Entrevista a Miguel Morales Ribas fundador de Ophion Watches -Fallida

Me apena tener que explicar estas cosas, pero creo que pasarlas por alto sería ocultar la verdad. Ophion Watches es una marca española que tiene un concepto verdaderamente innovador. No solamenet a nivel nacional, sino que también lo es en el ámbito internacional. Hacen piezas de alta relojería con gran componente artesanal, un poco como Atelier de Chronométrie -AdC-, pero las comercializan directamente al público en general, sin usar intermediarios, y así ofreciendo unos precios mucho más bajos.

Fue ese el motivo que me incitó a contactarles en mayo de 2019 proponiéndoles la review de uno de sus relojes. Tuvieron que rechazarlo por motivos presupuestarios y de producción, algo que comprendí y que movido por mi afán de dar a conocer la relojería española y a sus protagonistas decidí compensar ofreciéndole una de mis ya afamadas entrevistas.







Una entrevista es un contenido que me requiere mucho esfuerzo. No es sólo el tiempo invertido en contactar con el responsable, sino la ingente cantidad de tiempo que requiere documentarse para ella y así no repetir lo mismo que se ha dicho en otros medios. Miguel Morales aceptó encantado en octubre de 2019 y en noviembre de 2019 les hice llegar el cuestionario. A posteriori yo me encargaría de formatearlo, corregirlo y publicarlo. Pese a que contacté a Ophion nuevamente en una docena de ocasiones, todo eran contratiempos, hasta que finalmente mi propuesta cayó en el olvido. Y al igual que ocurrió con Anna Casan de Nowley, yo me quedé con el trabajo hecho y sin poderlo publicar.

Con insistencia, y hablo de entorno a 10 emails recordatorios de los cuales no obtuve ninguna respuesta, al final hice un último intento desde Instagram. Me indicaron que estaban muy interesados, y que el 7 de diciembre me la mandarían completada. No lo hicieron, y tras su correspondiente recordatorio tampoco me respondieron, y lo que es más, como los de relojes Viceroy, pese a conectarse en varias ocasiones, ignoraron sistemáticamente mis DM… Eso me hizo comprender la importancia (poca) que tenía para ellos la acción, y decidí que invertir más de un año para esto era demasiado.







La confirmación que tras sus bonitas palabras se encontraba el que yo soy un medio pequeño, y que además digo la verdad me llegó precisamente el 13 de diciembre. Una semana después de que continuaran ignorándome. En su canal de Instagram publicaron una imagen de estado, daba a conocer la entrevista que había realizado con Zach Weiss, el fundador de Worm & Wound.







Fue publicada el 16 de noviembre, por tanto durante mi fase de insistencia por email, y asumo que suponían que yo no me enteraría de ello.







Claro, Worm&Wound es un medio internacional reputado, y yo no lo soy. Supongo que por ese motivo la página obtiene compensaciones por parte del «anunciante» que es Ophion Watches. Desconozco el tipo de prestaciones que les ofrecieron y tampoco me interesan, porque en mi caso la entrevista era completamente gratuita. Pero no lo digo yo, sino el disclaimer en W&W: «This is a sponsored post. It was produced in partnership with the brand discussed within. The brand may have supplied details, images, or videos included, but the content was approved by Worn & Wound.»







Pero fijaros por donde, la entrevista, publicada en Youtube un mes después de colgada apenas tenía 2.300 visualizaciones y 68 likes… Indudable prueba que en lo que a audiencias se refiere, todo es humo, porque os puedo asegurar que tengo entrevistas con bastantes más lecturas que esas.







Lo que me anima es gente con la que contacté después de Ophion, respondieron de forma entusiasta a mi oferta. Ahí están para corroborarlo el mencionado Santiago Martínez de Atelier de Chronométrie -AdC-, pero también Raul Moreno Castro de Fuga Watches, Raphaël Granito de Formex Swiss Watches, Ricardo Zamora Rojas de RzRWatches o Alejandro Benetti de Benetti Watches.

