RazoRock Teck II

Retomamos las reseñas de maquinillas de afeitado tradicional tras las Rockwell Razors 6C, hoy presentando también una marca relativamente joven y familiar. Me estoy refiriendo a RazoRock, una marca independiente dedicada al mundo del afeitado clásico, que empieza a sonar bastante frecuente últimamente. Fundada en el año 2009 por Joseph Abbatangelo y su suegro Michael Iuorio, fueron capaces de llenar una demanda en el mercado. Michael, afincado en Italia y que es barbero retirado, mientras que Joseph, ubicado en Estados Unidos, apenas tenía experiencia en el sector, pero como se ha demostrado, mucha visión de negocio. Empezaron buscando diferentes talleres artesanales por toda Italia, gente que pese a sus grandes conocimientos, veían como su negocio iba a menos. Poco a poco establecieron diferentes colaboraciones: piedra de alumbre, jabones, after-shaves, brochas y más recientemente maquinillas.

La filosofía de la marca es siempre ofrecer productos de máxima calidad y eficacia, de lujo podríamos decir, pero a precios contenidos y asequibles. En cuanto a maquinillas clásicas de doble filo, parten de la Mentor de 17$, hasta la impresionante Baby Smooth All Titanium de 125$, y que goza de las propiedades en cuanto a ligereza e inoxidabilidad de ese metal. Por ello su empaquetado es más bien simplón, consistente en una caja de color negro con tipografías blancas.







Lo que sí me ha sorprendido es la cortesía de 5 cuchillas Derby Extra. Apenas cuestan 0,75€, pero es un buen detalle de entrada, y que compensa lo espartano de su presentación.







Lo primero que salta a la vista de las Teck II de RazoRock, es que como su propio nombre nos indica, están inspiradas en el diseño de las legendarias Gillette Tech, con un aire muy retro, y de formas curvadas muy agradables.







En esta gama de precios, hablamos de una tarifa sin descuentos de 15,95€, no esperamos acero inoxidable, así su base metálica es de aleación de zinc (Zamak), recubierta por electroplastia con cromo en acabado brillante. No se perciben fallos de calidad en ese sentido como ocurría con la Filomatic FiloC, al tacto es muy suave, y el acabado espejado es muy bonito.







En algunas fuentes se menciona que están hechas en Italia, y en otras que lo están en Canadá. Creo que la verdad es menos agradable, puesto que su tremendo parecido en comparación con la Baili Vintage (Baili BR191), nos lleva a pensar que se producen en China. Lo cual tiene lógica si pensamos que esta RazoRock Teck II tiene un precio realmente bueno.







Pesa 98g y mide 11,5cm de longitud, en RazoRock nos dicen que intencionadamente es más pesada que la Gillette Tech. Es por tanto considerablemente larga, más que la Mühle Rocca R96 Jet o la Giesen & Forsthoff 1354K.

El afeitado que proporciona se puede considerar suave, no tanto como en la Wilkinson Classic Premium ni por supuesto como la Feather Popular, pero sí que muy equilibrado, y superior para mi gusto, porque la RazoRock sí que me permite obtener un afeitado tipo CDB (Culito De Bebé). Según dicen, el diseño del peine está patentado, lo que protege la piel de cortes y arañazos.

Los mangos largos son mis predilectos, y aquí la RazoRock Teck II lo borda. Además al ser bastante pesada lo hace con muy buena estabilidad. El agarre del mango tan brillante y redondeado no es excelente con las manos vacías, sin bien los surcos en la parte superior impiden que se resbale.







Lo que me sorprende es que los de RazoRock no hayan incorporado el resto de acabados de Baili, el dorado (BR192), y el pavonado (BR193), este último que daría mucho juego.







Por lo demás me parece una maquinilla preciosa en cuanto a estética, sólo por eso ya vale lo poco que cuesta. Además si no te gustan los cabezales agresivos, es una alternativa que funciona muy bien, muy recomendable para los días en que tienes un poco de prisa, o que no te apetece ir con cuidado en el afeitado.