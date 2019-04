La estilográfica Pilot Urban de de ese tipo de instrumentos de escritura de precio asequible que gozan de gran reputación en comunidades especializadas. Se dice que escribe de maravilla, que está bien construida, y que como ocurría con la MUJI Aluminum Round, que es una compra maestra.

Ryōsuke Namik un profesor de la escuela náutica de Japón, en 1915 empieza a producir plumines de oro, al año siguiente, comienzan a desarrollar plumas estilográficas completas. En 1918, junto a Masao Wada, fundan Namiki Manufacturing Company, que en 1938 pasa a ser Pilot Pen Co. Ltd en 1950 Pilot Ink Company, Ltd, y a partir de 1954 como Pilot Corporation. En la actualidad es el mayor fabricante de instrumentos de escritura de Japón, reconocido gracias a los rollers V5/V7 y VBall.

La historia de la Pilot Urban MR Retro Pop comienza con la aclamada y también económica Pilot 78G que nunca llegó a venderse oficialmente en Europa. No sería hasta 2014 que su sustituta, la Pilot Urban, denominada en otros mercados como Cocoon o Metropolitan empezaría a comercializarse. Después de la Pilot Urban MR, aparecería esta Pilot Urban MR Retro Pop, una variante con ligeros cambios a nivel estético. Está disponible en 6 acabados: Negro, Violeta, Naranja, Rojo, Verde claro y Turquesa.







En un momento en que las marcas líderes como Pelikan o Faber-Castell apuestan por el cuerpo en material plástico para sus modelos más asequibles, Pilot lo mantiene en metal. En el caso de esta Pilot Urban MR Retro Pop Red, cobre lacado en un atractivo color rojo no demasiado intenso.

Se presenta en una original bolsa de cartón de la marca, un detalle poco habitual y que pese a su contenido precio, la convierten en una excelente opción de regalo.







En el interior nos encontramos un estuche metálico, tipo plumier de los de antaño, que es de buena calidad y deja agradables sensaciones.







Tiene una longitud de 137mm (152mm cuando está posteada), es decir un tamaño medio. Su diámetro es de 13mm, algo fino para lo que muchos estamos acostumbrados. Sin embargo quizás su principal atractivo es su ligereza, puesto que hablamos de solamente 26g en una pluma estilográfica que es de metal.







El plumín de acero inoxidable es de buena calidad y escribe muy bien, aunque su grosor M japonés, es en realidad un trazo de 0,7mm que corresponde al F DIN, como lo demuestran sus correspondientes etiquetas:







Aunque en determinadas páginas se puede leer que el color de la tinta, a base de cartuchos internacionales o universales, es la misma que el color exterior, no es cierto. Según ese razonamiento, mi unidad de color rojo, debería haber traído un cartucho de tinta roja, pero no es así, vino con uno azul real. El aspecto negativo es ese, sólo trae uno, en vez de los habituales dos, algo extraño teniendo en cuenta que en el cuerpo hay capacidad para dos.

El agarre es de plástico/resina negra, con unas bonitas tramas metalizadas en su parte superior. El conjunto lo completan un capuchón y un clip también metálicos, y la inscripción en color blanco de «Pilot Japan».







Gracias al descuento del 5% en 20milproductos.com la conseguí por unos 16€, un precio estupendo para este producto, y que es aún mejorable porque en Abacus la tienen a 10€. Ante eso, pocas o ninguna alternativa tenemos más competitiva. Una estilográfica muy aparente, y de estupenda calidad para su precio.