Durante la adolescencia, me aficioné a la lectura de SF (ciencia ficción) de Serie B. Las inicialmente llamadas novelas de a duro.

La colección La conquista del espacio de Editorial Bruguera; Héroes del espacio también de Bruguera; o a la que más cariño tengo, la prolífica colección Espacio de la Editorial Toray, me han ido acompañando puntualmente durante estos años.

Espacio, consta de 547 libros de bolsillo, publicados entre 1953 y 1972.

Gracias a la información de Ciencia-Ficción.com, y al exhaustivo inventario de Ígor Cantero Uribe-Etxeberría, he podido recopilar la lista completa de títulos de que constó la colección.

Colección Espacio (Editorial Toray)1.- El átomo juega su baza (S.D. Haltes-Falmor).

2.- El cerebro (Clark Carrados).

3.- La invasión de los hielos (H.S. Thels).

4.- Terror en el IV planeta (Clark Carrados).

5.- La rebelión de los atomos (H.S. Thels).

6.- Dueño del mundo (Louis G. Milk).

7.- Pánico (S.D. Haltes-Falmor).

8.- Dimension "X" (Louis G. Milk).

9.- Planetoide 2.012 (Clark Carrados).

10.- Ellos (Louis G. Milk).

11.- El negro espacio silencioso (Clark Carrados).

12.- Motín electrónico (Louis G. Milk).

13.- Tesoro cósmico (Louis G. Milk).

14.- Rebeldes en la galaxia (Clark Carrados).

15.- Tiempo Dos (Louis G. Milk).

16.- Objetivo: Tierra (Clark Carrados).

17.- Los hombres arañas de Titán (Louis G. Milk).

18.- El enigma de los siglos (Louis G. Milk).

19.- El hombre de la doble dimensión (Clark Carrados).

20.- Después del diluvio (Clark Carrados).

21.- La vuelta de Gulliver (Louis G. Milk).

22.- La incógnita de Marte (Peter Barton).

23.- Estampida al satélite (Clark Carrados).

24.- Las máquinas locas (Louis G. Milk).

25.- Viajes prohibidos (Louis G. Milk).

26.- La amenaza negra (Clark Carrados).

27.- Elia, reina de Júpiter (Austin Tower).

28.- Las minas del cielo (Louis G. Milk).

29.- F.B.I. contra Marte (Louis G. Milk).

30.- El camino sin fin (Clark Carrados).

31.- ¡S.O.S. Plutón! (H.S. Thels).

32.- Retorno al paraíso (Louis G. Milk).

33.- Desgravitación (S.S. Kent).

34.- Los fito-venusianos (H.S. Thels).

35.- El viajero de Saturno (Austin Tower).

36.- Una lápida en la Luna (Clark Carrados).

37.- El planeta desconocido (Peter Barton).

38.- No hay marcianos (Clark Carrados).

39.- Macro-humanos de Júpiter (Law Space).

40.- ¡Llegan los marcianos! (H.S. Thels).

41.- Flecha al cénit (S. S. Kent).

42.- La astronave fantasma (Law Space).

43.- Guerra de universos (H. S. Thels).

44.- Peste de plata (Clark Carrados).

45.- Nosotros, los marcianos (Law Space).

46.- Volver a empezar (H. S. Thels).

47.- ¡No salgamos al espacio! (Law Space).

48.- Las blancas nubes de Venus (Clark Carrados).

49.- La tiranía de los “robots” (Law Space).

50.- Intriga en el cosmos (Red Arthur).

51.- Ha nacido un satélite (Clark Carrados).

52.- Bajo la capa mortal (S. S. Kent).

53.- El pueblo oculto de Kon-Tiki (Eduardo Texeira).

54.- La palanca del tiempo (Law Space).

55.- Las estrellas nos atacan (Clark Carrados).

56.- Los esclavos de Silon (Red Arthur).

57.- Materia negativa (H. S. Thels).

58.- La pesadilla de los hipogeos (Law Space).

59.- ¡Se acaba la elíptica! (H. S. Thels).

60.- Una princesa de Sirio (Clark Carrados).

61.- Vagabundos del infinito (Red Arthur).

62.- La fauna del espacio (H. S. Thels).

63.- Conflicto estelar (Clark Carrados).

