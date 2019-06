Despertador de viaje Casio PQ-65

Siguiendo el anterior artículo protagonizado por el Casio DQD-70B, continuamos hablando de despertadores Casio, hoy con un modelo de viaje, el PQ-65. La verdad que para la utilidad que quería darle al DQD-70B que era podérmelo llevar de viaje no cumplió su objetivo, y como despertador radiocontrolado prefiero el Grundig 795 Sonoclock. Así que repetí compra, esta vez decantádome por un modelo específico de viaje, el Casio PQ-65.

Su módulo es el mismo que el del DQ-745, con la salvedad de que el PQ-65 no tiene selector de melodías de alarma. Por lo demás, comparte especificaciones e incluso el manual de instrucciones es el mismo en ambos. La posibilidad de escoger melodías me parece un extra, pero no algo que necesite.

En esta ocasión hablamos de un modelo que ya está descatalogado. No sé decir que PVP tenía originalmente, pero me ha costado 15€, que me parece muy competitivo.

Estamos bien acostumbrados con Casio, así que el embalaje está muy conseguido, con una representación del reloj en la caja, e iconos resaltando sus principales funciones: LED, F/Cº, BEEP, SNOOZE, FULL/AUTO y 12/24.







La dotación es también muy completa, algo que siempre es un detalle bienvenido, el manual de usuario y la tarjeta de garantía en varios idiomas, y dos pilas AAA (R03) que son las que requiere para su funcionamiento.







Se ofrece en diferentes combinaciones de color, todas ellas con el gris como base. Esta versión completamente plateada se denomina PQ-65S-8DF. Su principal atractivo es que es plegable. Así que si ya de por sí es muy compacto, cuando lo plegamos todavía más. Una ventaja añadida de ello es que plegado el LCD queda protegido, así que lo ponemos meter en la maleta o en la mochila sin demasiadas precauciones. Tiene unas medidas de 88mm X 72mm X 90mm (en uso) y 90mm X 72mm X 24,5mm (plegado). Pesa 98g, que lo convierten en un instrumento también muy ligero.







Respecto al DQD-70 ganamos el termómetro, que al igual que el Casio ID-15S, con visualización a elegir entre grados centígrados y Fahrenheit. Es el compañero perfecto para una noche de hotel, nos despertará con total seguridad, y podremos tener controlada la temperatura de la estancia.







La pantalla aprovecha muy bien el espacio disponible, y los dígitos son tan grandes como podrían serlo, resultando extremadamente legibles, y ofreciendo ajuste de contraste. Incorpora luz LED para poderlo ver a oscuras. Incluso utilizándola, Casio especifica una duración de pila de 1 año. La misma que en otros modelos que montan pilas AA en vez de AAA lo cual está muy bien.







Los puntos débiles de este despertador, empiezo a pensar ya que sean inherentes a Casio. La poca precisión de su módulo (+/- 60 segundos/mes), el formato de fecha no configurable (solamente MM/DD), el día de la semana en inglés (aunque con tres letras), o la ausencia de señal horaria. En un reloj así, entiendo que la alimentación solar no proporciona ningún beneficio. Sin embargo, que no sea radiocontrolado es más importante. De ser Multiband 6, nos permitiría despreocuparnos a la hora de poner la hora mientras viajamos, incluso si visitásemos diferentes zonas horarias.







Debo reconocer que el peculiar ajuste de fecha y de hora que ya conozco con los ID-15S y los DQD-70B empieza a parecerme intuitivo. Me imagino que solamente era una cuestión de habituarse.







Quizás en los modelos actuales, el DQ-981 sea más completo, ya que incluye además higrómetro.

Tienes aquí la descarga del manual (621 KB. en formato PDF).