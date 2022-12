No recuerdo cuando comencé a usar Google Analytics, porque al momento de empezar con este blog allá por 2003. Supongo que sería en 2012 aproximadamente, hace justamente 10 años. En aquel momento no tenía tantas visitas como ahora. Es lógico, menos gente tenía internet, y raro era el smartphone con el que se pudiera navegar por la web con facilidad. Curiosa fecha la de hoy, día de Nochebuena.

Según los señores del todopoderoso Google tengo acumuladas más de 5 millones de páginas vistas. Realmente deben de ser algunas más, porque con el lío de Google Analytics 4 e Universal Analytics, se habrán perdidos algunas decenas de miles. Sea como fuere, si cada uno que entraba me hubiera dado 1€, a estas alturas sería rico y acomodado. Con solamente un céntimo, me habría podido comprar un coche de gama media. Pero en lo económico no ha sido así y todo continúa más o menos igual que cuando empecé. Lo que me incita a pensar es la cantidad de impacto que son 5 millones de visitas. Por supuesto comparado con un periódico o con Youtube no son nada, pero para alguien independiente y que con sus mejores intenciones publica solamente como afición, es todo un logro. La mayoría de esas visitas no lo recordarán, pero es un impacto que espero que aunque fuera durante décimas de segundo haya hecho la vida al mejor. Ya fuera entreteniendo, informando o explicando.

Tampoco quiero pararme a pensar en el tiempo que he invertido en esta década, más aún si decidimos empezar a contabilizar no ya desde 2012, sino desde sus comienzos en 2003. Un viaje interesante, lleno de aprendizajes y de satisfacciones, y que en tiempos recientes, más centrado en otros proyectos, ve su actividad frenada, pero está lejos de desaparecer.