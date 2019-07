Objetos que duran

El otro día hablaba con un amigo sobre un tema que es bastante recurrente, que las cosas no duran como antes. Afortunadamente cada vez somos más los que pensamos en forma contraria a la obsolescencia, sea esta programada o no. Si compramos algo que nos gusta, queremos que nos dure el mayor tiempo posible. No queremos cambiarlo al poco tiempo, sencillamente porque ese objeto nos gusta.

El problema es que los objetos son susceptibles al desgaste y al uso. Si pienso en artículos que uso diariamente, por más que me gusten como los relojes, las gafas, el calzado, las plumas estilográficas o la ropa; van a sufrir un inevitable y progresivo debilitamiento. La montura de las gafas por ejemplo, sufrirá fatiga en los materiales causada por ponérselas y quitárselas cada día, el efecto corrosivo del sudor que desprendemos, la lluvia y el sol, … Por más que nos gusten esas gafas, no van a durar para siempre. Eso no significa que todas sean iguales, naturalmente no van a durar lo mismo unas Randolph Engineering que unas gafas de 10€, pero en todo caso, no durarán para siempre.







Lo mismo podemos decir de unos zapatos, unos pantalones o una pluma estilográfica. Al caminar gastaremos las suela de los zapatos, el empeine sufrirá fatiga. Al escribir, el plumín se irá desgastando, incluso si está recubierto de durísimo iridio. Sencillamente es imposible tener algo que dure para siempre, porque ni siquiera nosotros mismos lo hacemos, no somos eternos.







Un caso ligeramente distinto pueden ser los paraguas, que en climas no demasiado lluviosos no usaremos demasiado a menudo. O también las maquinillas de afeitar clásicas, que sin apenas partes móviles, fácilmente durarán lo mismo que nosotros. Los libros en formato papel, y sobre todo digitales, si están bien conservados, serán de las pocas creaciones que lleguen a transcendernos.







Recuerdo un reloj que tuve de joven. Lo usaba a diario y para todo. Desde ir a estudiar, hasta para la playa o salir de acampada. La última vez que lo miré, seguía funcionado. Aunque el armis de acero estaba desgastado y lleno de arañazos por el uso. El bisel, también de acero y su duro cristal mineral rayado por los inevitables accidentes que ocurren a lo largo de los años. Por más que me gustase, y aunque siga funcionando, no duró para siempre.

Cuando vemos que alguien conserva un Ferrari 328 GTB de los años 80, o la pluma Montblanc de su abuelo, es por dos motivos, los ha usado poco, y además, le he proporcionado un mantenimiento adecuado a lo largo de los años. Es ahí donde empiezo a pensar que efectivamente está muy bien que vuelva la tendencia de productos más duraderos y de mayor calidad. Un poco como eran antes. Sin embargo antaño había otra cosa más. La facilidad de reparación y mantenimiento. Si a esos zapatos de tanta calidad y que tanto usamos, no podemos ponerles nuevas suelas, de nada nos servirá su durabilidad. Tampoco que en una pluma estilográfica de precio medio nos cueste casi tanto cambiar el plumín como comprar una nueva. Y pienso que ese hecho tiene mucho que ver con la oferta y la demanda. Cuando la gente solía poner nuevas suelas en los zapatos, en cada barrio había al menos un zapatero. El precio de una nueva suela era bastante asequible.

Por tanto debemos empezar a mantener y a reparar, para que la tendencia se invierta. Para poder revisar, mantener y reparar aquellos objetos de uso cotidiano y que son susceptibles al desgaste.