En cuestión de pocas semanas parece que me estoy haciendo un entusiasta de las Casio Pocket Viewer. Como si no hubiera tenido bastante con la PV-S660, de la que tengo dos unidades en estado nuevo, finalmente he logrado hacerme con el modelo estrella, la PV-S1600.

El mercado del coleccionismo es bastante peculiar. Lo que se paga por un producto, depende esencialmente del interés que despierte, es decir, de cuánta gente lo quiera, en contraposición de cuantas unidades existan. La clásica ley de la oferta y la demanda. A diferencia de los artículos nuevos, esto quiere decir que no influye demasiado ni lo que costase cuando salió el mercado, y de las capacidades o ventajas que tenga. Es más bien una cuestión de moda.

Si continuamos hablando de Casio, pude hacerme hace tiempo con el W-780 a un precio razonable. Si hubiera sido un buscadísimo Marlin, habría tenido que pagar el doble o el triple.

Por suerte o por desgracia, las Pocket Viewer no están en auge. A diferencia de las Business Navigator, parece que nadie esté interesado en ellas. Es una lástima, porque eso impide ver nuevas contribuciones en forma de software o de mods, pero nos da la posibilidad de comprarlas a buen precio, y ese es el principal motivo porque el que me he juntado con tres Pocket Viewer, y por el que escribo este artículo.

Como hice en Xiaomi Mi Band 3 (contra Mi Band 2 y Mi Band 1S), voy a centrarme en las diferencias y novedades existentes entre las PV-S660, y las PV-S1600. Si queréis recapitular conceptos, podéis leer Casio PV-S660 Pocket Viewer (Introducción) y Casio PV-S660 Pocket Viewer (Operaciones).

El packaging es muy similar al de la PV-S660, pero diferente en los detalles. Los colores son más pastel.







La parte de atrás de la caja destaca la etiqueta con el precio de la época: 325€, que equivaldría a unos 450€ actuales, lo mismo que un smartphone de gama media-alta.







El contenido de la caja es completísimo como suele hacer Casio, y más en aquella época. Manual de instrucciones, tarjeta de garantía, cable USB y un CD-ROM.







Externamente la más reciente PV-S1600, en efecto parece más moderna, y personalmente, mucho más estética gracias a sus contrastes azules. Quizás las PV-750 y PV-750 Plus con todo el cuerpo en azul metalizado sean más bonitas. Se ha agregado junto al Action Button cuatro botones más que hacen las veces de cursor. Una función muy útil que nos evita tener que sacar el puntero. Estéticamente notamos aún más el parecido con la Casio ClassPad 330A, de la cual sería su base.

La tapa protectora es de un color más transparente que en la 660 que era de tono ahumado. Es menos atractiva, pero nos permite ver si hay algo visible en la pantalla, como podría ser un recordatorio.







Gracias a su hardware renovado, tiene un rendimiento del orden de 3 superior al de sus predecesoras. Eso por no hablar de su arquitectura de 32 bits, que permite disponer de más de 16 addins instalados. La mejora en cuanto a velocidad se agradece, pero no es algo que redunde en un gran beneficio, puesto que la PV-S660 ya se movía con mucha soltura. Es cierto que el código de 32 bits es aproximadamente un 25% más grande que el de 16 bits. Si el peso de un addin típico en la PV-S660 era de unos 30 Kb., en la PV-S1600 es de unos 42 Kb. Lo que ocurre es que al no haber límite en cuanto al espacio que pueden ocupar los Addins, puesto que ahora se comparte con el de los datos de usuario lo podemos repartir mucho mejor.







El precio a pagar es que aunque a nivel de programación su API se parezca mucho, el software existente para las anteriores PV (BIN), no es compatible con ésta (PVA). Dado que llegó al final, justo cuando la gama Pocket Viewer se extinguía, pese a existir un SDK propio, hay menos software de terceros disponible que el que tienen sus hermanas. Tal vez por premura de tiempo no se desarrolló ningún emulador o capa de compatibilidad que permitiera que el SH-3 emulase un NECV30, y así al menos poder ejecutar software antiguo. No hay un PVOS Ultra ni oficialmente un SCI-Calc para las PVS 1600.







