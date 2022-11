El lado oscuro de la relojería de javiergutierrezchamorro.com

Después de Los unboxings de javiergutierrezchamorro.com hoy quiero hacerme eco de una parte de la industria relojera que permanece oculta para y por muchos. Se trata de esas partes menos conocidas y que a algunos les asusta que se sepan.

No se trata de ningún tipo de lista negra de relojes, sino una manera que he encontrado en mi canal de Youtube de explicar todo aquello que parece que nadie más quiere narrar.

Recordad que si aún no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo pinchando aquí: www.youtube.com/@JavierGutierrezChamorro?sub_confirmation=1

Comparativa de suscriptores y visitas en relojería: Prensa escrita vs web y contra canal de Youtube

En este análisis de javiergutierrezchamorro.com compararemos la audiencia en forma de visitas y suscriptores entre diferentes medios especializados en relojes. Comenzaremos por la revista impresa líder en el mercado español (Máquinas del Tiempo -MDT-), y luego pasaremos a las webs de Revista Relojes, Relojes Digitales, SiempreCasio, ZonaCasio; para después entrar en los vídeos de Youtube con El Mundo de los Relojes y Victor Manzano.

El presidente de Glycine Watch lleva un smartwatch

En diferentes imágenes públicas del CEO de Glycine (Daniele Andreatta), lo vemos aparecer con un reloj inteligente en su muñeca. Que se sepa los de Glycine SA no han desarrollado ningún producto así hasta la fecha. ¿Por qué lleva su director general o managing directo un smart watch en la muñeca?

Wancher Watch la marca que contacta a reviewers y luego no responde

En este curioso vídeo os muestro como Wancher Watch parece contactar masivamente a Instagrammers y bloggers para ofrecerle la review de uno de sus nuevos lanzamientos. Sorprendentemente, luego ya no responden, o al menos a mi me ignoraron. Sin embargo, creo saber el motivo…

Zenith lo quiere todo gratis

Zenith se suma a la estrategia publicitaria de conseguirlo todo lo posible de manera gratuita…

Bienvenidos una vez más a los trapos sucios de la industria relojera. Parece ser que en Zenith siguen el modelo de Dan Henry, luchando porque los medios les den publicidad gratuita a la hora de difundir sus campañas de marketing. Por un lado gastan un montón de dinero en embajadoras, por el otro contratan a agencias publicitarias de prestigio para que les lleven las campañas. Todos cobran, o cuanto menos reciben algún tipo de contraprestación. Sin embargo a la hora de que un medio les de difusión a esos contenidos, te lo sueltan como quien no quiere la cosa para que lo hagas gratis.

Creo que si Paul Davis dejó de llevar un Zenith El Primero en su muñeca, quizás fuera por cosas como estas.

¡No compres en Aliexpress! No estás protegido ante los fraudes, ni siquiera si pagaste con Paypal

Después de que Aliexpress me enviara un producto de imitación, y de que dieran unilateralmente la disputa por cerrada, abrí otra disputa, esta vez en Paypal que era la forma de pago que había usado. Todos hemos leído eso de «Protección al comprador de Paypal», pues para nada, es algo tan falso como la smartband que recibí.

¡Reviewers! Cuidado con Dan Henry, y otras marcas similares

Dan Henry es una micromarca que está orgullosa de no invertir ni un céntimo en marketing. Así lo declaran orgullosos en diferentes comunicados de prensa, y así me lo confirma el fundador de la empresa. El dueño aboga por que sean los clientes quienes de manera desinteresada y natural hablen de sus relojes, ya que él no contribuye a ello ni siquiera prestándolos.

Cuál fue mi sorpresa cuando tras encontrarme publicidad en Facebook e Instagram de la marca, Dan Henry me puntualizó que a Google y Facebook si que les pagan… Evidentemente, un canal de Youtube o un bloggero puede ser muy apasionado, hacer contenido gratis que haga que su empresa venda más, pero con Google, o pagas, o no hay nada que hacer…

Ojo, que aquí cada uno es libre de invertir o no en marketing, igual que cada uno es libre o no de comprar su relojes para reseñarlos. Pero que alguien afirme (públicamente y en privado), que no invierte en marketing, y luego cuando le descubres, confiese que a Google y Facebook si les paga, y que además son geniales, es ir engañando.

Así que cuidado con estos que dicen una cosa y luego hacen otra… Porque casualemente mientras hablaba de este vídeo con otro compañero me explicó que le había pasado exactamente lo mismo a él. Contactó con Dan Henry, el fundador le dio el mismo discurso de no invertir en marketing, él descubrió su publicidad pagada en Instagram, y el dueño se justificó indicando que a ellos sí les pagaba.

Las webs de relojes y las cookies

En este video visitaremos una joyería/relojería online, os explicaré lo que son las cookes (los cookies), y veremos si los avisos de aceptar o rechazar cookies funcionan o no.

¡Novedad! La nueva web de Casio.com. Suspendida; análisis y crítica

De parte de Casio Europe recibo una newsletter en la que me anuncian de forma orgullosa que tienen una nueva web, renovada y mejorada. «Nos complace anunciar que nuestro sitio web ha sido rediseñado por completo para ofrecer una mejor experiencia de navegación y compra a nuestros clientes. Entra y echa un vistazo a nuestra variada oferta de productos.»

Me invitan a visitarla, así que en este vídeo nos daremos una vuelta por ella y comentaremos algunos aspectos que técnicamente me han parecido importantes, aunque a Casio Europa no se lo parezcan.