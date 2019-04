Hace unos días reseñaba el Bilyfer Original Automático Open Heart (2W410AZ) y hoy proseguimos con la tarea de dar a conocer el sector relojero español, hoy con una entrevista a Félix Fernández, el CEO de Bilyfer Original.







Primero de todo, agradecerte toda la predisposición que tu y el resto de Bilyfer habéis mostrado para llevar a cabo esta entrevista. Me he sentido muy apoyado, y eso es algo que no siempre ocurre. Empecemos entonces. ¿Manuel Félix o simplemente Félix?

Félix mejor, que ya eres casi como de la casa.

Pues Félix entonces… Ya sabes que siempre preparo de antemano las entrevistas. No me gusta repetirme con un más de lo mismo que acabe aburriendo a los lectores. En vuestro caso ha sido fácil, porque apenas hay entrevistas publicadas. En cambio, de vuestra marca y vuestros productos, se habla mucho. ¿Por qué crees que ocurre?

Porque creo que precisamente nos hemos centrado en eso, en dar a conocer a los productos, la marca y sus cualidades.

Me gusta ese planteamiento. En el fondo es lo que todos deberían hacer.

Así es Javier.

Comencemos por la historia de Bilyfer. Decís que se remonta a 1985, pero no es exactamente así. Creo que fuisteis tu y tus dos hermanos (María Ángeles y Jesús) los que iniciasteis la distribución de relojes con la firma Don Reloj. Cuéntanos un poco como decidisteis emprender esa aventura. No debió ser fácil, Palma de Mallorca no es conocida típicamente por la relojería y la joyería.

DonReloj es una empresa familiar que inició nuestro padre en 1985 y Bilyfer surgió a la vez junto a otras distribuciones en el mercado isleño.

Después de eso, dais un nuevo salto, y creáis vuestra propia marca: Bilyfer Original. Lo primero que me surge, es ¿de dónde viene esa denominación? ¿Qué significado tiene para vosotros?

La denominación es sencilla, proviene de los nombres de los socios fundadores.

Qué piensas que faltaba en cuanto a creación joyera y relojera en nuestro país. O dicho de otro modo, que consideras que aporta Bilyfer al mercado?

Aporta tendencia y originalidad en todas las piezas, si es Bilyfer lo reconoces, aunque todos los años trabajemos con diseños diferentes y materiales nuevos. Otro valor añadido es la calidad, ya que testeamos todas las colecciones desde nuestra central y tenemos una larga experiencia en ello.

En cuanto a joyería vuestra reputación os precede. En pocos años habéis conseguido labraros un estilo propio, en donde lo que más me impresiona es la cantidad de diseños nuevos que lanzáis cada temporada, y en muchos de ellos, dando en el clavo anticipándoos a la tendencia. ¿Cuál es el secreto?

Intentar ser rápidos. Detectar bien la tendencia a tiempo y jugar con ese material, color o diseño al máximo.







Después de eso, decidisteis potenciar la relojería en Bilyfer. Hace un par de años probé el Bylifer Multifunción. Dado que el tema relojero es el que más me interesa, debo decirte que me gustó vuestra apuesta. Relojes con un diseño diferente a la mayoría, calidades medias-altas, pero precios muy razonables. ¿Por qué crees que alguien compra un Bilyfer en vez de otra marca?

Por lo que tú mismo me confirmas, la relación entre la calidad precio apostando por moda.

La sorpresa reciente, del año pasado si no estoy equivocado, son los relojes automáticos, un nicho que es mucho de mi agrado pero en el que la mayoría de marcas, al menos de índole masiva, han evitado entrar. ¿A qué responde esa apuesta?

Ya trabajábamos los automáticos, y aunque solemos centrarnos en relojes de moda para señora, siempre son apuesta clara.

La gama son todo variantes Open Heart, el ideal para que se note que hablamos de un reloj mecánico, pero que por mi experiencia, no suele gustar a la mayoría de gente. ¿Por qué no empezasteis por un modelo más convencional?

