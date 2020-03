Intento no llenar el blog de contenido promocional acerca de la saga de A contrarreloj, prueba de ello es que aunque he hablado del tercera temporada y del primera temporada, he saltado el resto de entregas. Y bien, ya tenemos con nosotros el A contrarreloj. Paul Davis, quinta temporada.

Un volumen de cerca de 400 páginas y nada menos que 100.000 palabras, conteniendo 23 aventuras del investigador privado especializado en relojería Paul Davis. Una literatura fácil de leer y entretenida, ideal para dejarse escapar de estos momentos que vivimos. Deducciones al más puro estilo de los clásicos, una narrativa fluida, y giros argumentales que sorprenden al lector. Tanto si te agradan los relojes como si no, las aventuras de A contrarreloj. Paul Davis, te van a gustar.

Para que no tengas que arriesgarte y puedas probarlo, hasta el próximo jueves 2 de abril lo puedes conseguir gratuitamente en Amazon.

Disponible tanto en formato ebook como en papel, si se dice que todo hombre debe escribir un libro, yo ya llevo 5.