Gracias a vuestras opiniones de A contrarreloj: Paul Davis

Gracias a vuestra colaboración las aventuras del investigador privado especializado en la recuperación de relojes Paul Davis, dentro de la saga A contrarreloj están cosechando un éxito inesperado. Es algo que no puedo dejar de agradeceros, porque no os podéis ni imaginar lo complicado que es el panorama editorial, un sector donde parece que la única forma que han encontrado de capear la crisis lectora es aprovechándose de los autores.

Los libros que se venden hoy en día se basan en el marketing, en campañas publicitarias, algunas éticas y otras no, que logran que la gente compre esos títulos. Pocos de ellos se terminan leyendo, pero se compran.

Si hoy en día intentas escribir y no te llamas Carlos Ruiz Zafón, Arturo Pérez-Reverte, Almudena Grandes, Rosa Montero, Ana María Matute o Eduardo Mendoza, lo tienes realmente complicado, simplemente porque nadie te conoce, nadie sabe que existes, y nadie ha oído hablar nunca de tus libros. Se hace camino al andar, el boca a oreja de lectores a quién les ha gustado A contrarreloj: Paul Davis, que lo recomiendan, que opinan, y que logran hacer que llegue a más público.

Muchos de esos prescriptores, lectores, y recomendadores sois vosotros, así que muchas gracias. Cuando las críticas son buenas, cuando la lectura es agradable y amena, no importa ser un escritor aficionado, no importa no gastar dinero en promoción, poco a poco todo llega.

Valoración media de 5 estrellas en Amazon:







Quinto puesto de los más vendidos en antologías de misterio, también en Amazon:







Valoración media de 4,86 puntos sobre un máximo de 5 en goodreads:







Valoración media de cinco estrellas en Tus Relatos:







Valoración media de cinco estrellas en Wattpad:







Por si todo esto fuera poco, un total de 18 aventuras publicadas, y 2 más en desarrollo, casi 300.000 palabras, y más de 1,5 millones de caracteres escritos.