¿El futuro de los relojes digitales?

Resulta increíble mirar en retrospectiva, y ver como cambian las cosas, algunas de ellas, resultando incluso premonitorias. Allá por 2012, el Casio GW-6900 me hizo reflexionar, escribiendo sobre la Tecnología sin mantenimiento. Es decir, un reloj fiable, que siempre estuviera en hora, y robusto. Un instrumento en el que pudieras confiar sin preocupaciones. Un logro que a mi modo de ver, sólo se puede conseguir con un reloj digital, sin partes móviles, y capaz de representar multitud de funciones.

Hoy, transcurrido mucho tiempo, ha sido el nuevo Casio GPR-B1000 «Rangeman» quien ha conquistado mi muñeca con permiso del Kronos Vintage Automatic Black. En cierta forma, para mí ha sido también una sorpresa, en caso contrario, no me habría hecho con el Casio GW-9400.







El GPR-B1000, no empezó con buen pie para mí. La ausencia de señal horaria, así como lo limitado y defectuoso de sus softwares (tanto a nivel de firmware como de la App G-Shock Connected), me generaba recelo. Ya me ocurrió algo parecido con el Suunto Core, con el Casio GW-B5600 e incluso con el Suunto 9 Baro.

En efecto el nuevo Rangeman es un mastodonte, nada que ver con un reloj apto para el uso diario, ni para los gustos de cualquiera. Es como un Hummer V8 fuertemente tuneado, con cristales oscuros, y un sonoro equipo de música. No es el coche que elegirías para ir a la oficina cada día, aunque es el que yo he elegido.

La pantalla de tinta electrónica es muy legible, al ser de matriz de puntos permite representar información muy variada, y llega a tal extremo que parece que los relojes digitales convencionales parecen del pasado. De él no uso nada más que la sincronización horaria por GPS, una característica que garantiza que siempre esté en hora, y que como a diferencia de los relojes radiocontrolados su alcance es global, no depende de lo intensa que llegue la señal.

Con el permiso del difunto Pebble, Casio se ha situado tecnológicamente a años de ventaja de sus competidores, si es que podemos considerar que los haya; un poco como ocurría décadas atrás. Nos ha dado la oportunidad de tener, previo exagerado desembolso, eso sí, un reloj que aprovecha la tecnología más viable actualmente. Que puede aguantar sin regargarse más de un año, y que si usamos a la luz del día, no necesitará recurrir al cargador nunca.

Dado que su software es inútil, es un reloj que te hace sentir un poco libre. No necesitas vincularlo al teléfono, y funciona de manera autónoma. Claro que no veo que las intenciones de la marca estén claras, empeñándose aún con sus WSD-F30 e intentando resucitar al WSD-F20, en vez de adoptar esta plataforma en otros modelos. Relojes con la pantalla en positivo, que se vea aún mejor que la del Rangeman. Tanto como si fuera un libro de Amazon Kindle. Que tenga lo que todo reloj debe tener, incluyendo la señal horaria, que si es necesario pueda actualizarse por OTA (Over The Air) como es debido, y sobre todo, que sea más asequible y menos elitista.