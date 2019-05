Caran D’Ache 849 Pop Line, la pluma para tu escribanía

Volvemos a hablar de la tienda online 20milproductos que ofrecen a todos los lectores un interesante código de descuento del 5% en toda su web. Simplemente introduce el siguiente código promocional cada vez que efectúes un pedido:

Hablamos en este caso de papelería online y de material de oficina con un instrumento de escritura que continúa lo que vimos con la equilibrada y asequible Pilot Urban MR Retro Pop.

Caran D’Ache, también conocida como La Maison Caran d’Ache es un reputado fabricante de instrumentos de escritura de origen suizo. Su historia comienza en Ginebra como Fabrique genevoise de crayons en el año 1915. En 1924 adopta su denominación actual de Caran D’Ache, un homenaje al seudónimo que utilizaba el caricaturista francés Emmanuel Poiré.







Como marca de lujo al nivel del Montblanc, sus precios medios suelen superar los 600 CHF y no son lo que entendemos por baratos. Sin embargo con su nueva linea Pop Line y Office Line, nos ofrecen en la 849 un modelo de precio relativamente asequible (49 CHF -43€ al cambio actual-), y que al mismo tiempo mantiene muchas de las virtudes que han dado fama a Caran D’Ache. Así que si pensáis que el Swiss Made es algo que sólo se aplica a la relojería, sigue leyendo.

Está disponible en un total de 8 colores, 4 estándar, y 4 que denominan fluo: blanco, negro, azul, rojo, púrpura, naranja, amarillo, verde. Cada versión de color, se combina con 3 plumines distintos, lo que sólo para este modelo arroja una cantidad de 24 versiones. En mi caso me resultaba muy moderna y elegante la versión blanca que desgraciadamente estaba agotada, así que como segunda alternativa aposté por la más convencional en azul y plumín medio M (840.159). Las otras posibilidades serían el plumín EF (842.159) y el F (841.159). Algo que incita a la confusión ya que el modelo es el 849, pero las referencias empiezan por 840, por lo que podemos verla en comercios identificada de ambas formas, tanto por 840 como por 849.

La recibimos en una bonita y moderna caja de cartón de color rojo. En el frontal se puede leer lo más importante: Caran D’Ache. Genève, mientras que la parte trasera nos aporta datos de referenciación.













Retirándole la cubierta, apreciamos el interior del empaquetado, que es demasiado discreto para mi gusto, y no proporciona una imagen de lujo como cabría esperar. Uno de los precios a pagar a cambio de tener un instrumento de escritura de marca premium a precio accesible, y que como veremos, se irá repitiendo más adelante.







El espartano interior consigue hacer destacar a la estilográfica, tanto por su elegante color, sus finos acabados que se perciben al primer vistazo, y sus lineas. Porque precisamente lo que la hace diferente es su diseño. El cuerpo y el capuchón están facetados en forma hexagonal, y están fabricado en aluminio anodizado, en este caso lacados en azul. El uso de un material ligero como el aluminio es lo que le permite ser extremadamente liviana, solamente 18,5g incluyendo un cartucho de tinta.







Sus dimensiones son más o menos las habituales, no es un instrumento ni grande ni pequeño. Una longitud cerrada de 13,9cm, que se reduce a 12,1cm estando abierta y 17,7cm al postearla. El agarre es cilíndrico de material plástico en color negro brillante, realmente bonito, y gracias a sus salientes, consigue hacer que no resbale. Ya que el color es tan importante en esta gama, me hubiera gustado que en vez de negro hubiera usado una variación cromática del cuerpo. Como suele ser habitual, el interior proporciona espacio suficiente para dos cartuchos internacionales cortos.







El clip de acero cuenta con dos bonitas concesiones, la primera es la forma en que se ancla al capuchón con un soporte de forma muy original. El segundo es la inscripción que tiene justo encima con Swiss Made y que declara las intenciones de este modelo. Sin embargo y a nivel estético, lo más atractivo es la forma en que el capuchón encaja en la cola de la estilográfica para así postearla. Unas hendiduras en el perímetro del cuerpo hacen que entre perfectamente su extremo.







Como suele ser normal en estas gamas, el capuchón encaja a presión en vez de a rosca. El sonido y la resistencia al hacerlo es agradable, dando la intención de ser de calidad y muy duradero. Por contra el plumín de acero se muestra a la vista demasiado sencillo, como si estuviera poco elaborado. No llega al extremo de la Inoxcrom 77, pero apenas contiene el logotipo de la marca.







La experiencia de escritura es buena, como podríamos esperar. El cuerpo poligonal no resulta incómodo ni cansa a la hora de escribir, incluso si son varias páginas seguidas. No tiene fallos, aunque en ese sentido, me resulta muy similar a la de la mucho más económica Faber-Castell Basic. Está claro que los que compren una Caran D’Ache 849, darán por sentado que la escritura es buena, por lo que los motivos de compra serán otros, principalmente su imagen de marca, las estética, y el Swiss Made.







Con un precio de compra de 51€, debemos admitir que más que una necesidad es un capricho. La opción ideal como autoregalo que nos permita disfrutar no sólo de una escritura de calidad, sino de una marca legendaria.