64.- La bestia informe (Law Space).

65.- Memorias de una máquina (Clark Carrados).

66.- Mensaje al universo (Louis G. Milk).

67.- ¡Voces en el espacio! (H. S. Thels).

68.- Revolución en el sistema (Clark Carrados).

69.- El juego de la muerte (Red Arthur).

70.- Policía sideral (Clark Carrados).

71.- Invasores de la Tierra (Johnny Garland).

72.- Extraños en la Luna (Eduardo Texeira).

73.- Un yanqui en la corte del rey marciano (Law Space).

74.- El planeta perdido (Louis G. Milk).

75.- El oro de las estrellas (Clark Carrados).

76.- La guardia del tiempo (Louis G. Milk).

77.- Vampiro estelar (H. S. Thels).

78.- Guerra telepática (Law Space).

79.- La guerra de los asteroides (Clark Carrados).

80.- Al final del cosmos (Law Space).

81.- Satélite artificial (Johnny Garland).

82.- Intriga en la galaxia (Louis G. Milk).

83.- Ultrametrópolis (Law Space).

84.- ¡Mutaciones! (H.S. Thels).

85.- Viaje al centro de Plutonia (Clark Carrados).

86.- Persecución en la órbita (H.S. Thels).

87.- El país de los robots (Clark Carrados).

88.- Atentado en el tiempo (Law Space).

89.- Pantanos de metal (Clark Carrados).

90.- Operación Selene (Sylvester Strange).

91.- Los trabajos de Kabé (Clark Carrados).

92.- Mundos silenciosos (Johnny Garland).

93.- El zoo infinito (Clark Carrados).

94.- Microcosmos (Law Space).

95.- El trovador de la galaxia (Clark Carrados).

96.- Andrómeda ataca (Clark Carrados).

97.- El hombre que nació mañana (Johnny Garland).

98.- Objetivo: La Luna (Fel Marty).

99.- Pacto en el gran canal (Clark Carrados).

100.- Un mundo muerto (Red Arthur).

101.- Taum, cazador estelar (Law Space).

102.- Justicia robótica (Clark Carrados).

103.- La llegada de los ";Zetas"; (Law Space).

104.- La nueva era (Clark Carrados).

105.- Guerra de satélites (H.S. Thels).

106.- El ";robot"; Espartaco (Sylvester Strange).

107.- El hombre de Júpiter (H.S. Thels).

108.- Maquiavelo artificial (Clark Carrados).

109.- ";Zero"; (Johnny Garland).

110.- Huida al pasado (Law Space).

111.- Vikingo del Cosmos (Clark Carrados).

112.- ¡Cuidado, terrestre! (Tom Argo).

113.- Sólo un planeta (Clark Carrados).

114.- Venganza cósmica (Law Space).

115.- ";Homo mechanicus"; (Clark Carrados).

116.- Los visitantes (Johnny Garland).

117.- Raza de señores (Clark Carrados).

118.- Robinsón estelar (H.S. Thels).

119.- La fortaleza negra (Clark Carrados).

120.- Las ratas (H.S. Thels).

121.- Metamorfosis (Law Space).

122.- La agonía de los mundos (Johnny Garland).

123.- El planeta maldito (Law Space).

124.- Los satánicos (Tom Argo).

125.- Pantropía (H.S. Thels).

126.- ¡Manda Titán! (Law Space).

127.- La sed del átomo (Clark Carrados).

128.- La doble batalla (Clark Carrados).

129.- ¡Guerra a los termófagos! (H.S. Thels).

130.- Jinete en el cielo (Clark Carrados).

131.- Dimensión imposible (Law Space).

132.- Conquistarás la Tierra (Clark Carrados).

133.- Dos cerebros iguales (Walt G. Dovan).

134.- Trampa en los asteroides (H.S. Thels).

135.- El hombre de las estrellas (Clark Carrados).

136.- Regreso al futuro (Law Space).

137.- Elplaneta de los hombres de oro (Clark Carrados).

138.- Locura espacial (H.S. Thels).

139.- Mundo de paz (Clark Carrados).

140.- El fin del mundo (Law Space).

141.- El gran peligro (Roy Silverton).

142.- Espía de Sirio (Clark Carrados).

143.- Yo, el monstruo (Johnny Garland).

