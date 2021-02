Javer calzado Made in Spain conocido por sus zapatillas

Después de la ropa íntima de ZD Zero Defects continuamos con el Hecho en España, una temática que cada vez despierta más interés. Todo vino a raíz de la prueba de las desaparecidas zapatillas Norteñas encontré a Javer integrada en Grupo Postigo (Global del Calzado S.L.).

Javer se funda en 1984, en Arnedo (La Rioja), una de las tradicionales cunas del calzado y donde encontramos también a Pitillos o Fluchos. Desde entonces se han ido ganando el reconocimiento de los clientes en cuanto a sus zapatillas de lona y zapatillas de estar en casa tanto para hombre como para mujer y niño. Sin embargo, en sus talleres fabrican más tipos de calzado, y con la misma calidad que éstos.

Lo que más me gusta es que siendo un fabricante Made in Spain han logrado ofrecer una alta calidad a precios muy competitivos. Para que os hagáis una idea tienen zapatillas deportivas desde 19,95€, zapatos de piel a partir de 15,95€; además de sus zapatillas de andar en casa a partir de 9,95€ o de lona a partir de 15,60€.

En este reportaje/prueba, repasaremos las «lonas» Javer Lona Kung-Fu referencia 55 en azul marino; las zapatillas de andar por casa Javer cerradas de cuadros referencia 100 en azul; y las bambas o sneakers Javer Deportivas referencia 468.







Seguramente conoceréis la marca Flossy o Flossy Style (Flossy Style S.L.) conocida por sus zapatillas de lona o lonetas que se pusieron de moda en los años 90 en Ibiza como parte del atuendo bohemio de la isla. Terminaron llegando a Londres donde se venden 2 millones de Flossys cada año, hasta llegar a calzar los pies de Kate Middleton y ser vendidas en más de 45 países. Pues bien, Flossy y Javer son en realidad el mismo fabricante, Javer centrado en el público nacional, para aquellos que buscan calidad sin pagar marca, y Flossy para el resto.







Las zapatillas Kung Fu, también conocidas como zapatillas de camping, no sé de donde vendrán estas denominaciones, pero todos sabéis el tipo de calzado al que me refiero. Son zapatillas de lona con dos elásticos en la lengüeta. Junto a las zapatillas de lona con cordones (modelo 60) y las zapatillas de tela abiertas (modelo 10), estas últimas mis preferidas, son sin lugar a dudas el modelo más popular de la marca y equivalente a las Flossy Slip-on Arnedo.

Es un calzado ligero y flexible, ideal para verano por más que los «modernos se empeñen en llevarlas en invierno con calcetines. El material exterior es de lona y el interior es textil. El piso es de goma de color marrón, muy flexible y adherente. Llama la atención que se marque como Made in C.E. en vez de un España. Destaca la etiqueta de tela en la trasera con la marca y el Made in Spain.

La primer impresión es estupenda, no me extraña que sean el gran éxito de la empresa. En apariencia son sencillas, pero no es así como vemos por ejemplo con su forro interior blanco que va cosido. Están bien terminadas y con buenos materiales. Su aspecto es de resultar muy duraderas, una de las cualidades que buscamos con el Fabricado en España. El detalle del tirador en el talón para calzarlas más fácilmente me gusta mucho.

Como la tienen a partir del número 19 es ideal para que toda la familia calce del mismo modo, algo que me parece muy divertido; además la goma hace que sean fáciles de calzar para los niños. Están disponibles en multitud de colores: celeste, turquesa, azul royal, tejano, azul marino, rosa, coral, rojo, fucsia flúor, fucsia, burdeos, menta, lima, pistacho, verde flúor, verde, caqui, amarillo flúor, amarillo, naranja, naranja flúor, lila, morado, tostado, blanco, chándal (gris vigoré), gris y negro en tallas 35 a 46 y se venden a 15,15€. Está en talla de niñas y niños con referencia también de modelo 55.





































El Modelo 100 son unas zapatillas de estar por casa de toda la vida. El exterior es de paño con el clásico estampado de cuadros. Son de altura normal, así que Javer ofrece también modelos más altos o incluso tipo semibota. La hora es ancha lo que nos facilita introducir el pie y evitan apretarnos, ideal para relajarnos en casa. Son de altura normal, aunque ofrecen modelos más altos e incluso tipo semibota.

El forro interior es de un sobrio color gris, muy cálido y agradable al tacto con un material que se asemeja al del exterior. La suela es de color negro de un caucho bastante blando que facilita la amortiguación y proporciona buenas capacidades antideslizamiento.

Los acabados se ven muy buenos y los materiales usados están a la altura. Sin embargo por 1€ más yo optaría por las Zapatillas de cuadros de lana virgen (modelo 106), no sólo por la composición exterior más calentita, sino por su características sobresuela amarilla tan de antaño.

Las ofrecen en lo tradicionales colores azul y marrón en tallas que van de la 39 a la 46. Su PVP es de 13,95€.































Se trata de unas zapatillas deportivas en color gris con un diseño adaptado al fútbol sala pero que puede ser utilizado a diario. De hecho yo las utilizo con vaqueros o jeans y con pantalones tipo chinos deben quedar muy bien también.

Exteriormente son muy bonitas, su aspecto minimalista y sin estridencias lo veo muy acertado. Están confeccionadas con material textil de color gris y disponen de refuerzos en piel de serraje en todo el empeine y en el talón. En el lateral llevan grabado un trofeo, no pega demasiado pero le da un aire diferente y misterioso. La suela es de caucho, en apariencia natural y con muy buen agarre. Lleva marcado «F. Sala Competición», ya que de hecho esta es la versión más casual de otra zapatilla idéntica, pero en tonos blancos y con otra decoración diseñada para el fútbol sala: el modelo 465.

El forro interior es de color blanco, va cosido y cuenta con plantillas con tratamiento antifúngico del mismo color. La lengüeta es demasiado delgada, algo que personalmente no me agrada, pero que pienso que sea debido a hacerlas menos calurosas.

No son tan rústicas como las Segarra 806 con una construcción de buena calidad, pero unos acabados mejorables, sobre todo en cuanto a restos de pegados o adhesivos. Ni la caja ni el etiquetado menciona que sean Made in Spain, pero sin embargo desde la marca me confirman que las 468 también están fabricadas en España, al igual que todos y cada uno de sus modelos.

Echo en falta una variedad de colores más amplia, más dinámicas: amarillo mostaza, rojo, verde, azul… Espero que la marca lo valore convenientemente; puesto que solamente las tienen en color gris y en números del 39 al 46 con un PVP de 22,95€.































Conclusiones

Me siento identificado plenamente con el concepto de calzados Javer, precios razonables, fabricación nacional y una calidad por encima de la media. El detalle de que cada caja tenga un diseño y un color diferente dependiendo de la familia a la que pertenezcan es algo que está en desuso pero que me gusta, les da un toque personal a cada par.

La tienda online ofrece envíos gratuitos por pedidos a partir de 45€ que está muy bien. Pero como los precios de Javer son asequibles eso significa que tendremos que comprar al menos dos o tres pares para no pagar envío. En su defecto deberemos abonar 5€, así que vale la pena llegar a ese mínimo.

En caso de dudas, tenéis acceso a su guía de tallas (789 KB. en formato PDF).