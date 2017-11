(No Ratings Yet)

Continuamos con el repaso a la calculadora Casio fx-CG50, que iniciamos en Casio fx-CG50 (Introducción), en esta ocasión, dando cobertura a sus primeras impresiones tras el uso. Si buscas algo más básico, y vistoso, no dudes en consultar la reseña anterior sobre la Casio FX-85SPX II Iberia.

Gran parte de esta experiencia, la puedes adquirir gratuitamente sin necesidad de tener la calculadora, gracias al simulador.

Puesta en marcha

La puesta en marcha de la Casio fx-CG50” target=”_blank”>Casio fx-CG50, para el primer uso es sencilla, y no necesitamos recurrir a la guía de inicio rápido. En la parte trasera, abrimos el compartimento de las pilas, y colocamos las 4 AAA necesarias. En mi caso son unas recargables Varta Accu de NiMH y 1000 mAh de capacidad.







Retiramos la tapa protectora deslizándola, y pulsamos sobre el botón de encendido (AC). En dos o tres segundos, la fx-CG50 nos lleva a un menú de configuración inicial tipo asistente con botones de anterior y siguiente, donde podremos escoger el idioma principal de la interfaz, el tiempo de retroiluminación y de apagado automático, el tipo de pilas que hemos puesto (alcalinas o recargables NiMH), si queremos protegerla con usuario y contraseña, etcétera.

Es todo un logro comparar la duración de las baterías, con por ejemplo un smartphone. Para ponerlo en situación, sería como si pudiéramos trabajar con él de manera continuada durante 10 días enteros. Ni más ni menos, esa es la marca que consigue esta fx-CG50.







Inicio y apagado

La velocidad de inicio y apagado es de los aspectos que más valoro en una calculadora. Estamos acostumbrados a dispositivos como teléfonos, que se demoran más de 45 segundos en encenderse o apagarse, y eso es un engorro. En 45 segundos, ya has tenido casi tiempo de realizar ese cálculo con lápiz y papel. El apagado, simplemente requiere pulsar Shift-AC. A diferencia de las ClassWiz, es muy intuitivo que encendido y apagado estén en la misma tecla.

La calculadora se suspende en 1 segundo, y se reanuda casi instantáneamente. El encendido, tarda unos 4 segundos, y el apagado, menos de 3. Una vez suspendida, a los 60 minutos se apaga completamente de manera automática, eliminando los contenidos de la memoria, pero reduciendo el consumo de energía al mínimo.







Ergonomía

La interfaz responde ágilmente, y quizás lo más tedioso sean las operaciones con las flechas del cursor para seleccionar elementos. No obstante, es más un problema de aprendizaje, porque en Casio han agregado combinaciones de teclas (shortcuts), a la mayoría de acciones. Por ejemplo, en el menú principal, para acceder al modo programación, podemos llegar hasta él usando los cursores, y simplemente presionando la tecla B.







La pantalla se ve muy bien, con buen contraste, y la posibilidad de color, es un añadido espectacular. Los dígitos son un poco más grandes que en una FX-991SPX, que ya se veían muy bien, así que se ven todavía mejor, incluso sin gafas. Caben 21 caracteres de ancho, contra los 17 de las 991. Tenemos más espacio, y podemos trabajar con expresiones más largas de manera cómoda.

Apoyada en una mesa, es cómoda, estable. Las teclas responden bien, y son de tacto agradable. Si pretendemos trabajar con ella en la palma de la mano, nos será incómodo, principalmente por el peso.







Sistema operativo

La CG50 lleva un sistema operativo propio llamado CASIOWIN, que estaría a medio camino del CAS (Computer Algebra System) de las fx-CP400 y las calculadoras gráficas LCD como la FX-9860GII. Del primer caso, obtenemos las actualizaciones del sistema operativo y el software, y del segundo la mecánica de uso de la calculadora que ya conocemos.

La última versión disponible es la 3.10, publicada recientemente. CASIOWIN 3.10, que entre otras cosas, agrega la función QR que ya tenían las FX-991SPX y FX-570SPX. Está disponible su manual de instrucciones, para que puedas irte enterando de las novedades aquí (5,8 Mb. en formato PDF).







Los Add-In, permiten completar el menú principal de la calculadora con nuevos paquetes (nuevos modos), que permiten hacer más operaciones. Los Add-In son compatibles con las fx-CG10/fx-CG20 y fx-CG50. Vienen precargados 3D Graph (Gráficos 3D), Physium, Picture Plot (Trazar Imagen), Geometry (Geometría) y Conversion (Conversión). Por separado, podemos instalar también Probability Simulation (Simulación de Probabilidad) y Russian Language (Idioma Ruso).

La instalación es sencilla, consiste en descargarlo gratuitamente desde la página de Add-ins. Luego extraemos el archivo .ZIP, y obtenemos un .G3A. Conectamos la calculadora al ordenador con el cable suministrado, y copiamos el archivo en la raíz del sistema de archivos. Sin hacer nada más, la nueva aplicación quedará integrada, y nos aparecerá como un elemento más en el menú principal.

Si todo esto se nos queda corto, hay incluso ports de aplicaciones CAS, como EigenMath que tanto me gustó, disponibles en Github.

Tal vez pienses que 16 Mb. de almacenamiento sean pocos. Efectivamente, de esos, quedan unos 7 Mb. disponibles para el usuario, donde irán nuestros add-in, nuestros programas, las capturas de pantalla, imágenes, etcétera. Sin embargo, ocupan poco espacio, por lo que a priori la capacidad de almacenamiento no será un problema. Las aplicaciones add-in así instaladas son compactas, entre 20 Kb. y 2 Mb.











Número de serie

Tanto las FX-CG10/FX-CG20 como las FX-CG50, incorporan un número de serie, que nos aporta información interesante acerca de su fabricación. Viene siendo un identificador único de producto de 16 caracteres en la forma mmmmmYMZZxxxxxx. Donde:

– mmmm: Número de modelo. 755AW: CG10, 755DW: CG20, 810AW: CG50, …

– Y: Último dígito del año de fabricación: 8: 2008, 9: 2009, 0: 2010, 1: 2011, … 7: 2017.

– M: Mes de fabricación: 1: Enero, 2: Febrero, 3: Marzo, … Y: Noviembre, Z: Diciembre.

– ZZ: Identificador: MA: Prizsm, QA: CG50.

– xxxxxx: Número de serie.

La mía viene identificada como 810AW74QA020103, así que se fabricó en Abril de 2017, es una Casio Prizsm fx-CG50, y correspondía a la unidad 20.103 de las que se fabricaron.

Facilidad de uso

A mi modo de ver, aquí es donde brilla esta calculadora gráfica y programable. Pese a contar, de serie, con más de 3.000 funciones, su modo de operación, no dista mucho del de una FX-991SPX. En ningún momento nos sentimos abrumados por tanta capacidad.

Todas las funciones y los cálculos son bastante sencillos de utilizar. Hay una cierta curva de aprendizaje, pero que tiene que ver con las teclas de operación, más que con sus funciones. El interfaz de la calculadora está disponible en español, casi al completo, lo que la hace aún más sencilla.







Las funciones están bien estructuradas desde el menú principal, que da acceso a los distintos modos de cálculo. Los add-in, se integran como un modo más.















No puedo evitar la emoción que me embargó con la calculadora científica Casio fx-17, que era capaz de realizar operaciones que ni siquiera conocía. O la FX-180PA, que operaba con fracciones y convertía entre grados y decimal. Con la CG50, las sensaciones son similares. Tienes la impresión de que no hay cálculo que se vaya a resistir, incluso aquellos que probablemente no necesites nunca.