144.- La reina de las estrellas (Clark Carrados).

145.- La venganza del cerebro (Law Space).

146.- El mito de Fausto (H.S. Thels).

147.- ¡Estaban con nosotros! (Law Space).

148.- El fin de Lemuria (H.S. Thels).

149.- ¡Hola, terrícola! (Law Space).

150.- Ventana al futuro (Clark Carrados).

151.- Mundo hostil (H.S. Thels).

152.- Jaque mate (Law Space).

153.- La ciudad monstruosa (H.S. Thels).

154.- Parásitos cósmicos (Law Space).

155.- El principio del edén (Clark Carrados).

156.- El tirano del universo (Johnny Garland).

157.- Lobos del espacio (Clark Carrados).

158.- Los últimos selenitas (Roy Silverton).

159.- Cárcel de acero (Clark Carrados).

160.- Supervivientes (Law Space).

161.- La puerta infinita (Clark Carrados).

162.- Semilla cósmica (Johnny Garland).

163.- Safari (Clark Carrados).

164.- El planeta de los hombres perdidos (H.S. Thels).

165.- La espoleta (Clark Carrados).

166.- Tendré tu piel (Law Space).

167.- Mercenarios del espacio (Clark Carrados).

168.- La venganza de los hibernados (Law Space).

169.- Planeta XII (Clark Carrados).

170.- El secreto de los ";yetis"; (H.S. Thels).

171.- Las moscas (Johnny Garland).

172.- Exploración cósmica (Clark Carrados).

173.- Invasión fantasma (Law Space).

174.- Crisis (Clark Carrados).

175.- El nuevo poder (H.S. Thels).

176.- El país de Erianthe (Clark Carrados).

177.- Los extraños (Clark Carrados).

178.- La fórmula (Clark Carrados).

179.- Niebla mortal (Law Space).

180.- Guardia solar (Clark Carrados).

181.- Joe, el mutante (Law Space).

182.- Caiga quien caiga (H.S. Thels).

183.- Los hombres-mono de Titán (Roy Silverton).

184.- La guerrilla negra (Clark Carrados).

185.- ¡Advertencia cósmica! (H.S. Thels).

186.- El segundo amanecer (Clark Carrados).

187.- ¡Nunca volveréis! (Johnny Garland).

188.- La gran carrera (Clark Carrados).

189.- Mundo prohibido (Law Space).

190.- El poder supremo (Clark Carrados).

191.- Presas humanas (Law Space).

192.- Incógnita (Clark Carrados).

193.- El espejo negro (Johnny Garland).

194.- Gladiadores cósmicos (H.S. Thels).

195.- El hombre marcado (Law Space).

196.- Mientras brillan las estrellas… (H.S. Thels).

197.- La gran profecía (Johnny Garland).

198.- Los tecnócratas (H.S. Thels).

199.- Deshumanización (H.S. Thels).

200.- Tierra nº 2 (Clark Carrados).

201.- Suero revelador (Law Space).

202.- Arenas rojas (Johnny Garland).

203.- ¡El silencio de la tierra! (Law Space).

204.- ¡Sólo mi cerebro! (Johnny Garland).

205.- Agente de las estrellas (Law Space).

206.- Inframundo (Clark Carrados).

207.- Quinta dimensión (H.S. Thels).

208.- La hora de la libertad (Law Space).

209.- Humanoides (H.S. Thels).

210.- Jim, de Júpiter (Johnny Garland).

211.- Ciudadano estelar (Clark Carrados).

212.- El poder de la mente (H.S. Thels).

213.- El Sol puede estallar (Roy Silverton).

214.- La ciudad prohibida (H.S. Thels).

215.- Juego sucio (Law Space).

216.- Marte tuvo pasado (Roy Silverton).

217.- El secreto de Ganímedes (Vic Adams).

218.- Vivisección (Law Space).

219.- Klag, el fabuloso (Johnny Garland).

220.- Duplicata (Law Space).

221.- Asteroide Nueve-Uno-Seis (Roy Silverton).

222.- Una mota de polvo (Clark Carrados).

223.- Los autómatas (Johnny Garland).

224.- Mensaje al futuro (Peter Danger).

225.- Baratería espacial (Clark Carrados).

