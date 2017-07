(No Ratings Yet)

El balance de mi Xiaomi MiBand 1S fue muy positivo. Durante algo más de 6 meses, he comprobado que las pulseras son duraderas, pues sigo con la que venía originalmente, aunque esperaba que se hubiera dañado hace tiempo.

Me preocupaba la batería, pero ha demostrado que también está funcionando bien. La duración es casi la misma que cuando era nueva, quizás un 5%-10% menos, pero ha superado mis expectativas.

Viendo que el anuncio de la Mi Band 3 para abril de 2017, fue simplemente un rumor, y que la Mi Band 2, se podía encontrar rozando los 20€ desde vendedores chinos, o unos 25€, si lo queremos de un vendedor nacional. En todo caso, eBay.es, nos ofrece muchas posibilidades a este respecto. Con ese precio, el riesgo de probarla, era pequeño.

No profundizaré en detalles que ya visteis cuando os hablaba de la Xiaomi MI Band 1S, pero si que me gustaría aclararos, que soy un caso atípico, porque no necesito su pantalla OLED, al menos no para visualizar la hora, y con eso, tendría suficiente con la Mi Band 1 o la Mi Band 1S. Prefiero llevar un reloj tradicional en la mano izquierda, y la smartband en la derecha. Sin embargo, la pantalla, resulta cómoda para poder comprobar los pasos sin tener que usar el teléfono, o consultar el nivel de carga.

Lo primero que notamos, es que el medidor, es algo más pesado 7g contra los 5,5g de la anterior, y también lo es su tamaño y su grosor, 40,3 X 15,7 X 10,5 mm contra los 37 X 13,6 X 9,9 mm, así que aunque sigue siendo muy cómoda de portar, y casi imperceptible, empieza a no serlo tanto. La pulsera, es similar a la de la anterior generación, aunque aparenta estar mejor terminada, y por tanto, debería durar más de los 6 meses que he tenido la anterior.

Externamente, me gusta más la Mi Band 1/1S, tiene una apariencia de pulsera inteligente (smartband), mientras que esta Mi Band 2, se asemeja más a un reloj inteligente (smartwatch). El cuerpo externo de aluminio de la 1/1S, era también más resistente a los arañazos y golpes de lo que lo será el cristal de la 2.

La aplicación oficial, sigue siendo la misma Mi Fit, que ya comenté tiene bastantes carencias, aunque cuando se empareja con una Mi Band 2, nos mostrará unas opciones nuevas que antes no teníamos disponible. Por ejemplo, permite escoger que información presentará la pantalla de la pulsera, pero no el orden en el que aparecerá, ni nos dejará eliminar la función de reloj. Está bien resuelto el giro de muñeca para pasar de una función a otra, o levantar el brazo para encender la pantalla. Ambas fuciones, pueden desactivarse si así lo deseamos.

También he apreciado que la sincronización entre la pulsera y el teléfono, es ahora más rápida que en la generación anterior. Es importante, porque antes era bastante tedioso tener que esperar hasta 20 segundos para la sincronización de datos de un día completo. Ahora ese mismo proceso, tarda 7 u 8 segundos nada más. No se si será casualidad, pero me he dado cuenta que mientras la antigua Mi Band 1S, fallaba 2 o 3 días al mes a la hora de capturar los datos de sueño, con ésta no ocurre, y lo detecta diariamente sin excepciones.

Como ya está concebida para llevar pulsómetro, sólo tiene un firmware a actualizar, y me imagino que a nivel electrónico, será todavía más sencilla que la 1S, y debería ser más eficiente energéticamente.

Por último, y para mi el aspecto más importante, es la batería, de 70 mAh, con una duración estimada de 20 días. Recordad que la anterior, era de 45 mAh, con una autonomía de 30 días, a la que yo conseguía sacar casi el doble. Pues bien en la Mi Band 2, la batería durará más que en la 1S porque es de más capacidad, lo único que debemos hacer, es usar lo mismo que usábamos en la Mi Band 1, y evitar el encendido de la pantalla. Sólo por esto, ya es una una mejora notable que no he visto que nadie que lo haya hecho notar.

Lo peor, de nuevo, el software, con graves problemas para emparejar mi Mi Band con el teléfono. Y es que la App Mi Fit, sólo soporta una pulsera vinculada, y si desvinculamos la vieja, para vincular la nueva, tendremos que reintentar el proceso varias veces hasta que lo consigamos. Incluyendo vaciar cachés de datos, desinstalar MiFit, reiniciar el teléfono, … Hay muchas quejas al respecto de ello en foros, y las propias tiendas de aplicaciones. Tampoco se entienden esos detalles, como que nunca esté completamente traducida al español, y siempre aparezcan literales en chino o en inglés. Es una lástima, porque si ese hardware, con esa calidad constructiva, y el precio al que consiguen comercializarlo, lo acompañaran de un software a la altura, los resultados serían espectaculares. No importa que sea una App propia, una que subcontraten a desarrolladores externos, una que licencien, o que simplemente adquieran algo como Notify & Fitness for Miband.