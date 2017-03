(No Ratings Yet)

El Pirineo de Joma es un anorack fabricado 100% en poliamida (nylon). Aunque ya tengo algunos plumas (The North Face y Quechua), que aíslan mejor del frío, son también más delicados, así que requiriera menos cuidados, para darle caña en mis paseos con Sidra Isidra.

Está disponible tanto para niños (talla 6 a 14), como para hombres (talla S a XXL), en colores negro, azul marino, azul royal/navy y rojo.

Fundada en Toledo en el año 1964, la empresa destacó rápidamente por la fabricación y distribución de ropa y calzado deportivo de buena calidad. Actualmente cuenta con cerca de 150 empleados, pero gran parte de su producción está deslocalizada fuera de España.

No recuerdo haber tenido nada de marca Joma, supongo que por su apuesta como equipación futbolística, que en cierta forma me echaba un poco para atrás. Además, el hecho de producir en paises con mano de obra barata, tampoco me causaba atractivo. En cierta forma, me recuerda a Kelme. Por eso, ya sabéis que yo soy más de J’hayber, o hasta de Paredes o Yumas.

En la tienda oficial, el anorak Pirineo, salía a cerca de 65€ con el envío incluido. Casi lo mismo que por ejemplo un Adidas Back to school. Demasiado a mi parecer.

Buscando un poco, me topé con Esdemarca.com, donde me salió por 32€. A ese precio, si que me parece una buena compra.

Es una prenda larga, que baja algo más de la cintura, así que es cálida, que abriga mucha parte del cuerpo. La calidad aparente es buena, en el exterior, el interior y las costuras. Éstas son un punto crucial, al estar hablando de una fibra sintética, que es fácil que llegue a desgarrarse. La apariencia de las cremalleras, es solamente aceptable. Al ser más largo de lo habitual, si nos sentamos, la cremallera es proclive a abrirse por abajo, algo bastante incómodo, y que dado la longitud de la prenda, tendría que estar mejor resuelto.

El exterior aparenta ser bastante impermeable, y los detalles están cuidados. Desde su packaging y etiquetas firmadas por Joma, hasta los agradables tiradores de las cremalleras. Incluye un bordado de Joma en el pecho, y el logotipo en la manga, en color blanco.

Comparado con un abrigo tradicional, es lógicamente más liviano, pero no lo es tanto como otros anoraks. En gran medida por el grosor de la guata interior, que es la que permite que aísle tanto del frío, pero también porque no es de plumas. Los bolsillos laterales están forrados, algo que debería ser obligatorio en estas prendas, pero donde me he encontrado con modelos, incluso mucho más caros, que apenas cuentan con una telita en el exterior del mismo. Llevan cremallera, lo que es bastante cómodo, aunque quizás sean un poco bajos, dando esa imagen de míster futbolero.

No lleva elásticos de punto, ni en los bajos, ni en los puños. Algo que no me suele gustar, así que otro punto a favor. La capucha es de esas finas, que va plegada en el cuello. Apta para una lluvia por sorpresa, pero no como abrigo de la cabeza.

Como era de esperar, se confirma el Made in China, en su caso sin eufemismos, y sin ocultarlo. Lo cual, dentro de lo malo, demuestra transparencia.

Hay que tener cuidado con la talla, pues es algo grande, en especial comparada con otros de China. En mi caso, la talla L europea, que suele equivaler a la XL americana, en este, correspondería más bien a una L de USA, o sea que sería una L-XL tradicional de aquí en realidad.

Como variantes, está la versión cazadora, que llaman Bomber Pirineo, en color negro y azul marino, con un precio recomendado de 68€, y una versión Chaleco Pirineo en esos mismos colores a 48€. Los chalecos acolchados, son una prenda de la que nunca le he visto la utilidad, pero allá cada uno con sus gustos. Si volvemos a los precios reales, hablamos de 36€

A modo de conclusión, me parece un anorak con una muy buena relación calidad-precio, si hablamos de los precios oficiosos. En caso contrario, tenemos alternativas mucho mejores. No es un Hecho en España, pero al menos apoyamos a una empresa de aquí.