Hoy, más de un año después de todo aquello, sigo sin comprender ese desinterés que existe en algunas empresas. Las cifras de visitas en mi página no paran de aumentar, hablamos de unas 70.000 mensuales, una cantidad que gracias a todos vosotros la sitúan al menos en la zona de liderazgo de la web española independiente. Era difusión y publicidad gratuita para Miguel Morales Ribas y para Ophion Watches, una acción en la que yo no ganaba nada, al contrario, invertía mi tiempo. Pero hoy, en marzo de 2021, y más de un año después de enviada, tengo que admitir que no tienen verdadero interés en ello. Siento dejaros con las ganas de conocer las respuestas, pero al menos podréis ver mi trabajo, las preguntas.







Bienvenido Miguel. Estoy encantado de poder entrevistarte en este espacio.

Estoy acostumbrado a tratar con muchas marcas pequeñas y micromarcas. Todas ellas deben esforzarse por ofrecer más de lo se obtiene con las firmas establecidas. La mayoría están en el sector medio, bien dando mejores materiales, acabados o prestaciones al mismo precio, o bien ofreciendo algo similar, pero más barato. Algunas de ellas lo hace en la gama de la relojería de lujo, unas pocas solamente. Sin embargo vosotros vais un paso más allá, apuntando directamente a la alta relojería a precios más reducidos.

Quizás eso se traduce en los movimientos únicos que montáis en los relojes. Basados en los Technotime/Soprod, pero vastamente modificados por vosotros. Algo que muy pocas marcas de ese precio ofrecen, y hasta donde yo sé, ninguna de ese rango de precios. ¿Cuál es el objetivo de modificarlos?

Otra diferencia es que la empresa, junto a Huberto Juan Aldaz González-Mayo surgió en 2016, y en 2017 lanzábais vuestro primer modelo, el OPH 960. Todo financiado por vosotros, sin Kickstarter ni campañas de mecenazgo. ¿Qué ventajas tiene eso? ¿Lo contempláis de cara a algún futuro modelo?

De cara a la construcción de la caja os aprovecháis de la tecnología CNC, la cual he visto en otros sectores, por ejemplo las maquinillas a afeitado clásico, y que permite producir tiradas cortas completamente a medida. Los precios no son tan competitivos como los moldes, pero eso os permite esquivar algo a lo que muchos recurren, el uso de fornituras genéricas. Todos los elementos de vuestros relojes son propios por tanto.

La mayoría de componentes de vuestros relojes son suizos o alemanes, sólo las correas y el empaquetado procede de España. ¿Crees que el mercado valora el Made in Spain?

Si te pregunto cual es tu Ophion favorito se que me vas a decir el OPH 786 Velos que es el último, pero adelante.

Como te podías imaginar, la pregunta de antes tenía algo de trampa. Ahora dime algo bueno y algo malo de cada uno de ellos.

¿Qué reloj llevas ahora mismo puesto?

Se que eres también un entusiasta de la relojería, así que dime cual es tu reloj favorito de otra marca que no sea la tuya.

En cuanto a las denominaciones, usáis numéricas 960, 786. ¿Significan algo estos números?

De hecho en el último, le habéis añadido una subdenominación con una palabra: «Velos». ¿No hace esto que sea más fácil de recordar para el cliente?

¿Quién es el cliente medio, que compra relojes Ophion?

¿Podrías decirme alguna marca que admires? Esa que dirías, me gustaría que Ophion acabara siendo así.

¿Cuál dirías que ha sido vuestro mayor fracaso? ¿Y vuestro mayor éxito?

Cuéntame algún plan de futuro, que no sea muy conocido, y por supuesto que no sea alto secreto.

Pues por mi parte esto ha sido todo. ¿Hay algo más que quieras añadir?

Gracias por tu tiempo Miguel.