Viene con PVOS 1.02 y se puede actualizar a la 1.03 descargando el update correspondiente. Gracias a ello, la PV-S1600, agrega soporte USB 2.0 en vez de USB 1.1 como trae de serie. Por cierto que la conexión USB, al menos sobre Windows 10 se detecta automáticamente y no hay que recurrir al CD-ROM de Casio para instalar ningún driver, un procedimiento que al menos sobre Windows XP era obligatorio.

La conexión USB no solamente es más práctica, sino que además es mucho más rápida, entre 5 y 10 veces más veloz que el antiguo puerto serie a 115.200 bps.

El software se ha renovado, y además no es compatible ni retrocompatible con el anterior. Ahora tenemos File Transfer Manager 1.0 en vez de PV Applications Manager 1.12 y PC-Sync 4.0.0 en vez de PC-Sync 3.1.2. Ciertamente FTM es mucho más práctico que PVAM, ya que tiene un interfaz de panel doble tipo Total Commander que nos permite ir copiando archivos y datos desde el PC a la PV y viceversa.













Casio PV-S660 Casio PV-S1600 Lanzamiento Junio 2002 Enero 2003 Precio original 399€ 499€ Precio actual 30€ (NOS) 50€ (NOS) RAM 128 Kb. 8 Mb. Almacenamiento (Flash RAM) 6 Mb. (4 Mb. usuario, 1 Mb. addins, 1 Mb. sistema) 16 Mb. (12 Mb. usuario y addins, 4 Mb. sistema) Flash ROM 1 Mb. para el sistema operativo 4 Mb. para el sistema operativo Arquitectura 16 bits 32 bits Procesador NEC V30MZ a 20 Mhz Hitachi SH-3 a 25 Mhz Consumo 0,3W 0,5W Autonomía Hasta 180h Hasta 120h Conectividad Serie USB Sistema Operativo PVOS 1.00 PVOS SH 1.03 Formato de addins .BIN .PVA Máximos addins 16 o 1 Mb. 64 o espacio disponible Capacidad efectiva 3.210 notas rápidas 17.000 notas rápidas Dimensiones sin cubierta 11,7 X 82 X 128,5mm 11,8 X 83 X 131,5mm Dimensiones con cubierta 13,8 X 82 X 136mm 14 X 83 X 139,5mm Peso (con pilas) 140g 155g

Os dejo un acceso al Manual del usuario (2,13 Mb. en formato PDF), en donde podréis apreciar en detalle todas sus funciones. Como veis es un hardware sencillo para los estándares actuales, pero que es capaz de mover con alegría un software diseñado y programado para hacer lo que tiene que hacer y nada más. No lo hace a la perfección, pero si que lo hace bastante bien. Sin animaciones, ni degradados, ni distracciones.























Realmente es necesario hoy en día algún tipo de conectividad sin cables. Llámese Bluetooth o WiFi, y que de algún modo pueda sincronizarse con los servicios cloud más importantes (G-Suite, Dropbox, …). Unas tecnologías que las Pocket Viewer son incapaces de aprovechar. Cuando veo las Casio EX-Word, por ejemplo la EW-S300C-EH que se vende a menos de 50€, cuenta con pantalla en color, teclado QWERTY, y una autonomía de hasta 100 horas con solamente una pila AA, me imagino en el relevo de las antiguas Business Navigator, organizadores personales, económicos, transportables y sobretodo prácticos. A las EX-Word, solamente les falta ese software, porque si pueden integrar una calculadora, sin duda pueden integrar un PIM.

Como anteriormente, os ofrezco Descargar el CD-ROM completo de Casio PV-S1600 (58 Mb. en formato 7Z), o Descargar la selección del CD-ROM de Casio en español (7,2 Mb. en formato 7Z).