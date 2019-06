Reloj de sobremesa Casio ID-15S

Me imagino que se debe a todos los recuerdos que tengo con Casio. El primer reloj que me gustó (un Casio F-87W), mi primer teclado electrónico (un Casio PT-1), la primera calculadora científica que utilicé (una Casio fx-17), … En el auge de la electrónica de consumo, todos los de mi generación conocían a Casio. En relojería digital Seiko era superior, en calculadoras tal vez TI o Sharp, y en teclados seguramente Yamaha. No obstante Casio tenía algo que no tenían el resto, hacía cosas buenas, y a buen precio.

Ese fue el motivo por el que me hice con una calculadora Casio SL-160 hace tiempo, y por el que hoy hablaré de este Casio ID-15S, concretamente de su versión ID-15S-5DF con marco de imitación madera. En 2011 necesitaba un reloj para el comedor, naturalmente tenía que ser digital, y de generoso tamaño para poderlo ver sin gafas. Puestos a pedir tecnología, que tuviera termómetro, higrómetro, señal horaria, que fuera radiocontrolado, y que tuviera alimentación solar. Desgraciadamente no encontré ningún modelo que ofreciera todo aquello, quedando tres finalistas. El germasian Technoline WS 8009, el Oregon Scientific JM889 y el Casio ID-15S.







Además de mi atracción por la marca, estéticamente el Casio era el que más me gustaba, aunque a nivel de características se quedaba muy por detrás del Technoline, sin sincronización horaria DCF, sin higrómetro, … De manera que opté por el Technoline, un dispositivo que sin tener una apariencia externa que denote excesiva calidad, sigue funcionando perfectamente desde entonces. Recientemente encontré el Casio ID-15S a 42€ en Importaciones J. García (su PVP es de 48€), y esa fue la motivación suficiente para comprarlo. Hay que destacar que los relojes de sobremesa/pared ID de Casio no se venden oficialmente en Europa, así que conseguirlo tampoco era fácil.

El pertenece a la gama Casio Clocks, y si bien hay modelos más modernos y avanzados, como los ID-16S o ID-17 que disponen también de higrómetro, éste sólo añade termómetro. Ningún modelo en su gama es radiocontrolado, ni con alimentación solar, todos funcionan con pilas, lo que demuestra que en ese aspecto, Casio va quedándose rezagada del panorama tecnológico. De hecho si comparamos este Casio ID-15 con un modelo de procedencia china como el iTronics 380, el de Casio cuesta más del doble y tiene menos funciones. A priori ha sido una compra irracional, pero veamos un poco más en detalle si efectivamente fue un acierto o no.

Recibimos el «Wall Clock» en una descuidada caja de cartón sin identificación alguna salvo un pequeño adhesivo en el lateral con la denominación del producto, y un esquema. Os aseguro que los modelos baratos tienen una presentación mucho más atractiva que la de éste.







Cuando lo abrimos empezamos a percibir las diferencias que suelen caracterizar a Casio, y que en parte justifican su importe más elevado. Un manual en papel y una tarjeta de garantía ambos en varios idiomas, y dos pilas AA de Panasonic, como es lógico son las que requiere el aparato, así que podríamos colocárselas y empezar a usarlo sin más. En mi caso sabéis que opto por las recargables, así que las sustituí por unas AmazonBasics (Sanyo/Panasonic Eneloop remarcadas). Un aspecto que llama la atención es el adhesivo con fondo amarillo, un recurso que se usaba a menudo en el pasado, y que ayudaba a remarcar las características más importantes del producto cuando se exponía en un aparador. Según la marca son «Thermometer», «Casio Japan», «Alarm», «Snooze», y «Full Auto Calendar». Como veremos más adelante, el «Casio Japan» es un reclamo algo engañoso, en efecto la sede de Casio Computer Co., Ltd. está en Japón en el distrito de Shibuya de Tokio, pero salvo su diseño, poco más ha ocurrido en aquel país, puesto que el proceso de manufactura se ha llevado a cabo en otro, también de ojos rasgados, pero con una mano de obra mucho más barata.







Otra cosa de la que nos damos cuenta es su peso, 485g lo que le aporta estabilidad al usarlo como reloj de mesa, pero que además refleja calidad. Todo el producto es de material plástico, la peana desplegable y hasta el cristal que protege el LCD, aunque un plástico de buena calidad, que parece duradero, y que está muy bien terminado.

En la parte de atrás está el compartimento para las pilas, y los botones de ajuste. El plástico que cierra la tapa de las pilas, es también mucho más grueso y de mayor calidad que lo que vemos en modelos de bajo coste. En la parte inferior, en pequeñito se reconoce lo de los ojos rasgados que os comentaba: Made in China.







Con unas dimensiones de 206mm X 246mm X 34mm es generoso, no tanto como el Technoline u otros relojes que se denominan «jumbo», pero tiene el tamaño equilibrado entre no ocupar mucho espacio, y ser legible. Con la moldura exterior de imitación madera, el LCD pierde bastante espacio (unos 6cm entre ambos lados), pero luego lo compensan los dígitos dentro del panel LCD que yendo casi a sangre, es decir, sin apenas margen, nos ofrece unos segmentos generosos y de buen grosor.







Una característica que a mi me gusta mucho es que el contraste del display es regulable, como en las Pocket Viewer y ClassWiz. Su visibilidad es magnífica, en cualquier ángulo y en cualquier condición de iluminación, regulando el contraste, lo convierte sencillamente en algo perfecto.

El termómetro permite trabaja en grados Celsius o centígrados y Fahrenheit, dispone de una memoria de temperatura máxima y mínima, que registra esos extremos cada 24 horas. El módulo es energéticamente muy eficiente, acredita una autonomía de 1 año de duración de pilas. Como en Casio siempre son prudentes, y además incluyen el uso diario de la alarma, será fácil doblar esa cifra.







Si tiene muchas virtudes, sus defectos son también muchos. Comentaba al principio que no dispone de señal horaria, no es radiocontrolado, ni tampoco solar. Además de eso, el formato de fecha no es configurable, siempre lo veremos en el invertido anglosajón MM/DD, y el día de la semana con tres letras, sólo abreviado en inglés. Funciones que hoy en día cualquier reloj asiático de menos de 10€ ofrece.

El ajuste de la hora, la alarma y la fecha es también bastante peculiar. Por ejemplo para ajustar la fecha se incrementan o decrementan los minutos, al llegar a 59 o 0, aumenta/disminuye la hora. Para la fecha es igual pero con los días, en vez de poder controlar independientemente hora y minutos; o día y mes como suele ser habitual.







Tampoco dispone de «Illuminator» o luz que nos de la posibilidad de ver la hora puntualmente cuando la estancia está a oscuras. Pero lo más sorprendente, es que según el manual, la precisión de este guardatiempo es de +/- 60 segundos por mes. Una cifra que lo coloca codo con codo con fabricantes chinos como Skmei, y que es el doble de la de un humilde Casio F-91W.

Aquí tenéis disponible el manual de usuario (318 KB. en formato PDF).