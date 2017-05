votes, average:out of 5)

Llevo algunos años con la Casio FX-991ES Plus y con la reciente aparición de la nueva Casio ClassWiz FX-991SP X Iberia, decidí actualizarme. No en vano, Casio lleva vendidas más de 1000 millones de calculadoras en todo el mundo.

Como de costumbre, el manual es excelente, en formato papel, y disponible un librito para cada uno de los 3 idiomas soportados por la calculadora. Parece mentira que en apenas 50 pequeñas páginas, quede tan claro todo lo que hace. Basta una lectura completa, y practicar con los ejemplos, para en menos de una hora, tener la calculadora controlada.

No quiere decir que tiempo después no necesitemos acudir al manual para saber como era el formato de algún cálculo en particular, pero incluso en un modelo tan completo como la FX-991SP X, resulta bastante intuitivo, con colores en las teclas multifunción.

Como se trata de comparar la actual generación con la anterior, tu mismo puedes ver las diferencias con el manual del usuario de la FX-991SP X de 51 páginas (920 Kb en formato PDF) o el de la FX-991ES Plus de 47 páginas (508 Kb en formato PDF).

Vamos ya con sus novedades.

Cambios hardware:

Obviamente lo principal en un dispositivo electrónico, son las actualizaciones de su hardware, y con esta FX-991SP X no nos podemos quejar:

– Cuatro veces más resolución de pantalla: 192 x 63 píxeles (antes 96 x 31 píxeles).

– Fuente pequeña además de la normal, para aprovechar la superior resolución. En ese caso, caben hasta 6 lineas simultaneas, en vez de 4.

– Nuevo procesador, que es hasta 4 veces más rápido que el anterior.

– Doble de capacidad de memoria.

Cambios externos:

– Pantalla con capacidad para 16/10 + 2 dígitos (antes 15/10 + 2 dígitos).

– Una célula solar algo más grande, que hace que rinda mejor con condiciones de luz no ideales.

– Más ligera con 90g de peso contra los 95g de la versión anterior.

– Ligeramente más alta y más estrecha peso: 77 X 165,5 X 11,1 mm (antes 80 X 162 X 11,1 mm).

Mayor número de funciones:

Las novedades son imparables, podemos tormar la cantidad de funciones de los modelos, y ver, como generación tras generación, sus posibilidades han ido aumentando: FX-991MS (401 funciones -2000-); FX-991ES (403 funciones -2005-); FX-991ES Plus (417 funciones -2008-); FX-991SP X (552 funciones -2015-).

Entre los interesantes añadidos, tenemos el cálculo matricial de hasta 4×4 (antes 3×3), y la precisión interna de 13 dígitos (antes 12).

Adaptaciones locales:

La calculadora en si, conocida en otros mercados como FX-991EX en algunos mercados, está disponible en castellano, portugués, y catalán. Precisamente este último es uno de los aportes en esta nueva generación Classwiz. Se ofrece en versiones específicas para diferentes territorios:

– FX-991E X: Internacional.

– FX-991SP X: Iberia (ES Plus).

– FX-991DE X: Alemania (DE Plus).

– FX-991CN X: China.

– FX-991AR X: Árabe.

– FX-JP900: Japón.

Es decir, la SP X, enfocada a España, Portugal y Andorra. Sin embargo, siendo estrictos, la península ibérica tiene zonas pertenecientes al Reino Unido o Francia también.

Entre una y otra, tenemos adaptaciones en cuanto a la leyendas de las teclas, que aparecen traducidas, así los senos ya son sen, y no sin. Mientras que la cantidad de funciones cambia, de la versión Alemana que sería la que más funciones incorpora, a la China que sería la que menos. No debemos llevarnos a engaño con que la DEX disponga de 696 funciones, la SPX 575 o la EX 552. Estas funciones son conversiones entre diferentes unidades de medidas a favor de la DEX. Sin embargo, en la SPX tenemos características exclusivas como las divisiones enteras, o la simplificación manual.

Además, nuestra versión, la Iberia, está recomendada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).

No debería sorprendernos que la versión japonesa tenga una denominación propia, de igual modo que en Francia no sigan este sistema, y tengan uno propio, consistente en adaptar las FX-82, y renombrarlas a FX-92 Collège.

Cambios estéticos:

La apariencia es siempre discutible, y como no podía ser menos, a algunos les gustará y a otros no:

– Frontal plástico con un acabado tipo fibra de carbono, que en lo que a mi respecta le queda muy bien, pero que además, mejora la lectura de las leyendas en las teclas.

– Botones recubiertos de metal, de nuevo, es algo que pese a tener poca utilidad, me gusta.

– Ligeros cambios en la forma, y los colores de algunos botones, que sin ser fundamental, creo que es adecuado.

– El color del LCD vuelve a ser negro como tradicionalmente, aunque el color azul de la anterior, quizás sin ser tan legible, me gustaba muchísimo.

– Tapa trasera de color blanco, sigue el mismo esquema que el anterior, pero la encuentro poco sufrida, preferiría un color negro o gris oscuro como antes, que aguantará mejor la suciedad y los roces.

Indicador de modo de alimentación:

Un indicador que te informa en todo momento si la calculadora está usando alimentación solar, o recurriendo a la pila secundaria. Es una buena forma de concienciarse con el medio ambiente, y de hecho, esta era mi principal crítica sobre la FX-991ES Plus, la imposibilidad de conocer en cada momento que fuente de alimentación estaba usándose.

Según mis pruebas, y asumiendo que el indicador no mienta, consigo que se alimente mediante luz, en entornos donde la en principio más ahorradora SL-760ECO no podía. Quizas esta nueva 991SPX sea más eficiente, o quizás el indicador no sea 100% fiable.

El manual indica que no debemos usar la calculadora con la pila (LR44) totalmente descargada. En cambio, parece que la circutería incluye un capacitador con autonomía de hasta 10 segundos al que se recurre como paso previo a la pila de reserva. Es decir, no debería dar problemas.

Menús más fáciles sencillos y fáciles de entender:

La mayoría de etiquetas y menús dentro del software, también se han traducido como ya veíamos en los cambios externos.

El menú de modos es gráfico basado en iconos, cuando antes veíamos “1: COMP”, ahora vemos “1: Cálculo”, y un icono indicativo. Los menús usan textos completos. Donde antes veíamos “1: MthIO / 2: LineIO”, ahora vemos “1: Entrada / Salida”.

Generador de códigos QR:

Un generador de códigos QR, dudo que tenga demasiada utilidad, pero es un juego que sin duda calará hondo en los más jóvenes y sus smartphones.

Cualquier resultado, o incluso modo del menú, permite generar un código QR (versión 3 o 11), que al ser escaneado con la App Casio EDU+ para iOS y Android nos llevará a una página donde podremos ver ese resultado con más detalle, compartirlo, o proyectarlo en clase.

La División Educativa Casio, ofrece multitud de material de soporte a este respecto.

Si lo que hacemos es generar un código QR, podremos además ir a la sección de la ayuda que nos describe esas funciones. No habría estado mal, que además hubiera un acortador de URL que hiciera los mismo sin tener que ir escaneando.