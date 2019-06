River Lake 2000S clon de Merkur Futur

Posteriormente a haberme hecho con la Gillette Super Blue Made in China con la que quedé satisfecho en cuanto a su precio-calidad, decidí repetir con las compras de afeitado chinas. Esta vez me fui a por la River Lake 2000S, también conocida como «Melkul Futul» pues se trata de una versión, clon o copia de la conocida maquinilla de afeitado clásica Futur de la alemana Merkur.

La marca Merkur se funda en la ciudad de Solingen (Alemania), reconocida por la excelente calidad de sus aceros y su industria auxiliar, en un ya lejano año 1896 por Emil Hermes. Debido a que ya había en la ciudad otras empresas de cuchillería que usaban su apellido (Hermes), la compañía se registra bajo la denominación comercial de Merkur, el equivalente romano.

Las primeras maquinillas de afeitar tenían un peine de seguridad y empleaban una hoja en forma de cuña que había que afilar constantemente. No sería hasta principios del siglo XX cuando da comienzo la producción de maquinillas de afeitar con hojas de doble filo. Este avance hizo que se redujeran los cortes en el afeitado y se abaratara el reemplazo de la cuchilla. Gracias a la excelencia de sus productos, la sociedad fue creciendo hasta convertirse en un referente en la fabricación de herramientas para el afeitado. En 1996 DOVO, el mayor cliente de Merkur, adquiere la compañía pasando a ser una división de ésta. Desde ese momento, la producción de las afamadas maquinillas comparten organización con la fabricación de las no menos famosas navajas de afeitar.

Entre medias de ese proceso, en el año 1985 lanzan el modelo Futur, un concepto revolucionario destinado a cambiar radicalmente el afeitado. Una maquinilla de afeitado clásico con una lineas modernas y futuristas, de ahí su nombre, y ajustable en varias posiciones para así poder adaptar el nivel de suavidad/agresividad de acuerdo a las necesidades o gustos del usuario. La marca cuenta también con el modelo Progress, también ajustable pero con lineas más tradicionales.

La Merkur Futur es una maquinilla de afeitar que aún forma parte del catálogo de la empresa, a pesar de su aspecto aeroespacial, su diseño tiene casi 35 años, por lo que es probable que su patente haya expirado, y eso ha abierto la veda a copiadores y competidores que la han «sableado». Podemos verla procedente de fabricantes asiáticos bajo las marcas Yintal, QShave, Ming Shi o la River Lake de este artículo. Como es habitual, poco se sabe de ellas, es probable que incluso salgan de la misma factoría o de un conjunto de ellas, y que se remarquen bajo diferentes denominaciones.

El caso es que desde que me inicié en esto del afeitado clásico hará 7 u 8 años, comencé con una maquinilla de seguridad Merkur 41N, y que aún esporádicamente suelo utilizar. Por tanto tengo cariño a la marca, y puedo atestiguar su durabilidad y su calidad. Lamentablemente Merkur no puede competir en lo que a precio se refiere con Asia, nunca ha sido una marca económica, esta Merkur Futur tiene un PVP de unos 89€, y si bien podemos encontrarla con facilidad por unos 70€, sigue siendo un desembolso nada desdeñable, en especial si nunca hemos experimentado el afeitado con una maquinilla ajustable, que puede no convencernos. Evidentemente, la Futur original es mucho más cara que la copia de River Lake, que he podido comprar a 9,74€ en Aliexpress.

Los de Merkur/DOVO la ofrecen en tres variantes: 700 (plateado mate), 701 (plateado brillante) y 702 (dorado). Los chinos han ido a por el paquete completo, y también ofrecen esos mismos tres acabados. Mi elección ha sido el color plata o gris mate, que da variedad a mi armario de afeitado, porque ya tengo unas cuantas en cromo y acero brillante, y en negro (Mühle Rocca DLC). Creo que el fallo que han cometido en Merkur, es no mantenerse al día en cuanto a estándares de materiales. Solingen es conocida por sus aceros de primerísima calidad, en cambio, y a diferencia de la Muhle que mencionábamos, todos su modelos son de Zamak una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre que está bien en maquinillas de 30€, pero no en una de 80€.

La presentación es muy buena, a veces uno se lleva sorpresas con este tipo de marcas baratas. Una bonita caja de color blanco que incluso escribe un original lema: «Deduce the art of shaving».







Cuando abrimos la caja de presentación nos encontramos con un estuche bien construido, la maquinilla elegantemente depositada, y un detallito del vendedor de Aliexpress que ha incluido una cajita con 5 cuchillas de doble filo Dorco Platinum ST300. Una cuchillas económicas que cuestan tan poco como 7€ las 100 unidades, pero que sin ser extraordinarias son decentes, por cierto Made in Korea. Un inesperado regalo que recordad poner en su justo contexto, la maquinilla me ha costado menos de 10€ con incluyendo el envío.