226.- ¡Robot! (Peter Dean).

227.- Terror en el astrocargo (H.S. Thels).

228.- Viaje al Sol (Johnny Garland).

229.- Él detendrá el mundo (Johnny Garland).

230.- El valle del pasado (Clark Carrados).

231.- Los pantanos de Venus (Johnny Garland).

232.- Los colonos (Clark Carrados).

233.- Enemigo invisible (Roy Silverton).

234.- El amo del tiempo (Johnny Garland).

235.- Yo, marciano (Johnny Garland).

236.- El pobre John (Law Space).

237.- ¿Soy hombre… o robot? (Johnny Garland).

238.- Cronopolicía (Clark Carrados).

239.- Hormigas gigantes (Roy Silverton).

240.- El fin de las sombras (Clark Carrados).

241.- El gran premio (Clark Carrados).

242.- Submicroscopio (Clark Carrados).

243.- ¡…Y el mundo terminó! (Johnny Garland).

244.- Conspiracion infernal (Vic Adams).

245.- 1985 (Clark Carrados).

246.- Al otro lado de la Tierra (Clark Carrados).

247.- Niebla salvadora (Law Space).

248.- La nueva raza (Clark Carrados).

249.- El pueblo oculto (Vic Adams).

250.- Los habitantes del Sol (Peter Dean).

251.- Avanzadilla cósmica (Roy Silverton).

252.- Células de muerte (Clark Carrados).

253.- ¡Soy de otro planeta! (Johnny Garland).

254.- Alucinosis (Law Space).

255.- Remolino en el cielo (Clark Carrados).

256.- Obsesión (Clark Carrados).

257.- Encrucijada cósmica (Law Space).

258.- Más allá del infinito (Peter Dean).

259.- Geo-2 (Law Space).

260.- Safari en Venus (Johnny Garland).

261.- Doctor Space (Johnny Garland).

262.- Los atlantes (Johnny Garland).

263.- Extraños entre nosotros (Johnny Garland).

264.- Otra dimensión (Johnny Garland).

265.- ¡Viaje a lo imposible! (Johnny Garland).

266.- El espejo de la Tierra (Johnny Garland).

267.- Museo del espacio (Johnny Garland).

268.- Simbad viajó a las estrellas (Johnny Garland).

269.- Los supercivilizados (Johnny Garland).

270.- Extraña metrópoli (Johnny Garland).

271.- Llovido del cielo (Clark Carrados).

272.- Siete… Y la eternidad (Johnny Garland).

273.- Fantasmas en Alfa-Seis (Johnny Garland).

274.- Loa antihombres (Clark Carrados).

275.- El manatial de la vida (Clark Carrados).

276.- Infracosmos (Johnny Garland).

277.- El planeta loco (Clark Carrados).

278.- Cita en el mañana (Johnny Garland).

279.- Mercader de estrellas (Clark Carrados).

280.- La lotería del espacio (Johnny Garland).

281.- Los caballeros del rey Átomo (Johnny Garland).

282.- La gran aventura (Clark Carrados).

283.- Órbita 600 (Clark Carrados).

284.- ¿Dimensión? ¡Cero! (Johnny Garland).

285.- La criatura luminosa (Johnny Garland).

286.- Vinieron del Más Allá (Clark Carrados).

287.- Detective del espacio (Johnny Garland).

288.- Yo, superhombre (Johnny Garland).

289.- Capitán ";Átomo"; (Johnny Garland).

290.- Centuria 30 (Johnny Garland).

291.- La puerta de las estrellas (Johnny Garland).

292.- Las pirámides de Saturno (Johnny Garland).

293.- Universo en paréntesis (Law Space).

294.- Virus (Johnny Garland).

295.- Espiral 101 (Johnny Garland).

296.- Espionaje estelar (Vic Adams).

297.- Las agujas de la eternidad (Clark Carrados).

298.- La Bestia (Clark Carrados).

299.- Infratiempo (Louis G. Milk).

300.- ¡Plaga! (Johnny Garland).

301.- Los artificiales (Johnny Garland).

302.- Mundos ignotos (Louis G. Milk).

303.- La llamada de las profundidades (Clark Carrados).

304.- Clanes del espacio (Clark Carrados).

305.- Allá en el año 3000 (Johnny Garland).

