente le guste.

Muchas gracias, Javier. Esa era la idea. En cuanto a la aceptación, nadie lo sabe. Me he fijado en proyectos que me han encantado y han fracasado, y en cambio otros a los que no le veía nada especial han cosechado gran éxito. En lo que a mí se refiere es algo que intento dejar al margen, éste es el reloj que buscaba y con el que me siento bien al producirlo y usarlo. Haber llegado hasta aquí ha merecido sin duda la pena. Habrá más ideas que se hagan realidad con todo lo aprendido. Al final, todo esto vas un poco de eso, de tener la actitud correcta para estar aprendiendo permanentemente.

¿Cuál ha sido tu mayor reto?

Es un reto con fin además algo decepcionante. Con relación a los proveedores me di cuenta de que en España hay grandes dificultades parar fabricar relojes, a pesar de que contamos tanto con pequeñas marcas ya consolidadas como con grandes grupos como Festina, un referente de éxito empresarial de este sector. Me resultaba muy extraño porque, por ejemplo, en el País Vasco existe una gran tradición metalúrgica y una sobrada capacidad tecnológica. Sin embargo, no existe un mercado para piezas de tamaño pequeño, que permita desarrollar los micromecanizados que requiere un reloj junto con todo el proceso de acabados manuales. Finalmente, tras varios intentos abandoné la idea de mecanizarlo en España, aunque es algo que no descarto volver a intentar en el futuro. El tiempo y la evolución del propio sector dirán…En los próximos años pronostico que las cadenas de suministro actuales se verán probablemente alteradas y habrá cambios notables en los procesos industriales de las manufacturas de cierto valor añadido. Es un tema apasionante y que hay que seguir de cerca.

Creo también que sería interesante que entre todos los pequeños emprendedores españoles de este sector se pudiera colaborar más para ganar en ‘escala’. Hay muchas opciones de colaborar más entre las pequeñas marcas españolas y depender menos del exterior en áreas en las que sí contamos con la tecnología adecuada. Por ejemplo, marcas como T-Trigalux, a los que descubrí hace poco en Instagram, creo que en ese sentido están haciendo muy bien las cosas.

En definitiva, sería estupendo poder controlar más el proceso paso a paso, y que todo fuera más rápido.

¿Cuántas unidades del Viajero vas a lanzar?

Tengo previsto hacer 300 cajas, y luego diferentes esferas. Con esto podré empezar una pequeña serie de 150 unidades y posteriormente lanzar una segunda variante.

Mi idea es que sea una serie limitada, y también numerada, por eso en la trasera hay un hueco al lado de “GMT”, en donde irá el 1/150. Me gustaría que en la segunda versión hubiera una esfera verde.

¿Qué progresos nos puedes adelantar?

Hay mejoras que se pueden hacer, y soy consciente de ellas, pero me parece que es un producto realmente interesante y honesto.

Tengo ya las fotografías y los videos de los relojes. Un trabajo impecable que han hecho desde Di Pierro Estudio (Madrid) y que pretendo combinar con las fotografías más naturales y tomadas por mí con el reloj en la muñeca. ¿Las has visto?

Sí, unos reflejos impresionantes.

Sí, reflejos en el cristal, algo que no es fácil de lograr, pero también en la base. Fue una idea brillante, un metacrilato de color negro que refleja el reloj como si fuera una sombra.

¿Qué es lo que más te gusta del Viajero GMT?

Uff Javier… Es que son tantas cosas… Me siento orgulloso de todo el reloj en general. Pero si tuviera que destacarte algo, te repetiría lo de los ángulos opuestos a lo general, pero también de algunos inventos como lo del pequeño eslabón central en los endlinks del brazalete.

Pero no sé, ahora que lo tengo delante te podría mencionar también la esfera. Es algo que se nota mucho más en el negro, pero en un día nublado como hoy se aprecia como pese a ser sólida, se nota el cambio de color que va de gris a un negro oscuro y elegante.

