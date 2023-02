Las reviews de javiergutierrezchamorro.com

En el post sobre las 5.000.000 de visitas os adelantaba que aunque no iba a cerrar la web, ni iba a dejar de publicar en ella, sí que el hecho de centrarme en el Canal de Youtube, me iba a impedir ser tan prolífico en el blog como lo había sido hasta entonces.

Soy consciente que el formato escrito, aún siendo algo cada vez menos valorado proporciona ciertas ventajas. Mientras que un vídeo es más natural, más directo y más inmediato; una reseña escrita es fácilmente accesible, nos permite disfrutarla a ratos, y sobre todo, es indexable por los buscadores, de manera que sigue estando disponible pese a no ser un contenido de actualidad.

Dicho lo cual, creo que también hay un público compartido entre Youtube y javiergutierrezchamorro.com, sois vosotros, los lectores y los suscriptores, que os sentís identificados con una manera de mostrar, presentar y reseñar la relojería y otras disciplinas. Esa es la razón por la que me he atrevido a hacer este recopilatorio con las últimas reseñas en el canal, algo que considero útil para todos, y que puede traer sinergias. Mi intención es seguir creando este tipo de recopilatorios, pero como siempre, dejadme en los comentarios si creéis que os aportan algo o no. Ya hice algo parecido en Los unboxings de javiergutierrezchamorro.com o El lado oscuro de la relojería de javiergutierrezchamorro.com que no tuvo una mala acogida.

Echadle un vistazo a los vídeos, os daréis cuenta que es el mismo planteamiento y filosofía de la web, pero en otro formato. Y si os gustan, claro, ¡suscribiros al canal!

Por motivos prácticos me he limitado solamente a los últimos contenidos publicados en Youtube, aproximadamente durante el último mes y medio. Viendo la cantidad y la variedad (y espero que la calidad), queda claro que me es imposible centrarme en todo. Sin más, desearos que tanto si es en la web como en Youtube, los disfrutéis.