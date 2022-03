Busicom. La empresa que cambió la industria

Me sorprende hasta a mí mismo. Había oído acerca de Busicom cuando estudiaba acerca de la historia de la computación, pero jamás había profundizado en esta revolucionaria compañía, que no sólo aportó el impulso a la informática personal, sino también a las calculadoras electrónicas.

Su historia comienza en 1945 en Osaka, bajo la denominación de Nippon Calculating Machine Corp, que como su nombre indica, se centraron en la producción de máquinas de calcular, o calculadoras, en aquellos tiempos de funcionamiento mecánico lanzando su modelo más conocido, la NCM HL21. No obstante no fueron de las compañías que se quedaron relegadas, así que en cuanto apareció la electrónica, ellos se convirtieron en pioneros.

En aquel contexto hay que aclarar que el liderazgo tecnológico y técnico mundial lo ostentaba, y con gran diferencia los Estados Unidos de Norteamérica.

Ese cambio en su línea de negocio les hace también adoptar un nuevo nombre en 1967: Business Computer Corporation (Busicom Corp.) que nos recuerda al de International Business Machines Corporation o IBM (fundada en 1911 como Computing Tabulating Recording Corporation). En 1970 aparece la Busicom Junior también comercializada en EE.UU por National Cash Register como NCR 18-16 y que en oposición a lo que se hacía hasta el momento que las calculadoras electrónicas constaban de diferentes módulos, la Junior usaba sólo un chip LSI, el Mostek MK-6010 que con 2.300 transistores modelaba 360 puertas lógicas. Las bases de Mostek serían en 1988 el origen de Cyrix, ahora integrada en AMD.

Continuando con Business Computer Corp, en 1969 habían desarrollado un diseño modular de calculadora que sería el usado en sus modelos más avanzados, así que se pusieron en contacto con Intel, una pequeña empresa fundada en 1968 que estaba despegando y que tenía ya fama de ofrecer los integrados más pequeños y rápidos de la industria.

Sobre el concepto de Busicom, los de Intel aplicaron ciertas simplificaciones y mejoras, que darían lugar al Intel 4004 (el primer microprocesador de la historia), pero también a sus módulos o controladores 4001 (una ROM de 2 KB.), 4002 (una RAM), y el 4003 (unos puertos de entrada salida). Es decir, el más puro concepto de la arquitectura de Von Neumann. Tras varios retrasos, el 4004 fue presentado finalmente en 1971 integrado dentro de la calculadora Busicom 141-PF / NCR 18-36 / UniCom 141P: La primera calculadora electrónica, y por extensión el primer producto en usar un microprocesador.

No se detendrían ahí, ya que como evolución de la línea Junior ese 1971 presentaban la Busicom LE-120A «Handy-LE», la primera calculadora de bolsillo de la historia, y la primera calculadora que usaba un display LED. Para el año 1972 habían creado una variante, la Busicom LE-80A «Handy» que gracias a reducir su pantalla LED de 12 a 8 dígitos y a usar las hoy extintas pilas tipo N que eran la mitad de largas que las AA lograron la calculadora más pequeña del mercado.

Hubo prototipos de las Busicom Handy adaptados para montar paneles LCD en vez de LED. No llegaron a la fabricación en serie porque se dudaba de la fiabilidad del LCD. De haberlo hecho, habrían sido las primeras calculadoras en usar esta tecnología, quitándole el título a su compatriota Sharp.

Sorprende que entre toda esa innovación y ese éxito comercial, solamente 3 años después de aquello, en 1974, Busicom quebrase. Apenas estuvieron 5 años diseñando y fabricando calculadoras electrónicas, sumándose al nutrido grupo de empresas, tanto japonesas como estadounidenses que cesaron debido a la competencia. Irónicamente, y tal vez como último logro de su historia, Busicom fue la más grande de todas irse a la bancarrota.

Ese año, la empresa Broughton’s of Bristol (Broughton and Co. / Bristol Ltd.) un distribuidor de calculadoras americano, compraba los derechos de la marca Busicom. ¿Quiénes propiciaron esa crisis? Muy sencillo, lo líderes en cuanto a calculadoras, que de nuevo, eran japoneses y no americanos, la Sharp EL-8 (1971) y la Casio Mini (1972), posteriores a las Busicom, no necesariamente más potentes, pero sí que mucho más baratas.

Gran parte de la información explica que Broughton/Bristol continúa en su actividad de distribución de cajas registradoras y terminales de punto de venta específicos, sin embargo, bajaron la persiana en 2016, aunque a día de hoy en 2022, todavía está operativo el dominio busicom.com