306.- La noche de los polimorfos (Johnny Garland).

307.- El fin del éxodo (Clark Carrados).

308.- Los astros tienen miedo (Johnny Garland).

309.- El satélite invadido (Clark Carrados).

310.- Robot (Johnny Garland).

311.- Amenaza total (Clark Carrados).

312.- Domador de átomos (Louis G. Milk).

313.- Micropatrulla (Law Space).

314.- Los semidioses (Clark Carrados).

315.- La simiente (Law Space).

316.- Criptocracia (Louis G. Milk).

317.- Conflicto absoluto (Clark Carrados).

318.- Los marcianos (Clark Carrados).

319.- Agente a la Tierra (Louis G. Milk).

320.- Asalto a las estrellas (Clark Carrados).

321.- La señal del fin (Clark Carrados).

322.- El reencuentro (Louis G. Milk).

323.- Sinusoide de horror (Law Space).

324.- Antitierra (Louis G. Milk).

325.- Raza de colosos (Law Space).

326.- El robotista (Clark Carrados).

327.- Los ";Otros"; (Clark Carrados).

328.- Al otro lado del universo (Vic Adams).

329.- Constructores de mundos (Louis G. Milk).

330.- El mercenario (Vic Adams).

331.- Huida al infinito (Peter Kapra).

332.- El hombre que nació mañana (Law Space).

333.- Campo de batalla (Clark Carrados).

334.- Planeta en spacioscope (Law Space).

335.- Hoal Tierra (Clark Carrados).

336.- Subtierra (Louis G. Milk).

337.- Microlluvia (Cristopher Sander).

338.- Los actores del cosmos (Peter Kapra).

339.- Memorias de un microbio (Law Space).

340.- Los amos (Clark Carrados).

341.- El arma absoluta (Louis G. Milk).

342.- Naufragio (Clark Carrados).

343.- Robopol (Louis G. Milk).

344.- Un manicomio llamado Tierra (Law Space).

345.- El gran guía (Clark Carrados).

346.- ¡Vacío! (Peter Kapra).

347.- El club de los superseres (Louis G. Milk).

348.- Más allá del tiempo (Peter Kapra).

349.- Los seres convertibles (Cristopher Sander).

350.- El choque (Clark Carrados).

351.- Vivir 1.000 vidas (Louis G. Milk).

352.- Complejo "T" (Clark Carrados).

353.- Fuerza mil (Louis G. Milk).

354.- Los infinitésismos (Peter Kapra).

355.- La furia de Titán (Clark Carrados).

356.- La mano del diablo (Peter Kapra).

357.- Hombre XXI (Law Space).

358.- Sólo para robots (Louis G. Milk).

359.- Abismos infinitos (Peter Kapra).

360.- Diario de un invadido (Clark Carrados).

361.- Locos del espacio (Kent Wilson).

362.- Los saurios (Peter Kapra).

363.- Ciudad ocupada (Louis G. Milk).

364.- Rancho 3.000 (Clark Carrados).

365.- La nave sumergida (Clark Carrados).

366.- El selector (Cristopher Sander).

367.- La tapa (Louis G. Milk).

368.- El pesador (Clark Carrados).

369.- La raza perdida (Peter Kapra).

370.- Hombres en venta (Clark Carrados).

371.- El planeta líquido (Peter Kapra).

372.- Rescate (Clark Carrados).

373.- El fin (Vic Logan).

374.- La otra humanidad (Peter Kapra).

375.- Prohibido a los humanos (Clark Carrados).

376.- Los robots no pueden morir (Louis G. Milk).

377.- Círculo infernal (Clark Carrados).

378.- Muerte corrosiva (Peter Kapra).

379.- La roca viviente (Peter Kapra).

380.- El ojo (Louis G. Milk).

381.- Trampas espaciales (Clark Carrados).

382.- Aceleración (Louis G. Milk).

383.- Los sitiados (Clark Carrados).

384.- El retroceso (Louis G. Milk).

385.- Traidor a la Tierra (Clark Carrados).

386.- El mensajero (Law Space).

387.- Cerebros en lucha (Roy Rowan).

388.- Prisión sideral (Peter Kapra).

389.- Están entre nosotros (Chuck Donovan).

