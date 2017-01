(No Ratings Yet)

Complementariamente a los artículos de Uso de relojes mecánicos (II) y Uso de relojes mecánicos, espero haberos convencido para que os iniciarais en la relojería mecánica. Si ya lo habéis hecho, este artículo os dará a conocer un nuevo camino a seguir, la relojería soviética. Relojes muy especiales. Si no os convenció, quizás os atreváis a gastar muy poco dinero, que a veces es tan irrisorio como menos de 40€, por tener un segundo reloj que usar puntualmente.

Puede que te apetezca tener un reloj de cuerda, o vestir con un reloj diferente de lo habitual, y ahí la relojería soviética, tiene mucho que decir. Porque si hablamos de industria relojera rusa, de las pocas que aún quedan en pie, nos encontraremos con relojes generalmente asequibles, de manufactura propia, es decir donde casi todos los componentes se producen y ensamblan en la misma factoría (algo que ni siquiera nos ofrecen muchas marcas de lujo como TAG Heuer), con mucha fabricación artesanal y manual, y con una historia muy dilatada.

Cabe destacar, que durante los años 1950 y 1960, la relojería soviética se consideraba a la par, y a veces superior a la helvética, tanto en cuanto a tecnología, como en cuanto a fiabilidad y precisión. De hecho, hasta los años 1970, la Unión Soviética era el segundo fabricante de relojes de mundo, siguiendo de cerca a Suiza. Esa segunda posición, luego sería tomada por Japón, y actualmente por China.

Vostok / Boctok / Wostok

Fundada en 1942, significa Este. Todavía en activo, en Vostok hacen relojes de pulsera, pero también de barco y submarino. Se caracterizan por unos diseños relativamente toscos, pero una robustez a toda prueba. Tienen movimientos automáticos y de cuerda manual, a partir de unos 40€.

Slava / Cлава

Fundada en 1924, su nombre significa Gloria. Continúan fabricando relojes, tanto de cuerda manual como automáticos, a partir de unos 70€. Los diseños son generalmente anticuados, y los materiales sencillos, pero son unos relojes estéticamente diferentes al resto. La tienda oficial de Slava.su, vende en teoría al extranjero, aunque cobran de gastos de envío 25$, lo que encarece mucho el reloj. Además resulta tan difícil mantener un diálogo con ellos, que casi es mejor recurrir directamente a eBay.

Luch / Луч

Luch significa Rayo. Se funda en 1953, y continúan produciendo relojes de cuerda manual. Son relojes sencillos, pero que con unos precios a partir de 35€, dan mucho por lo que cuestan.

La web oficial de Luch.by está disponible en inglés, pero no ofrecen tienda online. Por suerte hay muchos vendedores en eBay que venden Luch nuevos.

Agat / Агат

Fundada en 1941, continúan produciendo cronógrafos de mano, relojes, y relojes de bolsillo, de cuerda manual y automáticos. Los precios parten de los 75€.

Aunque la web oficial de Agatfactory.de está traducida al inglés, no ofrecen venta. Como antes, tendrás que recorrer a eBay o mucho mejor a Amazon, que te lo envía con total garantía desde España.

Raketa / Paketa

Raketa significa Cohete, y se funda en 1961. Desde 2009, se han ido posicionado como marca de lujo con relojes mecánicos y de cuarzo a precios suizos (a partir de unos 300€). Sin embargo, aún se puede conseguir mucho material, incluso relojes completos en estados NOS por unos 50€.

Los nuevos modelos, se pueden comprar directamente en su tienda en internet. En cuanto a los más genuinos y asequibles modelos antiguos, los encontrarás fácilmente en eBay, incluso nuevos (New Old Stock -NOS-).

Elektronika / Электроника

Elektronika era la marca genérica soviética para muchos dispositivos electrónicos, incluyendo relojes, independientemente de la fábrica que los produjera. Son muy destacables los relojes LCD digitales que fabrican desde 1974. Aunque en 2011 se abandonaron los populares Elektronika 5, se pueden conseguir en estado nuevo por menos de 30€.

Para conseguirlos, nuevamente tendremos que recurrir a eBay.

Molnija

Se funda en 1947, dedicados a la producción de instrumentos de vuelo, relojes de pulsera y bolsillo. En 2007 cierran sus puertas, y aunque cada vez es más difícil, aún podemos conseguir raros modelos de bolsillo en estado NOS por menos de 70€.

Al estar descatalogados, tendremos que conseguirlos en eBay, donde hay gran variedad de modelos, incluso en estado nuevo.

Poljot / Полет

Poljot, que significa Vuelo, empezó a producir relojes en 1964. Es conocida por sus relojes de pulsera, especialmente con movimiento cronográfico, así como por aquellos con alarma mecánica. Son cada vez más complicados de conseguir, y sus precios como New Old Stock no paran de subir, teniendo que invertir al menos 150€ para uno con alarma, o más de 500€ para uno cronográfico, ya sea bajo las marcas Poljot, Sekonda o Strela.

En eBay encontramos las reediciones modernas de aquellos.

