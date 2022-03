Minor Watches Heritage

Dentro de la sección de entrevistas a protagonistas del sector relojero español, hace unos días pudisteis leer la correspondiente a Héctor Pérez Salgado, el fundador de la marca Minor Watches. En ella se ofrecía a que publicase una review de su modelo Heritage, algo que acepté encantado.

Como comentábamos en aquella conversación me parece que el Minor Heritage es un reloj que tiene los puntos fundamentales que me atraen: Un reloj con diseño original, un grado de calidad y prestaciones difícil de encontrar a ese precio, y en suma, un guardatiempo que merece la pena analizarse en profundidad.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 10,5mm de alto Corona A presión de acero Esfera Beige Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada con ventana de exhibición Correa Cuero marrón de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Sellita SW200. 28.800 vph. 26 rubís Complicaciones Carga bidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/- 12 segundos/día Origen Diseñado en España. Swiss Made Garantía 3 años PVP 766€ (Oferta 500€) Distribuidor Minor Watches

Introducción

Héctor Pérez Salgado y Santi Pérez Salgado son los hermanos fundadores de Minor Watches, la empresa con sede en Orense que parte del legado relojero del abuelo de ambos que se apellidaba «Menor». Su concepto es bien sencillo: Ofrecer un reloj con un diseño diferente, y las mejores calidades posibles en su precio. Comenzaron a trabajar en su idea en 2018, y no ha sido hasta ahora, finales de enero de 2022 momento en que han lanzado su reloj: El Minor Automatic Heritage.

Tenéis muchos más detalles, y en primera persona, en la mencionada entrevista a Héctor Pérez Salgado, así que no me reiteraré en ese sentido. Sí que diré que incluso antes de conocerle personalmente me sentía muy identificado con los valores de la marca, una producción lo más local y cercana posible, pero con unos estándares que sobre el papel son superiores al de marcas establecidas tanto nacionales como extranjeras.

Su primer, y único modelo hasta el momento, el Heritage sigue el concepto que ellos denominan «Modern Classic» con unas líneas inspiradas en los relojes de los años 60, pero que no son una réplica de ellas, sino más bien una reinterpretación libre. Yo lo defino como un «Neoflieger», es decir, un reloj con estética de piloto, pero actualizada. Por supuesto ese concepto se acompaña de todos los estándares actuales, tanto en dimensiones, como en los materiales escogidos.



Fotografía cortesía de Silvia Meno

Se parte de una combinación de diferentes acabados de caja (cepillado, pulido o recubrimiento PVD), diferentes colores de esfera (negro -black-, gris -elegance grey-, azul -electric blue- o crema -classic beige-), diferentes colores de manecillas e índices, diferentes colores de correa artesanas (negro, marrón oscuro, o marrón claro), diferentes colores de los pespuntes (negro, azul, naranja y beige). El resultado es un total de 25 variantes, donde por supuesto no todas las combinaciones están disponibles.

La marca ofrece acceso a base de todas esas características individualmente, lo que proporciona un listado transversal de modelos. Para no complicar esta segmentación nos centraremos en los modelos de esfera «classic beige», que os darán una idea de las opciones:

Presentación

Recibimos el reloj en una caja de cartón de color negro, es totalmente estéril, y aunque tiene buen aspecto no anticipa la agradable sorpresa que tendremos acto seguido.

Lo primero que ocurre es que nos aparece una tarjeta de forma cuadrada que nos agradece la compra. Está escrita a mano por el propio Héctor Pérez y evidentemente cada una de ellas es única. Demuestra que el fundador de la empresa nos ha dedicado unos segundos a nuestra adquisición, y de cara al cliente pone en relieve un cuidado y una diferenciación que me encanta. No es la primera vez que alabo este tipo de iniciativas, enormemente valiosas a pesar de que no cuesten dinero. Algo que las micromarcas tienen la oportunidad de hacer, y que les permite ofrecer algo distinto a las grandes, que de otro modo lo tendrían imposible con centenares de miles o hasta millones de relojes vendidos anualmente.

Porque una vez que le retiramos la cubierta nos encontramos con una caja de madera natural lacaba en negro, tiene un aspecto muy noble, como el de un piano, y la sensación que produce es magnífica. El contraste nos lo dan las letras «MINOR» en color blanco que resultan enormemente legibles y que llaman nuestra atención. Me imagino que para un profano que lo recibiera como regalo, si dijera «Minor Watches» en vez de «Minor» destaparía gran parte de la sorpresa.

Las bisagras son metálicas, e incluso el detalle de su base aterciopelada para que no deslice ni castigue la madera donde la coloquemos manifiesta esmero hasta en las cosas que no se ven fácilmente. Algo que personalmente valoro mucho, y que termina siendo un identificativo de que todo lo que no se ve, esté igual de bien hecho.

Llega el momento de abrirla, dejando al descubierto un agradable terciopelo negro sobre el que reposa el Heritage. Una «M» sobre la cubierta nos recuerda que es un «Minor».

