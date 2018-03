Debe ser que me canso de los antivirus, que soy muy exigente con ellos, o que sencillamente, no dan la talla. Tras un tiempo bastante satisfecho con Bitdefender Antivirus Free Edition, ha empezado a hacer cosas extrañas. El servicio residente está activo, pero en las opciones me dice que la protección está desactivada. Eso es precisamente lo que quiero, que esté inactiva, y utilizarlo solamente bajo demanda. Pero no es así, sigue activa, algo fácil de comprobar descargando EICAR. La intento activar, y me da error porque ya está activa. Así que no hay nada que hacer, y ni siquiera la reinstalación lo arregló.…



Continuar leyendo...