Claro, porque precisamente este modelo es lo que nos caracteriza, ser diferentes y apostar por un diseño más atractivo.

Casi siempre que he hablado con otros protagonistas del panorama relojero español, los objetivos eran aumentar la calidad del producto, y por tanto el margen. ¿Es algo que contempláis? Tal vez cristales de zafiro, o por el contrario preferís optimizar procesos y mantener el precio lo más competitivo posible.

Siempre intentamos mejorar las calidades, respetando nuestro precio, así que trabajamos cone se equilibrio constantemente.

En cuanto a competidores, supongo que os peleáis en el mercado con Select y Marea (Relojería y Complementos) y Nowley (Industrial Martí), que en una franja de precios similar, tienen una distribución en tienda muy grande. ¿Verdad?

Así es, nos tenemos que repartir el mercado.

Entonces vosotros apostasteis por vender también vía web. Un poco como si fuerais una micro-marca, lo cual es bastante inédito en el mercado. ¿Qué tal os está funcionando?

El objetivo final es concienciar al cliente de que eso es positivo para él, ya que la marca gana branding y el mercado lo valora al reconocerlo en el punto de venta, deben ir de la mano.

Estamos viviendo cambios que se propagan muy rápidamente. La popularización de los relojes inteligentes, la tendencia en ambos sexos de dejar de llevar reloj, o la venta directa por la web. ¿Cómo creéis que será el mercado de aquí a unos años?

Creemos que habrá una parte viva del mercado tradicional, pero que por lo general todo estará muy digitalizado y nos tendremos que adaptar a eso, de hecho es lo intentamos hacer.

Y ¿qué crees que estará haciendo Bilyfer en ese entorno?

Intentar adaptarse a las exigencias del mercado, como ha hecho durante 35 años.

Otro tema importante es la globalización asiática. Por un lado corréis el riesgo de que copien vuestros diseños en caso de que sean exitosos. Por otro, hay productos aparentemente muy parecidos por una fracción del precio. ¿Os preocupa? ¿Cómo os enfrentáis a ello?

Nos preocupa, por supuesto, nos ha pasado alguna vez, innovamos siempre en cuanto a tipos de cierre, materiales, colores y al final vemos que resulta copiado. No podemos hacer mucho, aunque siempre que te copien es porque acertaste y normalmente ya sueles ir por delante en cuanto a mejoras.

¿Es viable que veamos un Made in Spain en alguna pieza relojera de Bilyfer Original?

Es poco viable en reloj, la mayoría de las fábricas de producto medio ya están fuera de Europa, no obstante, utilizamos materiales nacionales en algunas correas, perlas, etcétera. En joyería es más probable y no lo descartamos.

El año 2020 será el de vuestro 35 aniversario. ¿Qué tenéis pensado para celebrarlo?

Estamos en ello. [Félix me cuenta por encima los planes que tienen, pero me insta a que para no mermar impacto lo excluya del contenido de la entrevista. Es algo comprensible, así que estimados lectores, vais a tener que esperar].

¿Cuál crees que ha sido el mayor acierto con Bilyfer? ¿Y el mayor fracaso?

El mayor acierto y fracaso son los diseños atrevidos que a veces tienen su cara y cruz, la apuesta nunca es clara y terminan siendo exitosos en el mercado por originalidad o pueden no funcionar en absoluto.

¿Qué reloj llevas ahora mismo?

Un reloj automático con la esfera azul, marca Bilyfer como es lógico.







¡Genial, entonces llevamos el mismo. Me lo había puesto precisamente para la entrevista.

Así me gusta, que te prepares las entrevistas incluso en el reloj.







Ha sido un placer estar contigo Félix. Espero que podamos volver a coincidir de aquí a un tiempo y todo os vaya mejor todavía.

Gracias a ti Javier. El equipo de Bilyfer y yo mismo te agradecemos tu empeño dando a conocer el sector relojero español.