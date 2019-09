Soy un entusiasta de las calculadoras, además que me resultan muy útiles, es que me gustan, y si son de Casio, aún más. Mi calculadora de uso habitual suele ser una Casio Classwiz, la fx-991SPX II que me parece muy equilibrada, es decir, es suficientemente potente, pero a su vez manejable y fácil de usar. Eso no quita que de vez en cuando me de por exprimir los modelos más potentes como las Classpad fx-CP400 y fx-CG50.

De vez en cuando caigo en la tentación de hacerme con un modelo que me llame la atención, lo hice con la preciosa SL-787 y la SL-760 que como sabéis siempre llevo en la cartera. No significa que las utilice demasiado, pero me gusta tenerlas y usarlas de tanto en tanto. Así es como compré la Casio fx-82 Solar II, una pequeña calculadora científica lanzada al mercado en el año 2017, y que viene a reemplazar, como es lógico, a la fx-82 Solar, aportándole un tamaño más pequeño, y una velocidad de cálculo más rápida. El diseño ha sido actualizado, y ahora sigue la bonita linea del resto de calculadoras de Casio, y que me parecen las más bonitas de todos los tiempos.







La fx-82 Solar II o fx-82 Solar 2 se vende en América como fx-260 Solar II, sin embargo ambas son el mismo modelo. No es una calculadora fácil de conseguir, y creo que el problema es su precio. He visto ofertas extranjeras donde la ofrecen por unos 8€. Muy barata en comparación con sus hermanas las Classwiz en donde una fx-82SPX II cuesta del orden de 20€. Me imagino que en Casio se han cuidado de limitar su venta en países desarrollados, y así no canibalizar las ventas de los modelos más caros. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que la páginas de Casio Europe aparezca este modelo. Al final me he visto obligado a importarla de un vendedor alemán, pagando 19€, una cifra absurda en injustificada, pero un capricho sin más.







Te estarás preguntando qué tiene de especial este modelo. Lo primero es que como su nombre indica es solar. Solar quiere decir puramente solar. No lleva una pila de backup con la que funcionar cuando no hay luz, no es two-way power. Sólo funciona con luz, igual que la Casio SL-760, y eso me gusta. Esa es la razón por la que ha sido galardonada con «El ángel azul» («Blauer Engel»), el distintivo medioambiental para aparatos de funcionamiento sin pilas.

La siguiente característica importante es que es una calculadora de bolsillo, igual que la SL-160, o sea que sus dimensiones son reducidas (19mm X 70,5mm X 121,5 mm), y es bastante ligera (55g). Cabe sin mayor problema en el bolsillo de una camisa. Pero al mismo tiempo, es de los pocos modelos que cumplen con lo que debería tener, en mi opinión una calculadora básica además de las cuatro operaciones básicas y la memoria M+/MR: raíz cuadrada, cambio de signo y cálculo de porcentajes.

Como es una calculadora científica, permite otras operaciones que uso a menudo, como los cálculos con fracciones, las operaciones sexagesimales y las prioridades con paréntesis. Tiene una pantalla LCD puramente de segmentos con 10 digitos de capacidad (y 2 más para el exponente), en donde hubiera preferido los 12 de la Casio WM-320MT. Pero lo que verdaderamente sorprende es que tienen un contraste excelente, y unas dimensiones enormes, más aún, comparado con el reducido tamaño del aparato.







Es también el primer modelo que veo en donde el recordatorio o chuleta de los modos de operación se encuentra grabado en la carcasa protectora. Así no hay riesgo de que se despegue como ocurría antes. Lo malo es que cuesta un poco de leer, pero no hay más que imprimírselo en un papelito, y listos. Para que no tengáis que anotarlos, os los dejo aquí:

– COMP: Mode 0.

– DEG: Mode 4.

– RAD: Mode 5.

– GRA: Mode 6.

– FIX: Mode 7.

– SCI: Mode 8.

– NORM: Mode 9.

– SD: Mode ..

Para las conversiones de ángulos polares o rectangulares, la combinación es SHIFT y el modo escogido. Por ejemplo para convertirlo a grados (DEG), sería SHIFT Mode 4.







Si lo necesitáis, podéis descargar eso que nadie lee, aunque debería, el manual de instrucciones (748 KB. en formato PDF), que es bastante conciso.

Retratar también su blister de presentación, el tan característico y eficaz de las calculadoras Casio que si os dáis cuenta, aparece traducido en inglés y alemán, pero no en español, síntoma inequívoco de su procedencia extraña.













Para terminar, un recordatorio de sus características:

Memoria

Memoria de variables: 1

Matemáticas elementales

Funciones: 144

Niveles de paréntesis: 18

Cálculo de fracciones

Cotas dimensionales angulares DEG/RAD/GRAD

Conversiones entre >DEG/>RAD/>GRAD

Conversión de coordenadas Pol ÷ Rec

Funciones trigonométricas sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1

Funciones hiperbólicas sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1

Exponente, log, In, 10x, ex

Funciones matemáticas ?, x2, x-1, 1/x, x!, ?, xy, ?, x1/y

Cálculos en el sistema sexagesimal

Cálculo de porcentajes

Notación técnica ENG/ENG

Generador de números aleatorios

Estadística

Cálculo de totales de ?x, ?x2

Desviaciones estándares para valores agrupados y no agrupados

Permutación (nPr), combinatoria (nCr)

Cálculo diferencial y cálculo integral