390.- Locura en Néstor (Peter Kapra).

391.- La derrota del espacio (Louis G. Milk).

392.- La ciudad de abajo (Clark Carrados).

393.- Infiltración (Clark Carrados).

394.- Legiones negras (Peter Kapra).

395.- Presión grado III (Louis G. Milk).

396.- Egofobia (Peter Kapra).

397.- ¿Humano? (Roy Rowan).

398.- Peligro inmediato (Vic Logan).

399.- Cosmos (Roy Rowan).

400.- La encrucijada (Clark Carrados).

401.- Mi robot, mi chica y yo (Clark Carrados).

402.- Los sentenciados (Peter Kapra).

403.- Rik, el simio (Peter Kapra).

404.- La rebelión de los muertos (Roy Rowan).

405.- Cazador de mentes (Louis G. Milk).

406.- El engranaje (H.S. Thels).

407.- Caos cósmico (Roy Rowan).

408.- Plaga mortal (Clark Carrados).

409.- Los zombies (Law Space).

410.- Hostilidad (Clark Carrados).

411.- La llave (Kent Wilson).

412.- Semilla de destrucción (Clark Carrados).

413.- El enigma del Gran Canal (Louis G. Milk).

414.- Los super-robots (Clark Carrados).

415.- Dimensión pretérito (Law Space).

416.- El péndulo del tiempo (Clark Carrados).

417.- Dos contra billones (Louis G. Milk).

418.- Enviado del cosmos (Peter Kapra).

419.- ¿Es usted un robot? (Clark Carrados).

420.- ";Spion"; al acecho (Peter Kapra).

421.- El hombre sin barreras (Louis G. Milk).

422.- El dorado estelar (Clark Carrados).

423.- Tinieblas de horror (George Goot).

424.- Asalto al yo (Clark Carrados).

425.- Proceso a un uránida (Peter Kapra).

426.- Propulsión mental (Clark Carrados).

427.- Los parias del espacio (Louis G. Milk).

428.- Ciudad sin alma (Louis G. Milk).

429.- Dirección prohibida (Clark Carrados).

430.- Estación de relevo (Louis G. Milk).

431.- Los hombres-peces (Peter Kapra).

432.- Antihombres (Lucky Marty).

433.- ¡Tierra, ya eres nuestra! (Louis G. Milk).

434.- La otra sensación (Phil Weaber).

435.- La fábrica (Clark Carrados).

436.- Operación ";C-7"; (Peter Kapra).

437.- Eternidad (Lucky Marty).

438.- La máquina de viajar (Louis G. Milk).

439.- Resurrección (Lucky Marty).

440.- Amistad maldita (Roy Rowan).

441.- En busca de la luz (Clark Carrados).

442.- La caza (Louis G. Milk).

443.- Historia de un robot (Clark Carrados).

444.- Dominación (Peter Kapra).

445.- Color amarillo (Clark Carrados).

446.- Epidemia (Peter Kapra).

447.- Destino: La inmortalidad (Louis G. Milk).

448.- Los superhombres (Lucky Marty).

449.- El hombre de Cirok (Carlo di Pietro).

450.- Hombres-L (Clark Carrados).

451.- ¿Es usted un marciano? (Louis G. Milk).

452.- Rumbo a las estrellas (Lucky Marty).

453.- Simbad el astronauta (Louis G. Milk).

454.- Hombres del silencio (Carlo di Pietro).

455.- Ojos de muerte (Vic Logan).

456.- ¿De dónde vienes, Iker? (Roy Rowan).

457.- Espías siderales (Peter Kapra).

458.- Mañana es hoy (Lucky Marty).

459.- Desafío espacial (Peter Kapra).

460.- …Y después la eternidad (Marcus Sidéreo).

461.- El estallido (Louis G. Milk).

462.- Año 500.000 (Peter Kapra).

463.- Impulsión (Clark Carrados).

464.- Mañana habrá marcianos (Clark Carrados).

465.- Un día después (Johnny Garland).

466.- Bien venido a Ciberland (Johnny Garland).

467.- La noche de la medusa (Johnny Garland).

468.- Los centrífugos (Peter Kapra).

469.- Espía cósmico (Addison Starr).

470.- Escalada al cosmos (Louis G. Milk).