También me gusta mucho el pulido de la caja y del bisel.

¿Qué otras marcas de relojes admiras o te inspiran?

Pues admiro a Laco y Stowa. Marcas alemanas grandes, pero que miman al cliente como si fueran una micromarca. Hacen cosas muy cuidadas, actualizadas, pero fieles a su historia. No se apoyan tanto en el marketing como las suizas y sí en cambio en su producto y sus valores.

¿Cómo ves el futuro de la relojería?

Es paradójico. Un reloj es un bien cada vez menos necesario, estamos rodeados de relojes y su funcionalidad es algo totalmente innecesario con móviles que dan la exactitud horaria de un satélite. Pero esa emoción, esa historia que te transmite un reloj mecánico va más allá. Me hace gracia el debate sobre los smart watches. Lo que nos gusta a nosotros es otra cosa… ¿Cuántas veces al día miramos lo que llevamos en la muñeca sin llegar a leer la hora?… muchas más de las que pensamos. Existe un creciente interés por la relojería mecánica y no tengo del todo claro cómo hemos llegado a esto, pero sin duda el acceso a la información gracias a internet ha tenido mucho que ver.

Veo que hay coleccionistas que cada vez tienen más piezas e incluso gente de a pie que va cambiando de reloj con mucha mayor frecuencia. Antes empezabas con tu reloj de comunión y no te lo cambiabas hasta que te regalaban el de final de carrera. Luego el de la boda… Sólo un reloj nos acompañaba día a día. Todo esto ha cambiado gracias a unos cambios tecnológicos y de hábitos de consumo que tienen mucho potencial de crecimiento.

¿Y qué tal me lo ves en la muñeca?

Yo suelo vestir relojes de cómo mucho 42mm, tengo una muñeca muy pequeña. Tú estás acostumbrado a relojes algo más grandes, y tu muñeca es algo mayor que la mía, se te ve con el tamaño y proporciones perfectas.







Y tú, ¿cómo lo sientes?

Lo veo muy cómodo en la muñeca. Al ser tan plano se asienta muy bien. Por sus dimensiones se nota sólido, pero no excesivamente pesado. Me encanta la esfera y lo legibles que son las manecillas. El acabado cepillado elimina los reflejos, así que nos ayuda a centrarnos en la hora. Los detalles en rojo del segundo huso horario así como la leyenda GMT del mismo color le dan un toque diferente, pero sin estridencias.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Voy a lanzar una campaña en Kickstarter durante el primer trimestre de 2021. Estas plataformas son muy útiles para validar el grado de aceptación de un diseño totalmente nuevo como éste. Me voy a esforzar al máximo por desarrollar una comunicación de calidad y dar a conocer los diseños en redes sociales. Inicialmente, la aceptación es buena y voy paso a paso, validando muchos pequeños detalles por el camino.

Lo que me ha convencido es que muchas marcas tradicionales, y que he visto que has entrevistado en tu página, se han ido convirtiendo del lanzamiento tradicional hacia la forma vía ‘micromecenazgo’. Soy consciente que con la epidemia global no es el mejor momento, pero no quiero esperar mucho más.

Por supuesto está en mis planes mandarte un Viajero para que lo puedas reseñar. Me interesará ver lo que piensas de él tras llevarlo unas semanas en la muñeca.

Pues te lo agradezco mucho. El reloj me encanta, y la versión con esfera blanca cómo te decía antes va mucho conmigo.

Lo dicho. Cuenta con ella. Gracias a ti, Javier. Ya sabes que lo que no se comunica no existe y tu publicación hace una labor excelente por este pequeño mundillo relojero.

Podría seguir más tiempo contigo, pero han sido ya más de dos horas de entrevista y agradabilísima conversación. Pero nuestros respectivos compromisos nos reclaman. Feliz regreso a Madrid y nos vemos pronto.

Gracias a ti por tu tiempo y por el espacio. Estaré encantado de volvernos a ver, ya sea aquí o en Madrid.