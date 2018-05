Cuando quieres comprar un reloj, las satisfacción de una compra online se basa en la reputación de esa tienda. Debes confiar en alguien a quien no conoces, a quien no has visto la cara, y al que probablemente no podrás reclamar de manera presencial.

La reputación se consigue en base a otros clientes que hayan comprado, y haciendo diariamente un trabajo serio que cumple sus promesas. Por desgracia no es el caso de la relojesmania (relojesmania.com), personas que al menos en mi caso han incumplido su palabra, y no han sido profesionales ni fiables.

Si estás pensando en hacer una compra en Relojes Mania te recomiendo directamente que no lo hagas. No compres en RelojesMania. No es nada grave, porque hay multitud de tiendas con precios más baratos y de mayor confianza que relojesmania.com. Mejor que no te arriesgues comprándoles a ellos.

En ¿Quiéres que escriba un análisis de tu producto os explicaba que estoy abierto a colaborar con fabricantes, distribuidores y tiendas que quieran dar a conocer su producto con reseñas de calidad que den a conocer su producto de manera experta y sincera. En contraposición a Os explicaba en La publicidad en internet, una análisis exhaustivo de un producto si está realizado de manera honesta, aporta la información que los compradores necesitan. Opiniones fundadas, y con hechos constatables que tienen en cuenta los aspectos positivos, pero también los negativos.

Tras unas semanas conversando el Time Manager de Costa Joyeros S.L, la empresa detrás de Relojes Manía, que además es lector de este espacio, y que conoce el tipo de contenidos y de revisiones de calidad que suelo confeccionar, acordamos que me cederían un reloj para poder hablar de él. Colaboro con cierta frecuencia, y las experiencias han sido tremendamente satisfactorias hasta ahora. La excepción ha sido solamente con RelojesMania, donde todo ha fallado por su culpa.

Durante nuestras conversaciones, hay un interés mutuo, pero pese a ello, me piden que de acceso a los datos de mi Google Analytics y Google Search Console a un tercero (CRO Creativo, que es la empresa que les ha desarrollado y les gestiona la web).

Ese acceso, contiene información estratégica que es ciertamente valiosa en el sector relojero nacional, pero además implica cederla a alguien que podría sacar provecho de ella con otros clientes que no fuera RelojesManía. Mi respuesta es la que suelo dar. No tengo problemas en ofrecer ese acceso una vez lleguemos a un acuerdo, pero antes de ello es imposible.

Me pongo a su disposición para mandarles capturas de pantalla para que puedan cotejar que todo lo que les he dicho es cierto.

Finalmente, y aunque del catálogo de relojes a la venta, me apetecía más un automático como el Citizen NH6050-02E, al final ellos prefieren el Citizen Urban 01 de la nueva Colección OF 2018. Es un nuevo lanzamiento, un reloj Eco-Drive que técnica y comercialmente tiene mucho interés, y además ellos lo venden a buen precio.







Me parece bien, y puesto que hemos llegado a un acuerdo, el Time Manager y la Digital Marketing Manager, me insta a que de el acceso a las estadísticas a CRO, cosa que hago sin problemas.

Unos días después, mientras yo estaba pendiente de recibir el reloj para el análisis me indican que no lo voy a recibir. Que debo comprarlo en su tienda con mi propio dinero, y una vez ellos hayan revisado el artículo, y les parezca bien, entonces me lo reintegran. Aducen que han tenido malas experiencias en el pasado, y por eso deben ser precavidos. Indirectamente me pidan que sea yo el que omita todas mis precauciones, invierta un dinero en comprar el reloj, invierta mucho tiempo en realizar el artículo, y si todo va bien, al final me devuelvan el dinero. Si va mal, pues pierdo el dinero, y me quedo con un estupendo reloj, pero que no es de mi estilo.

No puedo confiar en Relojes Manía, porque una vez cerrado un acuerdo, ellos cambian las condiciones del mismo. Soy mal pensado y pienso que quizás sólo quisieran tener acceso a mis datos analíticos, robarme la información con esa treta. O hasta que punto las malas experiencias que tuvieron según dicen con otros colaboradores fueron causadas por su poca profesionalidad.

Al final es inevitable pensar que si un vendedor falla una vez a su palabra, seguramente ya ha faltado a ella antes, y probablemente vuelva a hacerlo.

No compres en relojes manía. Desconfía de Relojes Manía. Compra en cualquier otra tienda online que no sea relojes manía, porque relojesmania.com no es una web fiable.