Pierrot Oral Care. Cepillos de dientes

La mayoría los productos de Pierrot Oral Care están fabricados en España, incluyendo todas las pastas dentífricas y todos los colutorios como ya pudisteis ver en el pasado artículo sobre Pierrot Oral Care. Pastas y colutorios. Después escribí sobre los peines de Fussy Beauty Care, y como Fussy pertenece también a Fushima SL como Pierrot, decidí escribir este artículo sobre sus cepillos de dientes.

La fábrica de Fushima en Guarnizo produce más de 25 millones de cepillos de dientes manuales al año, así que aunque no conozcas a Fushima o Pierrot porque no leyeras la anterior entrega, los convierte en el mayor fabricante de éste tipo de productos de higiene bucodental del país. De hecho, el extraño nombre de Fushima, proviene de la ciudad de dónde adquirían la cerda natural en sus orígenes de 1945. Empezamos con los cepillos dentales Colours Pack y Eco Pack a 1,50€ el pack de 3, y 1€ el pack de 2. Esto es, a 0,50€ la unidad, un precio que parece increíble porque debemos recordar que son unos cepillos Made in Spain, y que salen al mismo precio que los Deliplus (importados de China por la valenciana SP Berner).







Me siento identificado por su gama de cepillos, porque además de ser de buena calidad y estar hechos aquí, sus precios son asequibles. Sus modelos más caros (Xtreme Ortodoncia, Precision Monotip, Masajeador y Posquirúrjico se venden a solamente 2,25€, así hasta llegar a los más asequibles que son los packs que os mencionaba. No en vano, el asequible modelo Eco es el más vendido en la web. En este caso no soy una excepción, y es mi modelo favorito. No sólo es barato, sino que lo tenemos en 4 colores distintos (azul, rosa, morado y verde) y en 3 dureza de cerda (suave, medio y duro). El diseño del mango y el cabezal triangular me recuerda mucho a los Jordan Classic, un cepillo manual que cuando empecé a usarlo a finales de los años 80, rompió las reglas en cuanto a diseño de cepillos de dientes, y que ahora se fabrican en Malasia en vez de en Noruega.







Por curiosidad adquirí también su Cepillo eléctrico Revolution (5,95€) junto a sus Recambios cabezales Revolution (2,95€ 2 unidades) ya que hasta ahora usaba en el trabajo el de VECKIA (y un Oral-B en casa). Como esperaba, éstos no son Made in Spain, empero nuevamente en Pierrot Oral Care hacen gala de su transparencia, e indican claramente que es de China, y quién es el importador. Lo que sí es cierto, es que Pierrot destaca en el precio, siendo más asequible que sus competidores. A saber: Veckia (6,85€), Carrefour (6,88€), SP Berner (6,90€), Lacer Micromove (7,55€), Colgate Actibrush (9,37€), Oral-B (9,95€).