Above the Tie Windsor Pro

En el anterior reportaje sobre el mundo del afeitado clásico hablaba del LEA Bálsamo 3 en 1. Hoy hablaremos de maquinillas de seguridad, posiblemente mis protagonistas favoritos.

Después de tener la maquinilla de afeitado clásico Rockwell 6C me arrepentí de haber optado por la 6C (de zamak cromado y unos 55€), en vez de la 6S (de acero inoxidable a unos 101€). La experiencia con sus 3 cabezales reversibles, equivalente a 6 cabezales distinto me parecía excelente, sin embargo el material era algo que no iba a tener la durabilidad del acero. En esas estaba, buscando la Rockwell 6S cuando me topé con esta Above the Tie.

Desde hace muchos años que Above The Tie es una marca premium en afeitado clásico. Sus maquinillas, difícilmente se pueden comprar a menos de 200€ y los sets podían rozar los 500€. Los motivos eran variados: Su calidad, su diseño, y que ubicados en Tennessee, toda la actividad se llevaba a cabo localmente en Estados Unidos, incluyendo el acero que provenía del país.

Así que al toparme con esta Above the Tie Windsor Pro que costaba 72$ en USA (equivalentes a 78€ una vez importada), pero que en Gifts & Care estaba en oferta, lo que sumando el consabido descuento del 10% con el código JG10, (el cupón promocional funcionaba también con artículos rebajados), me hice con ella por 52€.

Como la Mühle Rocca su color es negro, dándole un aspecto más moderno y elegante, aunque también menos tradicional. Pero su principal atractivo es el metal con el que está construida. No es acero, tampoco es zamak y ni siquiera es titanio como la RazoRock Mamba, es aluminio.

La maquinilla clásica Windsor Pro se compone en realidad del mango Calypso V2. Como la propia marca indica, está fabricado en China, motivo por el cual la versión anterior V1, que se fabricaba en Estados Unidos, ya tenía un precio, solo para el mango, de 70€. El cabezal es el nuevo SB90, que siempre se ha fabricado en China. Pese a ello, el diseño y el ensamblado sí que se han llevado a cabo en EE.UU.

El modelo apareció en 2020 y entre sus especificaciones se cita un mango que pesa 27 gramos (mide 88,9mm de longitud), y un cabezal de 13g. Total del conjunto 40 gramos. El aluminio es de tipo 7075, es decir el típicamente usado en la industria aeronáutica y que por tanto es igual de ligero, pero mucho más resistente.

El mango tiene un dibujo estriado, estéticamente lo hace algo distinto, pero además es bastante adherente en la mano. En ello supongo que tiene mucho que ver también su ligereza. Obviamente no es lo mismo agarrar sus 40 gramos que los casi 80 que pesa la Mühle R41/R89 con mango iKon OSS.

El cabezal es un peine cerrado, pero con bastante apertura: 0,9mm de exposición. La teoría es muy buena como forma de ofrecer un afeitado equilibrado, se combina la protección de un peine cerrado con un mayor nivel de agresividad con la apertura de la cuchilla.

Tras usarla varias veces, tanto con poca barba como con pelo abundante reconozco que ese tipo de combinación funciona bien. Tiene a ser permisiva, así que con poco pelo no irrita demasiado la piel, mientras que con barba abundante se defiende a la hora de desbrozar.

Además de lo cuidadosa que es, destaco su suavidad, lo bien que desliza que es mucho mejor que con la Mühle R96 JET, sin ningún tipo de tirón, así que para aprovecharla bien lo suyo es combinarla con una cuchilla de afeitado lo más afilada posible. En todo caso, no es tan poco apuradora como la RazoRock Mamba, y está un poquito por encima de la Mühle R89, lo que en mi caso personal me parece un buen punto de partida.

Al principio la sensación es extraña, su ligereza nos da la impresión que estemos manejando una maquinilla de plástico tipo la Wilkinson Classic/Treet Platinum, hay que acostumbrarse porque la falta de peso necesita que hagamos menos fuerza para ser precisos. Por esa razón, aunque el agarre no es excepcional, no se resbala con las manos mojadas.

Como hay bastante gap en el cabezal, durante el afeitado el cabezal se limpia con facilidad, ya contenga espuma como pelos, es decir, no es necesario abrirlo.

El sonido de corte se ve amplificado, proporciona mucho feedback a la hora de rasurar, algo que parece que es una tendencia que se ha puesto de moda, y que sin negar su utilidad, sobre todo para los que se inician, le hace perder algo de finura. Ese toque más exquisito que sí tiene la RazoRock Mamba 70.

Todo ello hace que sea fácil de utilizar, que resulte muy eficaz, aunque a nivel de sensaciones no sea demasiado placentera. En lo estético es un instrumento que me parece precioso, y al precio que la podemos encontrar ofertada se convierte en una gran alternativa.