Clubman Pinaud: After-shave y colonia

Tras la reseña de los after-shave Myrsol Blue y Myrsol F/Extra, continuamos con el afeitado tradicional, pero esta vez saltando de Barcelona a Los Ángeles, que es donde se encuentra la sede de American International Industries, la firma que actualmente posee la marca Clubman Pinaud, y que va a resultar el complemento ideal para su compañera de continente la Rockwell Razors 6C.







Sin embargo, los orígenes de Pinaud son en realidad franceses, cuando en el año 1810, en París, el perfumista Edouard Pinaud abre su primera tienda. El local comercializaba productos de aseo y belleza de su propia creación. Ed Pinaud también sirvió también como perfumista en la corte de Napoleón III de Francia y fue entonces cuando creó el que fue su primer producto para después del afeitado, el famoso Lilac Vegetal que aún se vende, y que en principio estaba destinado en exclusiva para los oficiales de caballería húngara. A mediados del siglo XX, la compañía American International Industries, adquirió la marca y su línea Clubman. Entre los aficionados a Clubman Pinaud, están Bob Hope, Kirk Douglas, Errol Flynn, Douglas Fairbanks o Donald Trump. No debemos confundir a Clubman Pinaud con la extinta Pinaud primero de Myrurgia y luego de Puig.







After Shave Loción Clubman Pinaud







Se presenta en un bote de transparente, un diseño muy vintage, pero desgraciadamente fabricado en plástico que le quita mucha presencia. De hecho en ese precio, uno esperaría que fuera de cristal. Está disponible en diferentes formatos:

– 50ml/1,7oz (6,50€).

– 177ml/6oz (12,95€).

– 370ml/12,5oz (17,95€).

– 473ml/16oz.

La etiqueta es muy genuina, de nuevo como homenaje de otra época. En su parte trasera figura su composición:

Ingredientes: Alcohol Denat, Water (Aqua, Eau), Fragrance (Parfum), Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, Evernia Prunastri (Oak Moss) Extract, Evernia Furfuracea (Treemoss) Extract, Yellow 5 (CI19140), Yellow 6 (CI15985).

Lo mejor que tiene es su aroma, muy retro y reconocible. De hecho los entendidos lo denominan «El Floïd de USA». Ciertamente el olor no tienen nada que ver con Floïd, pero es de esos olores fuertes y reconocibles. Siempre son difíciles de describir, pero es un aroma tirando a seco y con notas cítricas frescas. La marca lo describe como con gotas de musgo cálido, aunque no me parece que sea una descripción acertada. El caso es que si te gusta como huele, es una pasada, pero sino, lo acabarás odiando. Lo que sí tiene, y parece que es algo característico de Clubman Pinaud es que es muy perdurable, tanto como que literamente dura horas. De hecho se considera que los after-shaves de la marca suelen ser una mezcla entre loción y agua de colonia, cosa en la que coincido, y que es algo que me gusta mucho.

Tras el afeitado, otra característica peculiar es que parece llevar bastante proporción de alcohol, así que al aplicarlo después del afeitado, rápidamente sentimos la sensación de calor en la cara, y el efecto antiséptico que produce, echándose en falta algo de mentol para compensarlo.

Sin lugar a dudas muy recomendable como loción de base alcohólica para después del afeitado, o para usar como perfume. El precio no es barato, pero tampoco resulta prohibitivo teniendo en cuenta la cantidad de producto que nos ofrece.

Colonia Lime Sec Clubman Pinaud







La presentación es idéntica a la loción, así que no entraré en detalles. Está disponible solamente en dos formatos, todos ellos disponibles en Gifts & Care:

– 50ml/1,7oz (6,50€).

– 370ml/12,5oz (17,95€).

En la parte posterior de la etiqueta, vemos su formulación:

Ingredientes: Alcohol Denat, Water (Aqua, Eau), Fragrance (Parfum), Alpha-Isomenthyl, Ionene, Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Butylphenyl Methylpropional, Cinnamal, Citral, Coumarin, Eugenol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Blue 1 (CI 42090), Yellow 5 (CI 19140).

El bonito color azul de la colonia nos sugiere que nos encontramos ante un producto que debe ser más fresco y tal vez menos clásico y varonil que el masaje para después del afeitado de la misma marca. A tenor de lo persistente que es el aroma del after, mis expectativas con la colonia eran altas. El aroma es fresco, efectivamente con toques de lima tal y como su denominación indica. El color azulado es también muy atractivo. En cuanto a aroma, es agradable. Tradicional y fresco. Lo que me ha sorprendido es que se difumina con mayor rapidez que al after-shave. Es decir, sería un agua de colonia ligera, mientras que la loción para después del afeitado, sí que podría ser en su caso agua de colonia.

Realmente se me ha quedado algo corta, por lo que salvo que el aroma te encante, no veo ningún motivo para preferirla sobre el after-shave.







Clubman Pinaud es una marca poco conocida en nuestro territorio, y que si siguen como con la After Shave Loción Clubman Pinaud, van a cosechar un gran éxito. De momento dejaré de lado sus colonias, inicialmente tenía pendiente la Clubman Special Reserve. Sin embargo, en lo que a lociones para después del afeitado se refiere, iré a por la Clubman Lilac Vegetal.