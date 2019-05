Pierrot Oral Care. Pastas y colutorios

Pierrot Oral Care, aunque su nombre parezca francés, es una marca completamente española que pertenece al grupo cántabro Fushima S.L., también español. Fundada por Laureano Salcines Gómez en 1945 se especializaron en la producción de cepillos para el cabello y cepillos dentales. En 1983 toman el relevo de la compañía su hijo (José Antonio Salcines), y en 1989 comienzan a exportar internacionalmente.

Aunque Pierrot está disponible en más de 50 países (Europa, África, Asia y América) su distribución en grandes superficies no es demasiado elevada. Lo mismo que vimos en jabón Pardo de hecho. Ya sabéis, productos que son más apreciados fuera de nuestras fronteras que dentro. Producen también bajo marcas blancas, aunque no en el líder de la distribución Mercadona que sigue prefiriendo los productos Made in China de Sp Berner. Porque ese es otro aspecto importante, la mayoría de artículos de Pierrot Oral Care son Made in Spain, como por ejemplo Tatay. Fushima posee también las marca Fussy Beauty Care, especializada en peines, cepillos y otros productos de belleza; y B&S Beauty & Style.

En este artículo me centraré en sus colutorios o enjuagues y sus pastas dentales o dentífricos para adultos, ya que también disponen de una gama infantil, un poco como hice con Kemphor. Por otro lado, si sois celíacos os interesará saber que todas las variedades son libres de gluten.







Dentífricos

Entre los dentífricos que fabrican, ofrecen también geles, como algunas variantes que sólo están disponibles en tubos de 30ml que he dejado al margen, porque salvo para ir de viaje, los veo poco útiles. Debo reconocer que en esta reseña se me olvidó pedir las crema dental Pierrot Ultrafresh que si que tienen en 75ml, a ver si en la siguiente puede ser.

Vienen contenidos en cajas de cartón de forma rectangular con todas las leyendas en español. La parte de atrás aloja los detalles y la composición de cada uno de ellos. En el interior de las cajas de cartón nos encontramos con los también habituales tubos de pasta dental de material plástico. Uno de sus lados es en español, y el otro en inglés.

























Pasta dental Anti-placa (75ml)

Esta es la pasta dentífrica más asequible de la marca, al precio de 1,65€ el tubo de 75ml que es un precio casi de marca blanca. Se ofrece también en una variante de viaje de 30ml a 0,75€.

Tiene menos componentes fluorados de lo habitual 1.040 ppm (partículas por millón), lo cual no la hace ni particularmente buena, ni particularmente mala. No obstante se suele recomendar que en adultos, esta concentración sea de unas 1.450 ppm, y no superior a las 1.500 ppm, lo que sitúa a esta crema de dientes en una versión con bajo contenido en flúor.

Pasta dental Natural (75 ml)

Probablemente sea mi versión favorita con 1.463 ppm de flúor y conteniendo ingredientes naturales como el té verde (previene la formación de placa y preserva la mucosa bucal), el aceite de árbol de té (mantiene la salud gingival) y papaína (antimanchas de origen natural). Es algo más cara que la Anti-Placa (1,95€).

Pasta dental Protección encías (75 ml)

Junto a la Natural, esta Protección de encías sería también mi preferida. Cuesta lo mismo (1,95€), y tiene la misma cantidad de flúor (1.463 ppm), pero agrega Aloe Vera (calma, regenera y protege), Camomila (previene inflamaciones de las encías) y Alantoína (protege y regenera las mucosas).

Pasta dental Encías Sanas (75ml)

Similar a las anteriores, también a 1,95€ el tubo de 75ml y conteniendo 1.463 ppm de componentes fluorados. La fórmula tiene Propóleo (previene el sangrado de las encías) y Camomila (previene inflamaciones de las encías).

Pasta dental Sensitive (75 ml)

La pasta Sensitive se presenta también en un tubo de 75ml que se vende a 1,95€. La concentración de flúor sigue siendo de 1.463 ppm, pero la diferencia es que se le agrega Cloruro potásico (desensibiliza y previene la sensación de dolor).

Enjuagues

Los enjuagues bucales de Pierrot se presentan en frascos de plástico con formas planas, salvo el de Clorhexidina. Creo que el convencional redondeado da más estabilidad al envase, y además aprovecha mejor el espacio. A diferencia de los cepillos dentales, la parte frontal está en español e inglés.













Colutorio Anti-placa (500 ml)

Se trata de un enjuague con una increíble relación calidad-precio. Hablamos que cuesta solamente 1,95€ en su frasquito de plástico de 500ml de capacidad. Lacer Fresh cuesta cerca de 7€, Listerine Mentol unos 5€. O sea casi lo mismo que el Deliplus Fresh Explosion que fabrica Korott.

Se reconoce por su coloración verde, no contiene alcohol, e incorpora 225 ppm de compuestos fluorados (0,05%), más o menos el estándar para el uso diario.

Colutorio Encías Sensibles (500 ml)

El elixir bucal Sensitive se presenta en un frasco de plástico transparente que contiene 500ml y se vende a 2,45€. Es de color azul claro, no contiene alcohol, y cuenta con 225 ppm de flúor. El efecto de protección a las encías se obtiene gracias al nitrato potásico (0,50%).

Colutorio Total Care 6 en 1 (500 ml)

Un enjuague bucal que está diseñado para un cuidado completo en 6 puntos (antiplaca, encías sanas, dientes fuertes, previene la caries, antisarro y aliento fresco). Aunque el precio asciende hasta los 2,45€, es mi favorito. Es la única versión que contiene alcohol, algo que a mi me gusta, lo hace desinfectante y produce ese ligero picor con sensación de limpio. Contiene iones de flúor a 225 ppm, y el líquido es de color rosado.

Enjuague bucal Clorhexidina (250 ml)

El enjuague a base de clorhexidina de Pierrot que viene a ser la alternativa del líder de la categoría, la Clorhexidina Lacer. Se presenta en un frasquito de plástico de 250ml de capacidad, es decir, la mitad de contenido que el de Lacer y se vende a 2,95€, lo que hace que salga más o menos al mismo precio que éste.

Como este enjuague no está pensado para uso diario, la presentación más pequeña es muy útil para no ocupar tanto espacio, aunque cuando lo comparamos con el de Deliplus, que trae el doble de producto y cuesta 1,95€, parte en clara desventaja.







Como podéis apreciar, Pierrot es capaz de ofrecernos productos Made in Spain que además son muy competitivos a nivel de precio. Para contrarrestar la limitada distribución que tienen de momento, en su tienda online nos ofrecen gastos de envíos gratuitos por pedidos de solamente 15€, una cantidad que ni siquiera Amazon (29€) ofrece. No quiero dejar de mencionar la presentación, una caja de cartón en acabado plateado, de calidad y muy notoria, que además se acompaña de una tarjeta personalizada agradeciendo la confianza.