La dotación consiste únicamente en una tarjeta de garantía internacional (válida por 3 años según establece la EU), puesto que la marca ha previsto que el manual de instrucciones se descargue de manera digital. Lo tenéis aquí (36 MB. en formato PDF). Me gusta tenerlo también en papel, pero estrictamente hablando creo que soy de los pocos que lo valoran, así que por motivos de sostenibilidad, no me parece mal.

Diseño y construcción

El Minor Heritage monta una caja de acero inoxidable 316L con 42 milímetros de diámetro, en esta variante los acabados son íntegramente cepillados en mate. Son unas formas funcionales que podrían perfectamente corresponder a un reloj de trinchera, incluso por el grosor, que es bastante plano (10,5mm), considerando que monta un calibre de carga automática.

Cuenta con un bisel externo fijo, también de acero cepillado.

La corona mantiene el cepillado y el acero inoxidable como material. Va firmada con la «M» de Minor y funciona a presión, más que suficiente para un reloj que es resistente al agua 5 ATM o 50 metros.

La vista se fija directamente en la esfera. De un color crema idéntico al de las natillas. Suficientemente vivo como para alegrar y transmitir energía positiva, pero sin que llegue a cansar o a resultar estridente. Es la definición del «Modern Classic» por el que apuesta la marca pero llevado a la práctica. El color beige hace que la esfera parezca muy amplia, como si fuera más grande y diáfana de lo que sus contas nos indican.

El interior es minimalista, con elementos en negro que pueden dar la impresión de estar pintados. Cuando nos fijamos descubrimos que la marca, el «automatic», los numerales y los marcadores de minutos efectivamente lo son. Sin embargo los índices redondeados en realidad están aplicados y tienen contornos plateados pulidos. Suelen reflejar la luz de su cercanía, así que lo habitual es que no percibamos el color plata sino el negro.

Se alternan los numerales (que son tipo minutero al más puro estilo flieger) en las horas impares con los índices en las pares. En el 12 encontramos un doble índice que le da un aspecto característico.

El cristal es de zafiro plano que sabéis que en la mayoría de los casos es mi opción predilecta. Ofrece una transparencia muy buena, pero por encima de ello incorpora un tratamiento antirreflejos o AR de una eficacia excepcional.

Otro detalle que me gusta mucho, y que no es usual encontrarse es que va enrasado por debajo del bisel, así que jamás sobresale quedando mucho más protegido.

Las agujas son de tipo lápiz, pero con el extremo redondeado. Además los contornos van en el mismo color crema de la esfera. Teniendo en cuenta que son distintos materiales, tiene mérito que hayan conseguido clavar el mismo tono. El contraste de lectura lo proporciona la zona central, que va en color negro, y que es excelente, no importa si hay mucha luz, como si hay poca. En algunas fotografías oficiales a veces puede parecer que son doradas, pero como digo no es así, son del mismo beige mate.

Se ha usado Swiss Super-LumiNova como material luminiscente, es la poco usual variante negra que tiene esa tonalidad a la luz del día, pero que en la oscuridad se transforma para mostrarse en color verdoso. Su rendimiento no es espectacular, aunque tampoco se pretende en un reloj de estas características. Resulta suficiente para ver la hora, sobre todo porque sus manecillas e índices, al tener más superficie son más brillantes y más duraderos. Estéticamente el aspecto con los numerales intercalados queda genial.

La correa es de cuero vacuno, fabricada en exclusiva para Minor por el afamado jiennense Jacobstraps. Son una delicia, un cuero grueso que resulta duradero, pero que a la vez es suave y delicado con nuestra piel. Tiene 20mm de ancho en las asas y es de color marrón. Destacan todas las costuras con hilo azul, incluyendo las que cierran las dos trabillas. El reverso va firmado por Minor, al igual que la hebilla que lleva la eme de la empresa. Es de acero inoxidable, y al igual que la caja tiene acabado cepillado. No sé si van a juego con ella, pero al menos en esta combinación conjuntan a la perfección.

Lleva una tapa trasera de acero inoxidable roscada. Incluye una ventana de exhibición que también es de cristal de zafiro, dejándonos apreciar el movimiento y el rotor ligeramente personalizado y firmado por Minor. Cada unidad va numerada, mostrándose en este caso con el 190 que vemos grabado a láser acompañando al resto de características principales del reloj.

Dispone de una ventana de exhibición para poder apreciar el calibre y su movimiento. En este caso es de cristal de zafiro en vez de vidrio mineral como hacen las marcas que incluso le doblan en precio. Puede parecer un capricho porque en la muñeca no va a sufrir ningún tipo de arañazo. Sin embargo si en alguna ocasión lo posamos en una superficie más dura que la madera, como por ejemplo una mesa metálica o de cristal, agradeceremos esa dureza extra.

No hay cifras oficiales en cuanto al peso, según las mediciones con mi balanza de precisión, ha sido de 85 gramos, el valor esperado en un reloj de calidad y con correa de piel.