La calidad aparente, incluso los acabados que nos encontramos son muy buenos.













Tenemos que examinarla más en detalle para poder apreciar diferencias, por ejemplo el grabado por láser en los números que indican la posición de ajuste más pobre en la River Lake/Futul, o el nivel de terminación que ofrece el cabezal.













Estas dos fotografías son del mismo modelo gris mate, pero de la versión de Merkur:













En la mano tiene un buen peso, el recubrimiento es homogéneo, y causa una impresión general buena. Debo decir que he visto la Merkur Futur en la realidad, la he abierto, la he cogido, de modo que puedo compararla sin ningún problema. En cambio, no he llegado a afeitarme con ella, así que en lo que a la práctica se refiere, no tengo esa referencia.

Lo primero que hay que aclarar es que lo de ser ajustable le hace tener varias peculiaridades. Si giramos el mango, podremos variar el ataque desde 1 hasta 6, un total de doce posiciones porque van de 0,5 en 0,5. Siendo 1 el más suave y menos agresivo, y 6 el menos suave. Eso significa que para abrir el cabezal y cambiar la cuchilla no usa el sistema de girar el mango, el mango gradúa la posición. Para poner o quitar la cuchilla debemos hacer presión sobre el protector del cabezal y deslizarlo hacia un lado. Así se desbloquea el protector y podemos cambiar la cuchilla. No es difícil, pero para nada tan cómodo como la apertura de mariposa de una maquinilla de dos piezas, o de una convencional de tres piezas. El procedimiento requiere práctica, y con las manos húmedas el riesgo de cortarse es elevado.

Las dimensiones de la Futur de Merkur son de 109mm de largo (89mm de mango), 14mm de diámetro de mango y un peso de 128g. River Lake confirma esas dimensiones milímetro arriba milímetro abajo. El peso es de unos 110 gramos, así que hay 18g de diferencia que confirma que alguna diferencia hay entre ambas. Durante el afeitado, la máquina es muy eficaz, podemos empezar en un número bajo, yo he usado el 2 durante un par de pasadas a favor del pelo y oblicuo, y después aumentarlo para hacer una o dos pasadas más apuradas a contrapelo. Tras tres usos, he visto que entre el 3 y el 4 está bien equilibrada. Con el 6 probablemente nos cortemos, el 5, tal vez requiera más práctica.

El mango es grueso así que resulta cómodo. Como hay un estrechamiento en la parte superior, al cogerla por ahí ganamos en control, y es más difícil que resbale. Sin embargo no es ninguna virguería en ese sentido, Merkur primó el aspecto, con un mango listo, que no tiene tanto agarre como el de iKon. Durante el corte, su sonido ofrece mucho «feedback» en cualquier posición, algo que ayuda mucho en la toma de contacto de una maquinilla. No hay problemas para limpiarla ni para evacuar espuma. La principal queja que se indica, y en la que estoy de acuerdo, es que lo grande y grueso de su cabezal, justificado por el mecanismo interno que contiene, hace que sea difícil apurar en zonas de difícil acceso, como por ejemplo el bigote justo debajo de la nariz. No es un defecto importante, simplemente que hay que centrarse en ello más que con otra maquinilla.

La River Lake 2000S tienes dos casos de uso fundamentales. El primero es probar algo parecido a una Merkur Futur, antes de gastar tanto dinero. Si no te gusta el resultado has gastado menos de 10€, y si te convence, siempre puedes comprarte la de Merkur. Si os interesa mi opinión, a mi me ha gustado, otro tema sería si estoy dispuesto a pagar 70€ por la Futur original, habiendo maquinillas que sin ser tan avanzadas, si que tienen mejores materiales constructivos como la Timor Giesen & Forsthoff 1354 de 30€ que tiene mango de acero inoxidable en vez de zamak.

La segunda utilidad, y más interesante utilidad es para aquellos que os planteáis empezar con el afeitado clásico. Hay muchas cosas que descubrir, peine abierto o peine cerrado, si te gusta más permisiva, o que apure más… Al final el proceso se convierte en un ensayo y error de diferentes cabezales o diferentes maquinillas. Con el sistema ajustable de la 2000S de River Lake, tenemos varias combinaciones en una misma. Excelente para descubrir lo que mejor nos funciona. Tal vez la apertura del cabezal no dure demasiado, pero cuando eso ocurra, ya sabrás las sensaciones que buscas, y tu mismo estarás deseando cambiarla.