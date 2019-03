Recientemente pudisteis leer el artículo sobre el juego C.R.B. (Cuerpo Rompe Bolas), desarrollado por KRONOS en 1993. KRONOS, sin embargo, no eran más que tres jóvenes aficionados afincados en Murcia (Pedro Francisco Hernández Mayor, Gregorio Ortiz Fernández y Antonio José Ortiz Fernández), que a base de pasión, lograron desarrollar un título que acabaría traspasando nuestras fronteras. Un clon de Pang, con un nivel técnico digno de los profesionales.

Tras unas largas investigaciones, finalmente he conseguido dar con Pedro, que amablemente ha sacado algo de tiempo para atenderme y responder a mis preguntas.







Hola Pedro Francisco. Te agradezco tu predisposición a la hora de hablar del pasado..

Para nada. Gracias a ti. Aunque mejor solamente Pedro.

De acuerdo Pedro… ¿Puedes contarme un poco como se os ocurrió la idea? Yo conocí Dinosaurs Balls (Shè bō) hace unos pocos años. Un desarrollo de una compañía china que nunca vi que llegara a nuestras tierras. Se lanzó en 1992, imagino que vosotros tampoco lo conocíais en aquella época.

En absoluto. No teníamos ni idea de ese título. Simplemente nos gustaba Pang, y decidimos desarrollar nuestra propia versión.







Tengo claro que Antonio José Ortiz Fernández se encargaba de los gráficos, así que Gregorio Ortiz Fernández y tu programabais. ¿Cómo os repartisteis la tarea? ¿Quién hacía qué en CRB?

No hay mucho más que añadir. Gregorio y yo (Pedro) programábamos. Antonio se encarga de los gráficos. Las tareas se repartían de manera bastante informal, hacíamos lo que nos apetecía, o lo que mejor se nos daba.

Sobre el marco temporal, se que lo terminasteis en marzo de 1993. Por algunos ficheros he visto que a finales de 1992 ya estabais en ello. ¿Recuerdas cuándo empezó el desarrollo o cuánto duró?

Creo empezamos en 2º de BUP, sobre mediados de curso (enero-marzo de 1992) y si recuerdo mal, lo terminamos en el verano.

Decidisteis usar Turbo Pascal, ¿Algún motivo para ello?

Sí, tienes razón. En algún sitio he leído que usamos C, pero no es así. Era Pascal.

No hubo ningún motivo especial… Teníamos algún libro y habíamos aprendido, así que decidimos usarlo. Luego ya aprendimos C.

En algún sitio he escuchado que teníais entre 15 y 18 años. ¿Que edad tenía cada uno?

Antonio y Pedro tendríamos 17 años, Gregorio 15 o 16 años.

Se dice también que no teníais conocimientos de programación salvo lo que aprendisteis en el instituto, y algún que otro libro. Me cuesta de creer, en una época sin internet, sólo las rutinas gráficas en VGA llevaban un tiempo. Lo se porque como muchos, yo también intenté mi propio juego. ¿Qué base teníais?

Es cierto. Eramos auto-didactas. Cogíamos un libro y experimentábamos con él. En cierta forma, CRB fue un experimento de esos.

Cuéntame sobre ti y la informática. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer ordenador?

Personalmente creo fue un MSX. Luego pasé a un 8086, y al 486. Antonio y Gregorio cuando los conocí tenían un 286 que era mucho mejor mi viejo IBM 8086.

¿Cómo os conocisteis los tres?

Antonio y yo nos conocimos porque íbamos al mismo instituto. Gregorio era más pequeño, y vino por ser hermano de Antonio.

¿Qué fue lo más difícil en el desarrollo de Cuerpo Rompe Bolas?

No recuerdo exactamente. Creo no fue demasiado complicado en general. Quizás fue la música, porque ninguno teníamos ni conocimientos ni experiencia sobre el tema.







¿La ausencia de sonido Adlib o Soundblaster, fue debida a las prisas, o lo pensasteis de ese modo desde el principio?

Es lo que te explicaba. Era lo que menos dominábamos, así que decidimos dejarlo para el final, y tampoco le prestamos demasiada atención.

¿Teníais algún plan futuro para CRB? ¿Una versión 2, por ejemplo?

La verdad creo que no. No nos planteamos ningún plan. De hecho con el tiempo, cada uno ha tomado un rumbo en la vida.

¿Recuerdas sobre que equipos lo desarrollasteis? ¿286?

Si. Pedro tenia un IBM 8086 parecido a este.







¿Por qué decidisteis darlo gratis?

No teníamos tiempo, ni era nuestra labor comercializarlo. También nos preocupaban los derechos de autor del Pang original. Así que la decisión de ofrecerlo gratuitamente era evidente.

Imagino que el éxito que cosechó, no sólo en España, sino también en Europa y Estados Unidos os sorprendió. ¿Es cierto?

La verdad que no tuvimos noticias el juego saliera fuera de nuestras fronteras. No lo realizamos con esa idea, sino con pasar el tiempo haciendo algo que nos gustaba.

¿Conservas algo del proyecto? Código fuente, gráficos…

No… Es una pena, lo he buscado varias veces pero sin éxito.

Después continuasteis haciendo cosas juntos. He leído en algún sitio que os pusisteis con Symantec C++, y que llegasteis a hacer algo en 3D. ¿Puedes contarme algo de esa época? ¿Qué desarrollos recuerdas? ¿Tuvieron éxito?

Recuerdo hicimos varias cosas, como algo de naves espaciales, otro de motocross. Pero siempre teníamos los mismos problemas. La dificultad a la hora de la programar la inteligencia artificial en los enemigos. Ese era nuestro punto débil, el hacer que los “muñecos” fueran inteligentes. Por ese motivo Pang no nos costó demasiado, las bolas no eran demasiado inteligentes, y siempre seguían el mismo patrón preestablecido al rebotar.

Después de aquello, los tres os separasteis. No se si puedes contarme lo que ocurrió. ¿Fue un enfado? ¿Simplemente tomasteis caminos diferentes? ¿Sigues teniendo contacto con Gregorio y Antonio José?

Personalmente creo no fue enfado. De hecho hace unos meses llamé a Antonio y estuve hablando con él. Con Gregorio también lo he visto varias veces en nuestra población. Son las vueltas de la vida y según avanza la vida cada persona toma un rumbo.

Tu sigues en Murcia. Desde hace casi 15 años a los mandos de “Zoom Informática”. Es un cambio radical el paso del desarrollo de software a la venta de hardware. ¿Cómo fue tu carrera después de Kronos? ¿A qué se debe este cambio?

Por el año 1995 comencé con mi hermano José el proyecto de la tienda de informática, en la cual se pasó del software al montaje de equipos.

¿Te sigue quedando el gusanillo de programar?

Me sigo documentando, aunque la dedicación a mi trabajo y la vida familiar no me deja mucho tiempo.

¿Sabes que hacen los Ortiz Fernández o que fue de ellos?

Gregorio montó una tienda de informática junto a su mujer llamada “Oniris PC” y Antonio trabaja como informático en una empresa.

Muchas gracias por tu tiempo Pedro, y por hacernos recordar los grandes tiempos de CRB.

Gracias a ti.