17.000 comentarios

Me encontraba editando un nuevo post, esa ardua tarea y que consume tanto tiempo disponible, pero de la que tanto disfruto, que me di cuenta de una cosa. El panel de estadísticas del blog me daba las siguientes cifras en las que nunca antes había reparado: 2.950 entradas publicadas, bueno, no hace tanto que celebraba los 1.500 artículos. También me recuerda cuando conmemoré el décimo aniversario de esta página, y llevo ya más de 16 años ininterrumpidos, pocos medios independientes pueden decir algo así.







Pero lo que verdaderamente me ha llamado la atención es la parte que os toca a vosotros. Los lectores que pasáis por aquí y que siempre sacáis un par de minutos para dar vuestro punto de vista, o para aportar cualquier información que complemente el contenido. Nada menos que 17.317 comentarios, lo cual es mucho. Tanto que jamás hubiera podido soñar llegar a esas cifras.

¡Muchas gracias a todos!