Movimiento

Los de Minor han confiado el movimiento del reloj a un calibre Sellita SW200, es una maquinaria fiable y reconocida, que late a alta frecuencia (28.800 vph) y cuenta con 26 rubís. Un diseño basado en el legendario ETA 2824 al que se le han aplicado leves mejoras. Ofrece carga automática con rotor bidireccional y remonte manual, así como parada de segundero.

El grado de ejecución o acabado es el estándar, es decir que según el fabricante ofrece una precisión media de +/- 12 segundos al día y máxima de +/- 20 spd. Siempre, ajustada en dos posiciones. Su reserva de marcha mínima es de 38 horas, y típicamente de 41. Es la misma maquinaria y en el mismo grado que el Iron Annie Flight Control, de modo que os emplazo a sus especificaciones técnicas (4,6 MB. en formato PDF) si queréis más información.

Puesto en el cronocomparador he medido un desfase diario de 9 segundos por día, es una buena cifra sin poderse considerar excelente, si bien acreditando una gran homogeneidad que es también digna de mención.

Es un movimiento de uso muy agradable, tanto a la hora de darle cuerda manualmente, como de mover las manecillas para ajustar la hora. En la muñeca es silencioso, y el barrido a 8 saltos por segundo que efectúa la segundera sobre la esfera es enormemente suave.

El problema es que es un calibre que viene nativamente con fechador, aunque éste no se use en el reloj. De manera que la segunda posición de la corona es fantasma, es decir desplaza los engranajes del disco fechador aunque no sea visible. Intuyo que el problema es de abastecimiento, ya que los de Sellita ofrecen sus SW200 en dos variantes, la más habitual «a» (SW200-1a) dotada de mecanismo de fecha, y la «b» (SW200-1b) sin él, que habría sido la ideal en este reloj.

Sensaciones

Estáticamente el reloj es una maravilla. Aunque el bisel es bastante grueso, la sensación es justo la contraria, mostrando una esfera limpia y de generosas dimensiones. El color escogido para su superficie tiene mucho encanto, transmite una sensación de calma y optimismo. Las costuras azules en la correa de cuero vacuno le dan un toque diferente, pero no impiden que la mirada se concentre en la esfera.

En la muñeca se siente como un guante. La suavidad y la flexibilidad de la correa es, pese a su grosor, una reconocida muestra de artesanía en el sector. Es ligero y bastante plano, lo que no nos dará ningún problema con puños de camisa ceñidos. Cuando vestimos formalmente y se encuentra bajo nuestra manga, obviamente pasa desapercibido, pero en cuanto subimos la manga para consultar la hora, la esfera color crema llama la atención de entrada. Si nuestro interlocutor tiene dotes de observación se fijará también en los detalles en azul.

Con un tamaño de 42 milímetros, quizás se lleve como algo menos, tal vez 40,5 o 41mm, en parte por lo equilibrado que está el reloj, pero también por una distancia entre asas de 48mm. Un Hamilton Khaki Field también de 42mm y con un diseño de caja parecido ronda los 50-51mm.

A tenor de lo visto, y sin tener ni idea en cuanto a diseño, me planteo si una ventana de fecha con el fondo negro y situada a las 6, no habría podido ser una opción recomendable.

El reloj gana en la realidad, me gusta mucho más que en las fotografías que había visto. Tiene un diseño original, pero a su vez es muy legible. Dos cosas diferentes de compatibilizar.

Conclusiones

Creo que el Heritage es un reloj que ofrece unas cualidades técnicas muy interesantes y difíciles de ver, por no decir imposibles, en esa gama de precios. Si además de eso le juntamos un diseño único y reconocible, me parece que es una alternativa muy recomendable. A 500€ que tiene de precio promocional es complicado encontrarle rivales, porque no hay ningún reloj Swiss Made que ofrezca un diseño parecido. Es cuestión de prioridades, si nos vamos al mencionado Hamilton Khaki Field Auto con un PVP de 585€, podría llegar a ser más económico que el Minor si aprovecháramos descuentos puntuales. A su favor ofrece un diseño histórico, un buen reconocimiento de marca, una reserva de marcha superior, pero un calibre inferior y una trasera de cristal mineral.

Sobre la experiencia de compra, todo perfecto. Envío por DHL, con diferencia la única empresa de logística que vale la pena, y recepción del pedido justo al día siguiente. Por supuesto, sin coste para el comprador, al menos en el territorio peninsular.

Me gustaría poder ir viendo la evolución de Minor Watches en los próximos meses, que las ventas tiren y que ello permita lanzar nuevas variantes: ¿Esfera crema con caja PVD? ¿Versión con fechador? Sería estupendo.

▲ Más ▼ Menos Diseño diferente y legible

Materiales excelentes para su precio Posición de corona fantasma

Instrucciones sólo en digital

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 8 Rendimiento 6 Calibre 7 Prestaciones 6 Precio 8 MEDIA 7,4

Vídeos

Galería