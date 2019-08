Faber-Castell Loom Piano blanco

Puede que os sorprendiera el artículo del Staedtler Noris 120 dada mi predilección por las plumas estilográficas. Así que retomamos la escritura más tradicional, cambiando de marca eso si, pero quedándonos en Alemania. Porque si hay una marca que se ha convertido en mi favorita en lo que a instrumentos de escritura se refiere, esa es Faber-Castell. No es casualidad que también sean las predilectas de Paul Davis.

Lo cierto es que los alemanes de Faber-Castell ofrecen a mi modo de ver una inigualable relación calidad-precio. Ya he reseñado aquí las e-Motion, Ambition, Basic y Grip 2011. Con el artículo de hoy, protagonizado por la Faber-Castell Loom, sólo me quedarán pendientes las Ondoro y las descatalogadas WRITink Print.







El modelo Loom está disponible en diferentes combinaciones cromáticas: Piano blanco, Piano negro, Gris, Negro, Verde oliva, Azul celeste, Gunmetal mate y Gunmetal brillante. Dependiendo del color, la marca lo ofrece en grosores B, M, F y EF; o solamente M y F. Mi opción favorita era el original tono pavonado mate (Gunmetal), pero como estaba agotada, opté por el Loom Piano Blanco, escogiendo el plumín medio para no variar. Es decir, la referencia del fabricante 149270.

La presentación de Faber-Castell siempre ha sido buena, pero en una estilográfica de precio asequible como ésta (26€), se convierte en espectacular. Por un lado la cuidada cajita de cartón, pero por el otro, el bonito estuche de regalo en color gris le dan un empaque muy superior al de su precio.













Algo que falta es el excelente manual de instrucciones en formato papel, y que sólo está disponible en su versión digital para descargar (454 KB. en formato PDF). Debo decir que me gusta mucho el concepto del círculo de amantes de la escritura.







El cuerpo es metálico en acabado brillante, muy atractivo, aunque ya sabéis que con el paso del tiempo y el uso se desvirtúa un poco. De ahí también mi predilección por el pavonado. El capuchón es de material plástico, con un tacto algo gomoso, pero no tanto como para ser de esos que se desintegran con el paso del tiempo como me ocurrió con el agarre de la Bic X-Pen Select. El capuchón entra a presión, no podemos pedir más por su precio. Psicológicamente el clic que produce es muy suave, por un lado da una sensación de refinamiento, por otro, de menos durabilidad al de por ejemplo la Basic. El clip es metálico, en el mismo acabado brillante del cuerpo. Muy robusto y con el logotipo de la marca en su parte superior.







La empuñadura o agarre vuelve a ser de material plástico, uno muy parecido al del capuchón. La sensación que produce es verdaderamente agradable, con mucho grip, y muy cómodo al escribir. El plumín de acero inoxidable está muy trabajado como es característico de Faber-Castell incluso en los modelos más asequibles. Va de maravilla, ninguna pega a criticar. Suave, con buena fluidez de tinta, y sin lugar a dudas, es lo que más me gusta de este modelo.







Las variaciones de metal, blanco y gris hacen que la Loom parezca muy distinta al resto de plumas estilográficas, marca una linea desenfadada y a la vez elegante. Asumo que el agarre en gris en vez de color blanco es simplemente para evitar las manchas producidas por el uso. La longitud de 12,1cm permiten escribir con ella con comodidad sin necesidad de postearla momento en el que aumenta hasta los 15,1cm. El capuchón son apenas 6g de peso, no demasiado, aunque me parece que funciona de forma más precisa cuando está sin postear.







Pesa 34g lo necesario para darle estabilidad y no cansa durante la escritura, es el instrumento perfecto para tiradas largas. Los acabados están a una altura superior a la de su gama, bien terminada, refinada, y un claro ejemplo de lo que es capaz de hacer la industria alemana. En 20milproductos.com la tienen a 32€ sin contar descuentos, un precio muy competitivo que por unos euros más, nos ofrece un diseño menos convencional que el de la Basic, y que convierte a la Faber-Castell Loom en una estilográfica muy recomendable.

Muchos consideran que sus rivales naturales son las Pilot Urban/Metropolitan o las Lamy Safary. Para mi no son comparables, en primer lugar porque éstas son algo más económicas, en segundo y más importante, porque quizás a nivel de escritura ambas sean similares, funcionando muy bien, pero la Faber-Castell tiene un diseño y unos materiales que las superan.