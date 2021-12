Reseña de relojes de madera

¿Has oído hablar sobre relojes de madera? de seguro que sí, no obstante, es probable que aún no hayas tenido un acercamiento con un reloj de esta naturaleza, que, además de la novedad que representan, se han convertido en una alternativa a considerar al momento de incluir un nuevo reloj en nuestra colección, algo no tan convencional.

Ya hemos hablado de las características y prestaciones de marcas de relojes de primera como Rolex, Omega o TAG en incontables ocasiones, y que muy probablemente conocerás a detalle, así que en este artículo hablaremos de relojes alternativos a los convencionales y una vez más ahondaremos en los relojes de madera y del atractivo que genera el hecho de ser fabricados en este material.

Abordando inicialmente la materia prima con la que están construidos, la naturaleza juega un papel protagonista, ya que ésta proporciona los diferentes tipos de madera para su elaboración, como el bambú, ébano, zebrano o sándalo, respectivamente, maderas que se caracterizan principalmente por su resistencia, durabilidad en el tiempo y texturas únicas y bien valoradas por su acabado estético desde hace cientos de años.

Luego, éstas pasan por manos de artesanos que tallan la caja y el pulso de cada reloj, un proceso minucioso de elaboración de piezas, que toma alrededor de 7 días, para luego unirse a la maquinaria que integran este tipo de relojes, que generalmente son movimientos tipo Citizen, particularmente Miyota 2035, el cual proporciona una fidelidad apropiada para éstos. Tal es la precisión en la elaboración, que el acabado final de la madera es suave y por su ligereza resulta ser bastante cómodo al usarlo.

Además de las particularidades que ya hemos mencionado, resalta bastante el hecho de que son personalizables, tal como lo hacen en unbox.com.co, donde es posible grabar el nombre del propietario del reloj, frases, fechas e incluso una foto en la tapa posterior o en la esfera del dial del reloj, lo que da lugar a una pieza única para quien la luzca, característica muy valorada por quienes buscan diferenciación.

Quizá ésta última cualidad, es la que ha convertido a este tipo de relojes en un artículo de lujo y único por su nivel de autenticidad; definitivamente son una novedad ya que cuando se hablaba de un reloj elaborado de madera genuina, se nos venía a la mente aquellos destinados para uso decorativo en salas y paredes y era casi inconcebible contemplar uno de pulso fabricado en madera.

Ficha técnica promedio relojes de madera

Caja: Madera natural

Diámetro de la caja: 45mm

Corona: Roscada de acero

Esfera: Madera en color natural

Cristal: Hardlex

Lume: Si (Algunos modelos)

Correa: Madera

Movimiento: Miyota 2035

Funciones: Hora, minutos, segundos

Resistentes al agua: No

Peso: 45g

PVP: 50€

Este tipo de relojes se caracteriza por su ligereza, son muy livianos comparados con otros construidos, por ejemplo, en acero, cualidad que puede ser valorada por algunos, ya que no genera esa sensación de pesadez y se acopla con naturalidad a la forma de la muñeca, sin dejar de lado que, estas marcas emergentes fabricantes de relojes de madera intentan recrear el buen diseño de la relojería de alta gama, lo que dota a este segmento, de diseños atractivos que logran persuadir a hacerse con uno.

Los empaques también complementan ese momento del “unboxing”, porque al igual que los relojes, también son elaborados en madera.

En definitiva, puede ser interesante contemplar esta alternativa de relojes ya que vuelven a lo esencial, como brindar exclusivamente la hora, dejando de lado las prestaciones que encontramos en otras marcas como cronógrafo, cronómetro, fecha, brújula y todo lo que la modernidad incorpora en un reloj, logrando descargar sus funcionalidades hacia una perspectiva minimalista y con acabados muy diferenciados, al ser de madera.

UNBOX (unbox.com.co)