Cuando un reloj es algo más que un reloj

Estoy seguro que todos los que compartimos la afición relojera, consideramos que un reloj es algo más que un reloj. No me refiero solamente a que sepamos valorar su diseño, sus materiales, sus acabados, la historia o la reputación de la marca, que nos guste, o que lleve una maquinaria exquisita o muy precisa. Me refiero a la sensación que nos transmiten al llevarlos.







Como ya escribía en Relojes que pasan desapercibidos, nuestro mundo actual está lleno de relojes. Y en contra de todo pronóstico, su omnipresencia no hace más que incrementarse. Nuestro teléfono móvil, la consola de videojuegos, el ordenador, … Hoy en día saber la hora de una manera muy exacta es a diferencia de hace décadas, algo accesible para cualquiera, sin necesidad de llevar un reloj. Hasta a una calculadora como la Casio fx-CG50 la podemos dotar de reloj.

Sin embargo un reloj nos aporta ese aire de autonomía, de saber que podremos conocer la hora aunque nuestro teléfono esté descargado, aunque estemos en alguno de los pocos lugares dónde no hay relojes. Es la sensación de un hombre o una mujer que lleva en su muñeca el instrumento que necesita, relejando la independencia y la autonomía.

En mi caso, pese a que los relojes digitales son algo que siempre me ha fascinado, desde hace unos años he ido valorando las cualidades, o mejor dicho, las sensaciones que tengo con los relojes mecánicos.

Me quedo ensimismado con el movimiento casi continuo de su manecilla segundera dando saltitos, con la compleja maquinaria en un armónico y bien estudiado movimiento regular. Me sugiere como debería ser la vida, todo coordinado al unísono, sin roces, en una secuencia casi perfecta.







El atractivo de algo que obtiene su energía, no de pilas ni de baterías. El placer que representa darle cuerda y sentir esa reconocible resistencia en la corona a medida que le damos vueltas.

Cuando el reloj es automático, es decir, de carga automática, sentir como se mueve su rotor de carga a medida que nosotros nos movemos, como si nosotros y el reloj formáramos una entidad única. Esa especie de fusión entre un humano y un reloj, que recuerda a las simbiosis que vemos en el mundo animal desde hace miles de años.

Un reloj mecánico no deja de utilizar una ingeniería de sobra conocida, son los mismos principios de hace casi 2 siglos y que se usaron en los otrora muy populares relojes de bolsillo. Una mecánica que podemos llegar a comprender, pero que no por ello deja de suscitarnos admiración.

No sólo se trata de saber la hora, no sólo se trata de que sea un complemento que nos guste, o que conjunte con nuestra forma de vestir. Consiste también en la forma en que contabilizan el tiempo transcurrido.