471.- Homo super sapiens (Peter Kapra).

472.- Amenaza: Fin del mundo (Robert Keating).

473.- Planeta sin tiempo (Peter Kapra).

474.- Exterminio total (Carlo di Pietro).

475.- Los semirrobots (Louis G. Milk).

476.- Ojos del cielo (Peter Kapra).

477.- Un lugar en el cosmos (Peter Kapra).

478.- El planeta muerto (Marcus Sidéreo).

479.- Monstruo mítico (Peter Kapra).

480.- Manden flores a la Luna (J. Carnicero).

481.- Al otro lado de las estrellas (Peter Kapra).

482.- Después del fuego (Peter Kapra).

483.- Honor para un mercenario (Clark Carrados).

484.- Terrestres y marcianos, hermanos (Louis G. Milk).

485.- La invasión de los hielos (H.S. Thels).

486.- La rebelión de los átomos (Law Space).

487.- Mutaciones (H.S. Thels).

488.- Éste es mi planeta (Clark Carrados).

489.- Zona de ruptura (Louis G. Milk).

490.- ¡Camina, traidor! (Clark Carrados).

491.- Más que hombre (Louis G. Milk).

492.- Guerra telepática (Law Space).

493.- El almacén de personas (Louis G. Milk).

494.- Freno para un planeta (Clark Carrados).

495.- Los Hibernantes (Peter Kapra).

496.- El hombre sin tiempo (Peter Kapra).

497.- Los trogloditas (Peter Kapra).

498.- La gran Central (Marcus Sidereo).

499.- no disponible (no disponible).

500.- La mente dormida (Clark Carrados).

501.- El hombre amarillo (Carlo Di Pietro).

502.- Persecución en la órbita (H.S. Thels).

503.- Comercio Diabolico (Robert Keating).

504.- La máquina de la vida (Louis G. Milk).

505.- Era final (Peter Kapra).

506.- Investigación 7541 (Louis G. Milk).

507.- Fantasmas del Futuro (Peter Kapra).

508.- Remedio total (Clark Carrados).

509.- Horoscopo Mortal (Peter Kapra).

510.- Interés humano (Clark Carrados).

511.- Raza superior (Peter Kapra).

512.- Proyeccion psiquica (Peter Kapra).

513.- Pasado Increible (Peter Kapra).

514.- La paz es cosa de robots (Clark Carrados).

515.- El brujo (Peter Kapra).

516.- El oraculo de Kozah (Peter Kapra).

517.- Ambición cosmica (Peter Kapra).

518.- "OVNIS" bajo las olas (Roy Silverton).

519.- La no humana (Clark Carrados).

520.- Psionica (Peter Kapra).

521.- Los rebeldes de la galaxia (Clark Carrados).

522.- Robinsones en la Tierra (Louis G. Milk).

523.- El aerolito (Peter Kapra).

524.- El hombre de la doble dimensión (Clark Carrados).

525.- Usmc attack (Peter Kapra).

526.- El cerebro (Clark Carrados).

527.- Dioses siderales (Peter Kapra).

528.- Vagabundos del infinito (Red Arthur).

529.- Psicomoviles (Clark Carrados).

530.- La amenaza negra (Clark Carrados).

531.- Señor de la Guerra (Peter Kapra).

532.- Pánico (S.D. Haltes-Falmor).

533.- Imperio de maldad (Clark Carrados).

534.- Guerra de universos (H.S. Thels).

535.- Homo stelaris (Peter Kapra).

536.- Motín electrónico (Louis G. Milk).

537.- Raza perdida (Peter Kapra).

538.- Las maquinas locas (Louis G. Milk).

539.- El elemento perturbador (Clark Carrados).

540.- Terror hipnotico (Peter Kapra).

541.- Viajes prohibidos (Louis G. Milk).

542.- Argho (Walt G. Dovan).

543.- El pacificador de planetas (Clark Carrados).

544.- Raza dominante (Walt G. Dovan).

545.- La máquina de inventar (Louis G. Milk).

546.- Tierra agonizante (Peter Kapra).

547.- Datus 1 (Louis G. Milk).

Actualizado a martes 19 de septiembre de 2017. 9:01:

Mi agradecimiento a Manuel por su comentario, que me ha permitido completar esta lista.